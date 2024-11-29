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BBC News

A jornada longa e mortífera pelo Atlântico para chegar a território espanhol

Travessia pelo Atlântico até as Ilhas Canárias se torna uma das mais perigosas feitas por migrantes que querem chegar à Europa.

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 15:28

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

29 nov 2024 às 15:28
Para além das conhecidas travessias pelo Mar Mediterrâneo, existe uma jornada mais longa e perigosa usada por imigrantes que tentam chegar à Europa.
Trata-se da travessia pelo oceano Atlântico, entre a África Ocidental e as Ilhas Canárias, um território que pertence à Espanha.
A estimativa é de que 70 mil imigrantes tentarão a sorte nessa rota em 2024, em pequenos e superlotados barcos pesqueiros.
A viagem de mais de mil quilômetros pode durar bem mais de uma semana.
Nesta reportagem especial, a BBC acompanha um imigrante que quer se arriscar nessa jornada em busca de emprego e uma vida melhor para sua família. Confira no vídeo..

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