'Troca de água' na Antártica contribui para aumento do nível do mar

Uma pesquisa liderada pelo Instituto de Estudos da Marinha e Antártica revelou um processo anteriormente não documentado sobre o derretimento das camadas de gelo glacial, que culmina na elevação do nível do mar.
O estudante de doutorado Alessandro Silvano indicou que a água glacial derretida torna a camada superficial do oceano menos salgada e mais flutuante. Já a água morna derreteria as geleiras na parte debaixo.
Esse processo é semelhante ao que acontece quando você coloca óleo e água em um recipiente, com o óleo flutuando no topo porque é mais leve e menos denso compara Silvano.
Na Antártica existe um isolamento entre a água quente e a atmosfera fria, permitindo que ela cause mais derretimento glacial e um aumento no nível do mar.
De acordo com Silvano, um mecanismo semelhante justificaria a rápida elevação do nível do mar de até cinco metros por século, no final dda última Idade do Gelo, há cerca de 15 mil anos.
Este processo está em andamento, e pode acelerar a taxa de aumento do nível do mar no futuro alerta.