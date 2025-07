Mundo

A briga de Macron com influencer Candance Owens, que espalha boato sobre esposa do presidente francês

O presidente francês e a esposa dizem que pediram repetidamente uma retratação à popular teórica da conspiração.

Publicado em 24 de julho de 2025 às 06:25

null Crédito: EPA

O presidente francês, Emmanuel Macron, e a esposa Brigitte entraram com um processo por difamação contra a influenciadora de direita Candace Owens, que alega que a primeira-dama da França teria nascido homem.>

A ação judicial, aberta na quarta-feira (23/07) no Estado americano de Delaware, afirma que Owens vem espalhando "ficções bizarras, difamatórias e absurdas".>

Owens tem repetido regularmente as alegações em seu popular podcast e em canais de rede social e, em março de 2024, declarou que apostaria "toda sua reputação profissional" em sua crença de que a esposa de Macron "é de fato um homem".>

Em um episódio de seu podcast lançado na quarta-feira, Owens manteve as alegações, e comentou sobre o processo: "Isso é simplesmente ridículo".>

Owens provocou a primeira-dama francesa e descreveu o fato de ser processada por ela como uma "estratégia de relações públicas óbvia e desesperada".>

Uma teoria da conspiração que circula há anos em espaços online marginais alega que Brigitte nasceu homem com o nome de Jean-Michel Trogneux, que pertence ao seu irmão.>

Owens espalhou a teoria da conspiração para seu público, incluindo quase 7 milhões de seguidores no X (antigo Twitter). No início deste ano, ela lançou uma série de vídeos intitulada "Becoming Brigitte" ("Tornando-se Brigitte", em tradução livre).>

Os Macron disseram em comunicado divulgado por seus advogados que haviam pedido repetidamente a Owens uma retratação, mas "finalmente concluíram que encaminhar a questão a um tribunal era o único caminho que restava para uma solução".>

"A campanha de difamação de Owens foi claramente planejada para assediar e causar dor a nós e a nossas famílias, além de atrair atenção e notoriedade", diz a declaração.>

"Demos a ela todas as oportunidades para voltar atrás nessas alegações, mas ela se recusou.">

A ação judicial alega que Owens "desconsiderou todas as evidências confiáveis que refutavam sua alegação, em prol de dar espaço a conhecidos teóricos da conspiração e a difamadores comprovados".>

Também acusa Owens de alegar falsamente que o presidente francês e a esposa são parentes de sangue, e que Emmanuel Macron foi colocado no cargo por um plano secreto da CIA, a agência de inteligência americana.>

Owens trabalhou para organizações conservadoras, incluindo o grupo estudantil Turning Point e o veículo de mídia Daily Wire, antes de lançar seu podcast independente em 2024.>

Owens trabalhou para vários meios de comunicação e organizações conservadoras Crédito: Getty Images

Desde então, ela espalhou rumores ou sugeriu que conspirações estariam por trás de questões como as vacinas contra covid-19, o Holocausto e os pousos na Lua.>

O processo também cita as empresas de Owens sediadas em Delaware, e pede indenizações não especificadas.>

De acordo com a legislação dos EUA, os Macron vão ter que provar "malícia real" — o que significa que a ré sabia que a informação era falsa, mas a publicou ou transmitiu mesmo assim.>

Em setembro, um tribunal francês considerou duas mulheres culpadas de difamação por espalharem alegações falsas sobre Brigitte Macron. No entanto, esta decisão foi anulada em recurso no início deste mês, de acordo com a imprensa local.>

Owens é casada com George Farmer, um empresário britânico-americano, filho de Michael Farmer, membro da Câmara dos Lordes - a câmara alta do parlamento do Reino Unido - e ex-tesoureiro do Partido Conservador, que se distanciou de algumas das opiniões da nora.>

