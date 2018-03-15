'Guerra síria é monumento do desprezo à população', diz chefe da ONU

Paulo Sérgio Pinheiro está à frente da Comissão Independente de Inquérito sobre a Síria, criada pela Organização das Nações Unidas em 2011, no início da guerra no país. O brasileiro sustenta que a complexidade de agentes envolvidos resulta em eventuais avanços e retrocessos durante os sete anos de conflito, ainda sem término à vista. Ao GLOBO, ele disse não descartar a viabilidade da transição política para um sistema democrático, mas destaca a trágica situação humanitária como principal obstáculo para resolver a crise no país.

É possível chegar a um acordo de paz na Síria em meio a tantos agentes envolvidos no conflito?

Até agora tem se mostrado impossível atingir esses dois objetivos. Apesar de a guerra ser um conflito não-internacional armado, há vários tabuleiros. Originalmente, a guerra começou como um levante pela democracia e direitos humanos. Mas logo se intensificou para um conflito militarizado com vários grupos armados rebeldes de diferentes orientações. Então, nesses sete anos, a situação se tornou cada vez mais complexa. Há varias iniciativas de paz. O processo das negociações de Genebra ocorre desde 2012, depois houve iniciativas como a última fase em Astana, no Cazaquistão, patrocinada pela Rússia. Mas no que diz respeito a terminar o conflito, as negociações que levem à paz têm sido extremamente problemáticas.

Como punir os crimes de guerra que vêm sendo apontados pela comissão que o senhor preside? O que trava as denúncias em instâncias como o Tribunal Penal Internacional (TPI)?

A via para o Tribunal Penal Internacional está fechada porque a Síria não é parte da Convenção de Roma, que estabeleceu o TPI. O país só poderia ser referido ao Tribunal com o acordo do Conselho de Segurança, mas como há dois membros que se opõem a isso, o caso da Síria, a meu ver, não será levado ao TPI, que também não é a única saída. Poderia haver um tribunal ad hoc, específico, ou híbrido. Porque da parte do sistema jurídico sírio é impraticável. Hoje, o sistema é basicamente dedicado a crimes de guerra segundo a perspectiva do governo da Síria. Então, por ora, a responsabilização criminal é complicada.

O senhor não vê solução?

Há uma nova figura no horizonte: a criação de um mecanismo independente para preparar casos para uma eventual apresentação a um tribunal no futuro. Ainda que não possam ser abertos processos, com o uso das informações que nós temos, pelo menos, casos concretos estão sendo preparados para uma futura apresentação a um tribunal. Isso foi estabelecido em dezembro pela Assembleia Geral (da ONU). De certa maneira, é um progresso.

O Estado Islâmico (EI) foi enfraquecido, mas ainda é uma ameaça no país?

Eles não controlam mais o território, o que já é um progresso extraordinário. Então, significa que grande parcela da população foi liberada do controle do EI, basicamente em volta de duas cidades, Raqqa e Deir ez-Zor. Mas a ameaça está presente porque não se sabe para onde foram. Há muitos presos, mas há vários combatentes que escaparam e não se sabe onde estão. Mas, na Síria, em termos de controle do território e força militar, estão derrotados hoje. Não só pelo governo sírio, mas também pela coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos.

A guerra entra no seu sétimo ano com uma nova configuração. O Exército sírio e seus aliados progridem na retomada de territórios rebeldes, a Turquia avança contra os curdos no Norte e o Estado Islâmico se enfraqueceu no centro do país. Este sétimo ano aponta para um aprofundamento do conflito? Ou há algum indício de resolução ou estagnação?

Mesmo sem bola de cristal, acho que pode-se prever para este ano uma mistura de fatos positivos e negativos. Um positivo foi que, nos últimos dias, comboios de ajuda humanitária puderam entrar na Síria, resultado da resolução no Conselho de Segurança da ONU. Ainda que com problemas, o apoio está lentamente sendo retomado. Na outra perspectiva, daqui a pouco (amanhã), haverá outra reunião de Astana, numa iniciativa de Rússia, Turquia e Irã. Então, o que vai continuar a se contemplar este ano é a continuação da guerra, mas os ataques aéreos diminuíram extraordinariamente, graças a acordos de desescalada em quatro pontos do território  Idlib; Damasco e Ghouta; Homs; e Deraa, onde há uma forte concentração de grupos rebeldes. O objetivo foi congelar os combates, mas nem sempre isso está inteiramente cumprido, como se vê em Ghouta Oriental. Então, 2018 vai ver a continuidade desta combinação de ataques aéreos limitados a algumas áreas com a suspensão do conflito em outras.

Atualmente, a Rússia patrocina negociações de paz das quais alguns grupos rebeldes não participam. Por outro lado, a Turquia se aproxima da Rússia, mas se afasta dos Estados Unidos, que apoiam as forças lideradas pelos curdos. O senhor vê algum avanço diplomático possível?

Essas alianças parecem um caleidoscópio. Há uma configuração que, de repente, muda. Isso é reflexo da própria complexidade das forças em combate na Síria. Por exemplo, a Turquia não quer ver sua fronteira controlada pelos grupos curdos, apoiados pelos EUA. Os curdos estavam lutando contra o EI, daí surgiu a cooperação com os EUA. A partir de um certo momento, a Turquia ficou extremamente inquieta porque o território sírio dominado pelos curdos era muito mais limitado do que é hoje. Os curdos hoje controlam parte do território onde estão poços de petróleo, então há um pano de fundo também de interesse econômico que move essas alianças. Mas é uma situação extremamente móvel e, em 2018, isso vai continuar. Não vejo condição para que haja uma estabilidade. Aprendi nestes sete anos cuidando da Síria que é sempre um claro-escuro. Você tem avanços diplomáticos, retrocessos no campo de batalha. Por isso que este processo é tão complicado.

As últimas conferências sobre a Síria, organizadas pela ONU e outra pela Rússia, exigem a realização de eleições e a elaboração de uma nova Constituição com participação dos rebeldes. Qual é o grau de viabilidade disso?

A respeito da Constituição, pouco se avançou, mesmo que tenha sido discutido na última reunião de Astana e também em Genebra. Ter uma Constituição exige não só a participação do governo sírio, mas também de agentes independentes, provavelmente as Nações Unidas, e dos grupos rebeldes, claro. Sobre as eleições, não descartaria a viabilidade. Nas transições de governos autoritários, as eleições e uma nova Constituição sempre foram elementos. Não vejo porque na Síria isso possa ser totalmente inviável. Neste atual momento, não caminhou, mas não significa que não possa haver progresso em 2018, visto que várias partes envolvidas estão interessadas nisso.

Qual é o valor estimado necessário para reconstruir o país? A comunidade internacional está disposta a se comprometer com este esforço?

Eu não me fio em nenhuma avaliação. É preciso haver progressos em relação a alguns itens  como onde estão os desaparecidos? Quantos são? Quantos detidos? Onde estão as prisões, não só do governo, mas também dos rebeldes? Não se pode começar a falar de reconstrução se não há avanço no processo de transição política ou negociação para a paz. E quem vai pagar a reconstrução são os países europeus, porque não vejo a Rússia, por exemplo, disposta a fazer isso, e tenho visto no bojo da União Europeia vários discursos sobre isso. Não somos contra a reconstrução na Comissão. É importante, mas não dá para deixá-la ser controlada por máfias e interesses escusos que querem se aproveitar dessa situação.

De que maneira o interesse da população síria ainda é levado em conta em meio à guerra?

Nenhuma parte considera a população da Síria. A guerra tem sido contra a população síria, por todos os lados, não só do governo. Também incluem-se os grupos terroristas e rebeldes. É uma guerra travada em espaços urbanos e todos os lados, especialmente os rebeldes que não têm aviação, se valem da população como escudo. A guerra da Síria é um monumento do desprezo à população civil. Há cinco milhões de refugiados, 12 milhões de deslocados internamente, além de escolas, hospitais e moradias destruídos. A sociedade síria é altamente educada, mas tudo foi por água abaixo com a destruição sistemática das escolas, pelos dois lados. O sistema de saúde que era razoável está agora totalmente destroçado. Então, evidentemente, a grande vítima dessa guerra não são os combatentes.

Como ficam os deslocados internos no meio dessa situação?

Os deslocados internos só tentarão voltar a seus lugares de origem quando os combates cessarem. Se avaliarmos a população da Síria em torno de 23 milhões, segundo o último censo, e há 12 milhões de deslocados, imagine o caos. Muitas casas foram destruídas e, eventualmente, os títulos de propriedade podem ser negados. Como há uma sensação por parte do governo sírio de que eles já ganharam a guerra, há um processo frenético de nova legislação sobre propriedade dos territórios, pois quando se tem 12 milhões de deslocados internamente, essa questão é um problema.

Que obstáculos a comissão que o senhor preside enfrenta para investigar o que acontece na Síria?

O principal obstáculo é que o governo não nos deixa entrar, mas o fato de não termos acesso ao território não significa que não tenhamos acesso às informações dentro da Síria. Conseguimos por várias formas. Mas é claro que o governo perde a excelente oportunidade de ter sua narrativa. Se o governo conversasse conosco, tudo que fosse fornecido seria comentado em nosso relatório. Acho que nunca vão nos deixar entrar, e não há outro jeito de continuar a trabalhar a não ser como fizemos até agora.

Quais tipos de violações e crimes contra a Humanidade já foram identificados?

Entre crimes contra a Humanidade, seguindo a Convenção de Roma, estão ataques militares sem proporcionalidade ou desrespeitando o preceito de distinção entre civis e combatentes, execuções sumárias, desaparecimentos, tortura. Vários desses crimes temos contemplado como contra a Humanidade desde que feitos de forma sistemática e insistente. Todos estes estão presentes na Síria, e justamente agravados porque nenhuma das partes respeita a legislação internacional dos direitos humanos, nem as definições da Convenção de Roma.

Sobretudo nas redes sociais, o mundo parece se comover muito com a guerra na Síria, quando emergem fotos marcantes, por exemplo. Essa comoção é de fato convertida em ajuda?