Croácia vence Gana, fica em 2ª e ambas avançam ao mata-mata da Copa

A Croácia venceu Gana, na noite deste sábado (27), por 2 a 1, pela última rodada do Grupo L da Copa do Mundo, e se garantiu na segunda fase ao ficar na vice-liderança da chave. Apesar da derrota, a seleção africana ficou entre os oito melhores terceiros colocados da competição e também se classificou para o mata-mata.





Gana saiu atrás, buscou o empate, mas a Croácia chegou ao gol da vitória logo em seguida. Sucic colocou os croatas na frente aos 31 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, aos 28 minutos, Luckasssen deixou tudo igual em lance validado após longa revisão do VAR. Porém, na sequência, Vlasic devolveu a vantagem ao time europeu.





Com o resultado, a Croácia foi a seis pontos e ficou na segunda posição do Grupo L. Em jogo simultâneo, a Inglaterra venceu o Panamá, por 2 a 0, e pegou a liderança da chave, com sete pontos. Gana, com quatro, faturou uma vaga no mata-mata como um dos melhores terceiros colocados.





Ambas estão de olho no Grupo K para conhecer seus adversários na sequência. Colômbia x Portugal e RD Congo x Uzbequistão, que acontecem ainda hoje, às 20h30 (de Brasília), vão definir o primeiro e o segundo colocados da chave, que cruzam diretamente com o Grupo L.





Na segunda fase, a Croácia enfrentará o vice-líder do Grupo K -neste momento, Portugal. Já a seleção ganesa tem confronto definido com o líder dessa mesma chave, que é a Colômbia até o início da rodada final.

Gana de volta ao mata-mata após 16 anos





O jogo





Croácia precisava da vitória e tomou a iniciativa no primeiro tempo. Diante de um ferrolho na seleção ganesa, os europeus só conseguiram criar a primeira chance de perigo em um raro momento de contra-ataque, aos 16 minutos: Vlasic recebeu na faixa central e chutou rasteiro, de fora da área; a bola saiu pela esquerda, raspando a trave de Asare.





O gol croata saiu em uma jogada semelhante à do primeiro lance de ataque. Aos 31 minutos, em novo lance que se desenvolveu pela esquerda e foi parar na faixa central, Sucic recebeu de Kovacic, ajeitou para o pé direito e chutou rasteiro. O chute veio forte, no cantinho esquerdo, sem chances para o goleiro.





Gana deixou a retranca no passado e foi em busca do empate. A primeira ação de perigo veio ainda na etapa inicial, aos 39 minutos, com a estrela do time, Semenyo. O atacante do Manchester City fez boa jogada pela direita, invadiu a área em meio a três defensores e finalizou com perigo. A bola foi à direita da meta do goleiro Livakovic.





O técnico Carlos Queiroz mexeu no time no intervalo e levou a seleção ganesa para o ataque. Fatawu entrou em campo já mostrando serviço: no primeiro minuto, limpou a marcação e arriscou chute de fora da área, mas a bola passou por cima. A equipe africana seguiu pressionando, mas com dificuldades para vencer a defesa croata.





Gol de Gana saiu aos 27 minutos do segundo tempo, em lance polêmico. Após cobrança de falta, o zagueiro Luckassen, em posição legal, completou de primeira para o gol. O árbitro Drew Fischer foi chamado pelo VAR para analisar uma interferência do meio-campista Sibo, que estava em impedimento, no lance. Ele chegou a atrapalhar a movimentação de um defensor croata, mas a conclusão da jogada se desenvolveu em um ponto distante do contato. Assim, o juiz avaliou que o gol foi legal.





Croácia recuperou a vantagem pouco tempo depois, com gol salvador de Vlasic. Aos 37 minutos, o meia croata cabeceou no cantinho de Asare, aproveitando cobrança de escanteio com perfeição do camisa 10, Luka Modric. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.