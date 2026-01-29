Mundo

5 formas como canetas emagrecedoras estão mudando hábitos de consumo

Com o aumento da popularidade de injeções para perder peso, como as empresas estão se adaptando a um novo tipo de consumidor?

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 07:09

null Crédito: BBC

As canetas emagrecedoras estão ajudando algumas pessoas a perder peso, mas esses medicamentos também estão transformando a forma como as pessoas gastam dinheiro.

Cerca de 1,6 milhão de pessoas no Reino Unido usaram injeções para perda de peso em 2024, segundo a pesquisa mais recente do University College London, e milhões de outras dizem que teriam interesse em testá-las.

Para quem paga de forma privada, o custo pode ultrapassar 300 libras (ou R$ 2.160) por mês — mas, com a popularidade desses medicamentos tendendo a crescer, como as empresas estão se adaptando a esse novo tipo de consumidor?

1. Compras no supermercado: 'Estou comprando mais alimentos frescos'

As canetas emagrecedoras funcionam imitando um hormônio natural, o GLP-1, que regula a fome, e quem as usa percebe uma redução no apetite.

"Minhas compras semanais de supermercado diminuíram bastante", diz Sam Gillson, de 38 anos, de Shropshire, à BBC. Ele perdeu mais de 25 quilos desde junho usando injeções para emagrecer.

"Definitivamente, estou comprando mais alimentos frescos e menos opções de refeições prontas mas pouco saudáveis, como pizza, batata frita e nuggets."

Nas últimas semanas, os supermercados The Co-op, Morrisons e Marks & Spencer lançaram linhas de refeições prontas ricas em nutrientes no Reino Unido, e o Ocado agora vende um bife de 100g, o que, segundo a empresa, foi uma resposta ao número crescente de clientes que buscam porções menores.

Sam diz que comer menos significa que ele quer ter certeza de que "a quantidade menor contenha todos os nutrientes e vitaminas de que precisa".

E não se trata apenas do tamanho da porção. Trata-se também dos tipos de alimentos.

Produtos ricos em proteínas têm aparecido nas prateleiras, como smoothies e lanches.

Jonny Forsyth, estrategista de alimentos e bebidas do grupo de pesquisa de mercado Mintel, afirma que muitas dessas tendências fazem parte de uma mudança mais ampla, com a saúde se tornando mais importante, principalmente para os consumidores mais jovens.

Ele acredita que os medicamentos GLP-1 estão "mudando a cultura" vigente, tornando popular o consumo de alimentos mais ricos em nutrientes e "dando novo fôlego às tendências existentes".

2. Jantar fora: 'Costumava ir a um restaurante uma vez por semana. Agora não vou mais'

null Crédito: BBC

Uma pesquisa realizada no ano passado pela consultoria KAM Insight revelou que quase um terço das pessoas que usam medicamentos GLP-1 passou a sair com menos frequência para comer e beber fora.

Annie Haslam, de 70 anos, da Cornualha, usa canetas para emagrecer desde março do ano passado e atualmente gasta cerca de 186 libras (R$ 1.330) por mês com as injeções.

"Em vez de pedir comida para viagem uma ou duas vezes por mês, não peço nenhuma há meses", diz ela. "Eu costumava jantar em um restaurante uma vez por semana, mas não faço mais isso."

Sam também diz que reduziu o número de pedidos de comida para viagem, mas acrescenta que, embora se sinta mais saudável, na verdade não está economizando dinheiro, considerando o custo das próprias injeções.

No início deste mês, o chefe da rede de padarias Greggs disse que "não havia dúvida" de que os medicamentos para emagrecer levaram as pessoas a consumir "porções menores".

E isso também está acontecendo em restaurantes sofisticados.

O restaurante The Fat Duck, em Berkshire, premiado com uma estrela Michelin e comandado pelo famoso chef Heston Blumenthal, lançou um novo menu que, segundo Blumenthal, foi criado para pessoas que buscam uma alimentação mais "consciente", incluindo aquelas que fazem uso de supressores de apetite.

3. Consumo de álcool: 'Uma forte tendência à sobriedade'

Há também evidências de que aqueles que tomam medicamentos para emagrecer bebem menos álcool.

Um estudo realizado em fevereiro de 2025 pela empresa de pesquisa de mercado Worldpanel by Numerator constatou uma queda de 15 pontos percentuais no volume de compras de bebidas alcoólicas entre famílias com usuários de GLP-1 em comparação com um grupo de controle.

A diretora de comércio de alimentos da Co-Op, Nicole Tallant, disse à BBC que os funcionários do supermercado que tomam medicamentos para emagrecer estão "reduzindo o consumo de álcool juntamente com o consumo de alimentos", acrescentando que "eles estão muito mais preocupados com a saúde geral e o bem-estar holístico".

Nos últimos anos também houve um aumento significativo nas opções de bebidas não alcoólicas que começaram a aparecer nas prateleiras e nos bares.

A Associação Britânica de Cerveja e Pubs acredita que um recorde de 200 milhões de pints de cerveja com baixo teor alcoólico ou sem álcool foram consumidos em 2025.

"Já existe uma forte tendência em direção à sobriedade", diz Jonny Forsyth, da Mintel.

"Se eu fosse uma empresa de bebidas alcoólicas, estaria um pouco preocupado com isso. Os medicamentos GLP-1 podem impulsionar ainda mais essa tendência."

4. Moda: Um guarda-roupa que já não serve

null Crédito: BBC

Annie Haslam conta que ainda não consegue evitar gastar dinheiro com roupas. Depois de passar do tamanho 46 para o 40, ela diz que suas roupas antigas estavam "literalmente caindo do corpo".

Ela acredita que ter renovado todo o seu guarda-roupa, incluindo roupas íntimas, provavelmente lhe custou "alguns milhares de libras".

Dan Coatsworth, chefe de mercados da AJ Bell, afirma que, embora nenhuma das grandes varejistas de moda listadas na bolsa de valores tenha falado explicitamente sobre medicamentos para emagrecimento nos comentários de seus resultados financeiros, na sua visão a direção é clara.

A popularidade dos medicamentos para emagrecer proporcionará "um enorme impulso para o setor da moda", diz ele.

Embora não esteja claro como isso se manifestará, Coatsworth acredita que lojas com roupas de segunda mão, que já são populares, podem crescer ainda mais, à medida que as pessoas perceberem que o guarda-roupa não serve mais.

Pessoas que perderam muito peso rapidamente também podem encontrar uma nova sensação de confiança e se inspirar a se "reinventar" experimentando roupas novas que não usariam antes, diz Simone Konu-Rae, professora sênior de comunicação de moda na Central Saint Martins, Universidade das Artes de Londres.

"Talvez você não sentisse que nenhuma dessas tendências ou marcas de moda falava com você quando estava usando um tamanho maior", diz ela. "Então, você pode passar a comprar de uma forma completamente diferente."

5. Beleza, saúde e boa forma: mais pessoas frequentando a academia

Esse desejo por um novo visual também se faz presente no setor de beleza e fitness.

Uma pesquisa realizada no ano passado pela empresa de pesquisa de mercado Worldpanel by Numerator sugeriu um aumento nos gastos com saúde, produtos de higiene pessoal e suplementos entre pessoas que utilizam canetas emagrecedoras.

Algumas empresas — nos EUA e agora também no Reino Unido — que oferecem pacotes de bem-estar estão anunciando "retiros" específicos voltados para usuários de GLP-1.

Will Orr, diretor executivo do The Gym Group, afirma que os medicamentos para emagrecer estão gerando uma demanda maior por serviços fitness, já que as pessoas que os utilizam buscam manter o peso e ganhar massa muscular.

"Começamos a treinar nossos instrutores sobre a melhor forma de apoiar as pessoas que fazem esses tratamentos", diz.

Mas ele também observa um padrão de comportamento mais amplo que antecede os medicamentos para emagrecer, chamando saúde, fitness e bem-estar de "tendências avassaladoras que vieram para ficar".

Essa opinião é compartilhada por Georgia Stafford, analista de pesquisa da equipe de beleza e cuidados pessoais da Mintel. Ela afirma que, embora os GLP-1s sejam "definitivamente algo que está no radar da maioria das marcas", diferentemente da indústria alimentícia, as marcas de beleza ainda não lançaram produtos no Reino Unido voltados especificamente para usuários das canetas emagrecedoras.

"Houve alguns lançamentos nos Estados Unidos, mas são muito de nicho e muito caros", diz ela, observando que o custo dos medicamentos para emagrecer também pode levar as pessoas a reduzir gastos em outras áreas.

Em vez disso, ela afirma que muitos dos produtos disponíveis que prometem pele mais firme e cabelos mais volumosos, frequentemente comercializados como antienvelhecimento, já estão alinhados com o que pode atrair quem usa medicamentos para perder peso.

Enquanto isso, dados da Associação Britânica de Cirurgiões Plásticos Estéticos indicaram um aumento de 8% na demanda por lifting facial em 2024, com o presidente da entidade dizendo que isso foi "uma extensão de um padrão que sempre observamos em pacientes após perda de peso" e que agora está "amplificado pelo uso mais amplo desses medicamentos".

Reportagem adicional de Emer Moreau e Kris Bramwell.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta