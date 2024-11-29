A jornada longa e mortífera pelo Atlântico para chegar a território espanhol

Para além das conhecidas travessias pelo Mar Mediterrâneo, existe uma jornada mais longa e perigosa usada por imigrantes que tentam chegar à Europa.

Trata-se da travessia pelo oceano Atlântico, entre a África Ocidental e as Ilhas Canárias, um território que pertence à Espanha.

A estimativa é de que 70 mil imigrantes tentarão a sorte nessa rota em 2024, em pequenos e superlotados barcos pesqueiros.

A viagem de mais de mil quilômetros pode durar bem mais de uma semana.