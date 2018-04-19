'Troca de água' na Antártica contribui para aumento do nível do mar

Nível do mar subiu até cinco metros por século na última Idade do Gelo Crédito: Reprodução/Pixabay

Uma pesquisa liderada pelo Instituto de Estudos da Marinha e Antártica revelou um processo anteriormente não documentado sobre o derretimento das camadas de gelo glacial, que culmina na elevação do nível do mar.

O estudante de doutorado Alessandro Silvano indicou que a água glacial derretida torna a camada superficial do oceano menos salgada e mais flutuante. Já a água morna derreteria as geleiras na parte debaixo.

 Esse processo é semelhante ao que acontece quando você coloca óleo e água em um recipiente, com o óleo flutuando no topo porque é mais leve e menos denso  compara Silvano.

Na Antártica existe um isolamento entre a água quente e a atmosfera fria, permitindo que ela cause mais derretimento glacial e um aumento no nível do mar.

De acordo com Silvano, um mecanismo semelhante justificaria a rápida elevação do nível do mar de até cinco metros por século, no final dda última Idade do Gelo, há cerca de 15 mil anos.