Kane bate recorde, Inglaterra vence e termina em 1º no Grupo L, à frente da Croácia

Enquanto a Inglaterra empatava sem gols com o Panamá em Nova Jersey, a Croácia vencia Gana por 1 a 0 na Filadélfia e assumia provisoriamente a liderança do Grupo L da Copa do Mundo. Bastaram dois lances de Bellingham no segundo tempo para inverter novamente a classificação da chave.
Clique aqui e entre no grupo Folhastats Aos 18 minutos, o camisa 10 aproveitou cobrança de escanteio de Bukayo Saka e conseguiu finalizar de canhota, mesmo cercado por marcadores, para abrir o placar no MetLife Stadium. Pouco depois, encontrou Harry Kane dentro da área, e o camisa 9 cabeceou para o segundo gol da vitória inglesa por 2 a 0.
O gol colocou Kane sozinho no topo da artilharia da Inglaterra em Copas do Mundo. O atacante chegou a 11 gols, A Inglaterra encerrou a fase de grupos com sete pontos, um a mais que a Croácia, e garantiu a liderança da chave. Com isso, terá pela frente um dos melhores terceiros colocados da competição na fase dos 32.
Esse caminho leva o English Team à chave do Brasil --caso ambos avancem até lá, o confronto está marcado para as quartas de final.
O jogo
Thomas Tuchel promoveu quatro mudanças em relação ao empate sem gols com Gana e foi obrigado a fazer uma quinta por causa da lesão de Reece James. Marcus Rashford entrou na vaga de Anthony Gordon, Bukayo Saka substituiu Noni Madueke, Morgan Rogers começou no lugar de Declan Rice, preservado, e Jarell Quansah assumiu a lateral direita.
As mudanças demoraram a produzir efeito. A Inglaterra voltou a controlar a posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras. Rashford e Saka participaram pouco das principais jogadas ofensivas, enquanto Kane passou boa parte da partida cercado pelos defensores panamenhos.
Até o gol de Bellingham, tudo se assemelhava ao empate sem gols diante de Gana. A equipe tinha a bola, rondava a área adversária e encontrava dificuldades para romper a última linha do Panamá, que chegou à rodada já eliminado.
Por outro lado, Panamá deixa a Copa com uma marca negativa: foi a única equipe a não marcar. Até balançou as redes no primeiro minuto do acréscimo do segundo tempo, mas foi assinalado impedimento.
Na Filadélfia, a Croácia venceu Gana por 2 a 1. Com isso, os europeus terminaram a fase de grupos em 2º lugar e enfrentarão o líder do Grupo K, que será definido ainda neste sábado (27). No momento, a posição é ocupada pela Colômbia, seguida por Portugal, justamente o confronto desta noite. Os africanos têm passam em 3º, com quatro pontos --no momento, não sabe o adversário, já que depende dos outros jogos da rodada.
Aos 31 minutos do primeiro tempo, Petar Sucic recebeu passe de Mateo Kovacic na intermediária e bateu rasteiro de direita. A bola desviou entre as pernas de Derrick Luckassen antes de entrar no canto direito de Benjamin Asare.
Gana empatou aos 31 minutos da etapa final. Ernest Nuamah lançou Derrick Luckassen, que completou de canhota para as redes. O lance chegou a ser anulado por impedimento, mas foi validado após revisão do VAR, que considerou Kwasi Sibo sem participação na jogada.
A reação croata veio sete minutos depois. Luka Modric cruzou da direita, Nikola Vlasic apareceu livre na segunda trave e cabeceou no canto direito de Benjamin Asare para decretar a vitória por 2 a 1.