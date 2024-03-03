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BBC News

5 descobertas fascinantes sobre a origem e a história dos povos indígenas da América do Sul

O repórter André Biernath relata cinco descobertas fascinantes sobre a origem e a história dos povos indígenas da América do Sul que foram reveladas pela genética

Publicado em 03 de Março de 2024 às 20:00

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

03 mar 2024 às 20:00
Como os primeiros seres humanos chegaram ao continente americano? Como se expandiram por regiões tão diferentes, desde as geleiras canadenses ao litoral brasileiro? E qual era a relação entre os povos que dividiram territórios próximos, mas completamente diferentes, como os Andes e a Amazônia?
Muitas dessas perguntas começaram a ser respondidas com mais precisão na última década, graças ao avanço da genética e das técnicas que permitem avaliar e comparar a ancestralidade de duas ou mais pessoas.
Mais especificamente na América do Sul, essas ferramentas de análise do DNA estão causando uma verdadeira revolução no conhecimento ? e permitindo entender melhor as origens e as histórias dos povos originários.
Neste vídeo, o repórter André Biernath, da BBC News Brasil em Londres, relata cinco descobertas fascinantes sobre a origem e a história dos povos indígenas da América do Sul que foram reveladas pela genética.

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