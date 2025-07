Mundo

150 anos de 'Escrava Isaura': a história da escrava branca que rodou o mundo

No aniversário de Bernardo Guimarães, especialistas explicam por que novela baseada em romance do escritor já foi vendida para mais de 120 países.

Publicado em 2 de julho de 2025 às 06:39

Edwin Luisi, Lucélia Santos e Rubens de Falco, o triângulo amoroso de Crédito: Acervo Aladim Miguel

Em 1985, Lucélia Santos viajou para a China pela primeira vez. >

Durante a visita, conheceu um de seus cartões-postais: a Grande Muralha. >

"A multidão era tão numerosa que ganhou destaque na imprensa", recorda o embaixador aposentado Paulo Antônio Pereira Pinto, que serviu em Pequim de 1982 a 1985. >

"Em compensação, Elizabeth Taylor, que esteve lá na mesma época, mereceu apenas uma discreta foto no jornal".>

>

Lucélia encarou cerca de 25 horas de voo para receber o troféu Águia de Ouro, o "Oscar chinês". Diferente de outros prêmios, os vencedores não são escolhidos por júri especial e, sim, pelo voto popular. Primeira estrangeira a conquistar a categoria de melhor atriz, a brasileira recebeu 300 milhões de votos. >

No aeroporto de Pequim, a caminho de casa, Lucélia ouviu um coro de centenas de vozes: "Isola, laila!" ("Volte, Isaura!").>

A China foi um dos mais de 120 países que, segundo levantamento da TV Globo, assistiram à novela Escrava Isaura, escrita por Gilberto Braga a partir do romance de Bernardo Guimarães.>

Lucélia Santos em sua visita à China, acompanhada do embaixador Paulo Pinto Crédito: Acervo Pessoal Paulo Pinto

Bernardo Joaquim da Silva Guimarães nasceu em Ouro Preto (MG) em 1825 e morreu 59 anos depois, na mesma cidade, em 1884.>

Em 1847, começou a estudar Direito na Faculdade de São Paulo. Lá, conheceu futuros escritores, como o romancista José de Alencar, autor de O Guarani (1857) e Iracema (1865); e o poeta Álvares de Azevedo, de Lira dos Vinte Anos (1853) e Noite na Taverna (1855).>

Como juiz, exerceu o cargo em Catalão, município a 257 quilômetros de Goiânia (GO). Como escritor, publicou 17 livros, entre romances e poemas.>

A Escrava Isaura (1875), sobre uma escrava branca que vivia numa fazenda de Campos dos Goytacazes (RJ), foi o mais famoso dos romances de Bernardo Guimarães. >

Mauro Alencar, doutor em Teledramaturgia pela USP, coleciona livros e discos da Crédito: Aladim Miguel

Tão famoso que, durante uma visita a Minas Gerais, em 1881, o então imperador Dom Pedro 2º fez questão de conhecer seu autor.>

"Era um excelente contador de causos que fez sucesso em praticamente todas as mídias: circo, teatro, cordel, cinema, radionovela e até história em quadrinhos", afirma Mauro Alencar, doutor em Teledramaturgia pela Universidade de São Paulo (USP) e autor de A Hollywood Brasileira – Panorama da Telenovela no Brasil.>

O livro A Escrava Isaura foi publicado há 150 anos, em 1875, em plena campanha abolicionista. >

Treze anos depois, em 1888, foi assinada a Lei Áurea, que pôs fim à escravidão no Brasil.>

Na história, Isaura é filha da mucama Juliana com Miguel, um feitor da fazenda do comendador Almeida. A menina perde a mãe e passa a ser criada por Ester, a esposa do comendador, a qual promete libertar Isaura antes de morrer. >

No entanto, seu filho único, Leôncio, herda a propriedade e, apaixonado por Isaura, não cumpre a promessa da mãe. Ester morre sem ver Isaura livre.>

A adaptação para a TV

A ideia de adaptar o livro de Bernardo Guimarães para a televisão, porém, não partiu de Gilberto Braga, o autor da novela, mas de uma antiga professora de literatura do Colégio Pedro II, no Rio, Eneida do Rego Monteiro. >

"Acertou na mosca. Não tem livro melhor", afirmou o ex-aluno.>

Gilberto Braga leu as primeiras dez páginas e telefonou para o diretor Herval Rossano. Juntos, os dois já tinham adaptado Helena (1975), da obra de Machado de Assis, e Senhora (1975), de José de Alencar.>

Ao escrever o roteiro de Escrava Isaura, Gilberto fez ajustes no original: criou personagens, como Tobias (Roberto Pirillo), e alterou desfechos, como de Malvina (Norma Blum). >

No livro, ela abandona o marido, Leôncio (Rubens de Falco); na novela, ela morre em um incêndio criminoso. >

A morte de Malvina, aliás, foi uma imposição da censura: nos anos de chumbo, um homem casado não poderia "cortejar" outra mulher — no caso, Isaura.>

Quem escolheu Lucélia Santos para interpretar Isaura foi Herval Rossano; Gilberto Braga preferia Louise Cardoso ou Yoná Magalhães Crédito: Divulgação TV Globo

Na hora de selecionar a atriz para interpretar a personagem-título, Herval Rossano convidou Débora Duarte. Grávida de sua segunda filha — a atriz Paloma Duarte —, ela recusou o convite.>

Foi quando o diretor se lembrou de uma novata que estrelava o espetáculo Transe no 18, em cartaz no Rio de Janeiro. >

Lucélia tinha 19 anos e nunca tinha feito televisão. >

Gilberto Braga, porém, inicialmente não aprovou sua escolha. Preferia Louise Cardoso. >

"Tinha implicâncias difíceis de explicar. Uma delas foi a escalação de Lucélia", avalia o jornalista Maurício Stycer, coautor da biografia Gilberto Braga – O Balzac da Globo. >

"Ela se saiu muito bem".>

'Discurso romantizado'

A escalação do elenco, porém, foi o menor dos problemas do autor. Logo nos primeiros capítulos, os censores se incomodaram com a exibição dos maus-tratos aos negros. >

Chegaram a proibir o uso da palavra "escravo" — que remetia a um assunto incômodo para um regime nada interessado em críticas e revisões históricas. >

Habilidoso, Gilberto Braga teve que substituí-la por "peça".>

"A escravidão era vista pela ditadura como uma mancha da história, que devia ser apagada, ou exibida sem grande alarde", continua o jornalista Mauricio Stycer. >

"No último capítulo, implicaram até com o suicídio de Leôncio. O jeito foi deixá-lo apenas subentendido".>

Na biografia E Assim Nasceu a Escrava Isaura (1985), o historiador Armelim Guimarães, neto de Bernardo Guimarães, conta que seu avô teve a ideia de escrever o livro em 1874 quando, no caminho de Queluz (atual Conselheiro Lafaiete) a Ouro Preto, testemunhou uma cena de açoite. >

"É óbvio que, se Bernardo houvesse imaginado uma escrava crioula, jamais o seu romance, escrito em pleno regime da escravidão, teria alcançado o estrondoso sucesso que teve", declarou em 1998 em texto publicado pelo site "Vida e Obra de Bernardo Guimarães".>

"Quem ler esse livro imortal, encontrará o repúdio de Bernardo pela discriminação do negro e o cativeiro imposto aos nossos irmãos de cor.">

O romance Crédito: Fundação Biblioteca Nacional

Mas Escrava Isaura cativou, além de leitores e telespectadores, críticas e estudos — foi tema de vários artigos, teses e dissertações. >

Como As Representações da Escravidão na Telenovela Escrava Isaura da Década de 1970, escrito por Luciana Barros Góes, jornalista com especialização em Cinema e TV pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e mestre em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (PPGH/Unirio).>

"Durante décadas, Escrava Isaura representou o retrato da escravidão no Brasil. É uma novela que retrata o passado escravagista a partir de um discurso romantizado", lamenta a jornalista. >

Um bom exemplo desse "discurso romantizado", acrescenta a pesquisadora, pode ser observado no último capítulo, quando Álvaro (Edwin Luisi) anuncia, ao lado de Isaura (Lucélia Santos), a alforria aos cativos da fazenda.>

"Os negros, todos sorridentes, ouvem o discurso e, depois, comemoram com os senhores, os homens brancos, benevolentes. É uma narrativa que incorpora uma historiografia calcada numa perspectiva eurocêntrica. Uma versão da história 'dita' oficial na qual a libertação dos escravos só se efetivou por causa dos brancos, sem que tivesse havido qualquer ato de resistência por parte dos negros".>

Na Polônia, houve até concurso de sósia dos atores Rubens de Falco e Lucélia Santos Crédito: Acervo Aladim Miguel

Durante 23 anos, Escrava Isaura foi a novela recordista em vendas da Globo para o exterior. Em 1999, teve seu recorde quebrado por Terra Nostra, de Benedito Ruy Barbosa.>

Escrava Isaura fez tanto sucesso no exterior que, dez anos depois, a Globo decidiu adaptar Sinhá Moça (1986), escrita por Benedito Ruy Barbosa a partir do romance homônimo de Maria Dezonne Pacheco Fernandes.>

Quando a emissora anunciou que os personagens de Maria das Graças Ferreira, a Sinhá Moça, e o Coronel Ferreira, o Barão de Araruna, seriam interpretados por Lucélia Santos e Rubens de Falco, a mesma dupla de Escrava Isaura, tudo mudou. >

Antes mesmo de a novela estrear, 50 países já tinham manifestado interesse em comprá-la. Ao todo, 63 países, segundo estimativas não oficiais, assistiram à trama de Sinhá Moça.>

Essa adaptação reproduz o mesmo discurso romantizado de Escrava Isaura, aponta Luciana Barros Góes. >

No último capítulo de Sinhá Moça, a protagonista dá as boas vindas aos italianos que, montados em carroças, chegam à fazenda Araruna para trabalhar. >

Na cena seguinte, os negros, agora libertos, caminham, descalços, sem camisa e com uma enxada sobre os ombros, na direção oposta. >

"...E de tudo o que plantaram, nada lhes restou: nem da terra, nem dos frutos. Apenas a liberdade", escreveu o autor, Benedito Ruy Barbosa, sobre a tela.>

"Mais uma cena que demonstra um regime escravagista romantizado. Sem qualquer ato de resistência, tem-se agora um novo Brasil. Um país de esperança que renasce com a mão de obra dos imigrantes", afirma Góes. "É difícil falar em avanços".>

Telespectadores ilustres

Antes das críticas que viriam nas décadas seguintes, a novela Escrava Isaura — que foi ao ar na TV Globo de 11 de outubro de 1976 a 5 de fevereiro de 1977 — atraiu telespectadores ilustres.>

Mal o capítulo terminava e o telefone da casa do autor começava a tocar. >

Com o tempo, já sabia quem era. Fã de Isaura, o escritor Nelson Rodrigues queria saber, em primeira mão, o que ia acontecer nos próximos capítulos. >

"A Lucélia se transformou numa espécie de musa do Nelson", afirma o jornalista Ernesto Rodrigues, autor de uma trilogia sobre a TV Globo.>

Ao longo da carreira, Lucélia Santos fez uma minissérie de TV, duas peças de teatro e três filmes baseados na obra do "Anjo Pornográfico", como Nelson Rodrigues foi chamado em biografia escrita por Ruy Castro.>

"A novela fez sucesso antes de ir ao ar", relata Lucélia Santos, em depoimento ao site Memória Globo. >

"No dia seguinte à exibição da primeira chamada, o público já começou a me reconhecer nas ruas. Quando eu precisava sair de casa no Leblon, a garotada vinha atrás de mim, cantarolando o tema de abertura: 'lerê-lerê'", diverte-se a atriz, em alusão à canção Retirantes, tema de abertura com letra de Jorge Amado e música de Dorival Caymmi.>

Quem também não perdia um capítulo sequer de Escrava Isaura era Josef Mengele, o médico nazista que viveu quase 20 anos foragido no Brasil. É o que revela a jornalista Betina Anton em Baviera Tropical (2023). >

"Dizia que não gostava da produção porque havia muitos negros. Mas assistia mesmo assim pelo prazer em ver os escravizados serem maltratados", relata a autora no livro.>

Em Cuba, o ator Edwin Luisi, que interpretou Álvaro, foi recebido como estrela do rock Crédito: Acervo Aladim Miguel

Outro telespectador assíduo foi o presidente de Cuba, Fidel Castro. >

"A novela foi um fenômeno de audiência no país", afirma o pesquisador Aladim Miguel, criador e editor de um site dedicado à atriz Lucélia Santos. >

"Além de assistir a todos os capítulos de uma vez só antes da população, [Fidel] mandou suspender o tradicional racionamento de energia elétrica durante o horário da novela.">

Entre os itens mais valiosos de seu acervo, Aladim destaca dois doados pela própria Lucélia: um álbum de figurinhas de Cuba, La Esclava (1984), e um quadro pintado por uma artista plástica da Polônia.>

Por causa da novela, o ator Edwin Luisi, que interpretou Álvaro, visitou incontáveis países, como Portugal, Estados Unidos e México. Nada se compara, porém, ao que ele viu em Cuba. >

"Fui recebido como um astro do rock", cai na risada. >

"Me senti como um dos Beatles". >

A razão para tanto sucesso? A eterna luta entre oprimidos e opressores, aponta o ator. >

"Lucélia interpretava a oprimida; Rubens de Falco, o opressor e eu, o libertador", explica.>

Em entrevista concedida ao livro A Seguir, Cenas do Próximo Capítulo (2009), Gilberto Braga disse não entender a razão de tanto sucesso. >

"A Escrava Isaura não chega a ser um romance bem escrito, mas tem um storyline [trama] absurdamente bom", afirmou. >

Mesmo assim, arrisca uma explicação. >

"A escrava desejada por seu dono faz o espectador lidar com o medo, talvez o mais forte de todos os sentimentos. Todos nós temos medo de quem é mais forte. Quem não vai se identificar com essa escrava?", indagou, na mesma entrevista.>

Mercado internacional

Em Cuba, a novela Crédito: Acervo Aladim Miguel

Se hoje Avenida Brasil é, segundo levantamento da TV Globo, a novela recordista em vendas da principal emissora de teledramaturgia do país, tendo sido exportada para 147 países, isso se deve a Escrava Isaura. >

Esta foi a primeira telenovela da Globo a ser vendida para países da antiga Cortina de Ferro (que dividia os blocos comunista e capitalista na Europa), como Letônia, República Tcheca e Ucrânia. E do continente africano, como África do Sul, Zimbábue e Madagascar.>

Na Europa, Escrava Isaura já foi reprisada três vezes na Suíça, cinco na Alemanha e sete na França. >

Foi responsável, entre outras proezas, por um concurso de sósias na Polônia, em 1985; e, segundo alguns relatos, por um cessar-fogo na Guerra da Bósnia, em 1995. >

"Durante a exibição da novela, não havia bombardeio", recordou Lucélia Santos no programa Sem Censura, exibido no dia 21 de maio de 2025.>

O tal concurso na Polônia, aliás, atraiu oito mil candidatos a sósias de Lucélia Santos e Rubens de Falco, e sua final foi realizada em um estádio de futebol em Varsóvia, a capital do país. >

Em pelo menos dois países, a Polônia, em 1984, e a Hungria, em 1986, os telespectadores fizeram campanhas de arrecadação de dinheiro para "comprar" a alforria de Isaura. >

"Eu quero essa grana…", divertiu-se a atriz no podcast Novelão.>

Cartilha de sucesso

Lucélia Santos em visita à Muralha da China, na década de 1990 Crédito: Acervo Aladim Miguel

Ao lado de A Viagem (1994), de Ivani Ribeiro, Escrava Isaura (1976) é a novela mais reprisada da TV brasileira: quatro vezes na Globo (1977-1978, 1979-1980, 1982 e 1990) e uma no Canal Viva (2024).>

Na TV, o romance de Bernardo Guimarães ganhou ainda uma releitura da Record, A Escrava Isaura (2004), escrita por Tiago Santiago e dirigida por Herval Rossano. >

Nesta versão, Rubens de Falco e Norma Blum, o Leôncio e a Malvina da versão original, interpretaram os pais do vilão, vivido por Leopoldo Pacheco.>

"Herval Rossano gostava de dizer que, ao dirigir AEscrava Isaura, ele seguiu à risca a cartilha das novelas mexicanas", revela o jornalista Ernesto Rodrigues. >

"Se você é mau, tem que fazer uma maldade por capítulo. Se é bom, tem que sofrer uma maldade por capítulo".>

