Mulheres arrecadam apenas 9% dos direitos autorais no Brasil

Mulher e direito autoral Crédito: Divulgação

Os direitos autorais ainda refletem um grande desequilíbrio de gênero no Brasil. Entre os 100 maiores arrecadadores de direitos autorais no país, apenas 10 são mulheres. E, em 2019, as mulheres receberam somente 9% do total distribuído em direitos autorais. Estes são alguns dados da terceira edição do estudo "Por Elas Que Fazem a Música", desenvolvido pela União Brasileira de Compositores (UBC). O relatório revela um verdadeiro mapeamento do papel e, fundamentalmente, representatividade feminina na música brasileira. A pesquisa está disponível no site da UBC: http://bit.do/PorElasQueFazemAMusica

VIAGEM

O casal Diego Lobato e Ieda Pontes: circulando pela Disney, em Orlando Crédito: Divulgação

FESTA DAS MULHERES

As médicas Jéssica Polese e Karina Mazzini, a farmacêutica Raigna Vasconcelos e a dentista Judith Ottoni fazem parte do time de mulheres que se destacam na área de saúde e estética. Por isso, serão homenageadas na 9ª edição da Festa das Mulheres. O evento, promovido por Carmen e Fernanda Prates, vai acontecer no dia 19 de março, no Le Buffet Master.

ALMOÇO

Ana Claudia Cardozo, Andreia Lopes e Beth Dalcolmo: tarde de festa na Ilha do Frade Crédito: Renata Rasseli

JUSTIÇA E HISTÓRIA

Será em abril o lançamento do livro do advogado criminalista Raphael Câmara. O título da obra já foi escolhido: A verdade dos processos - escravagismo e cotidiano na comarca de Vitória segundo autos criminais do século XIX. O prefácio será assinado pelo desembargador do Tribunal de Justiça Willian Silva. O livro é inspirado na tese de doutorado recém-apresentada por Câmara na Ufes. Ele se dedicou a estudar 22 autos criminais da época do império.

ONLY WOMEN

Um burburinho especial voltado só para mulheres vai movimentar o restaurante Balthazar na noite do próximo dia 04. Sob o comando de Andressa Allen, o evento vai reunir cerca de 30 interessadas em aprender mais sobre o universo da coquetelaria, com direito a preparação e degustação de drinques.

FELIZ ANIVERSÁRIO!

A aniversariante Mônica Zorzanelli e Alexandre Vasconcellos: brindando a vida! Crédito: Divulgação

NOVIDADES

O empresário Paulo Gottardi é convidado especial de uma marca de eletrodomésticos de luxo para conhecer os lançamentos do ano no conceituado restaurante Figueira Rubaiyat, dia 11. No dia seguinte ele segue conferindo as novidades para cozinha durante um café da manhã no Espaço Citron, na Chácara Santo Antônio, ambos em São Paulo.

REABERTURA

Maycon Salvador e Pedro Paulo Moyses: na reabertura de pub sertanejo na Praia do Canto Crédito: MONIQUEJANUTT

INVESTIMENTOS

Patrícia Asseff recebe clientes e convidados na próxima quarta-feira (04) para uma noite especial de coquetel e palestra, que abordará sobre o cenário econômico brasileiro, tendências e recomendações de investimentos. O evento acontecerá na concessionária Vitória Motors, a partir das 18h30.

ELAS DOMINAM O MERCADO

O mercado da arquitetura e urbanismo no Espírito Santo é dominado por mulheres jovens, segundo dados levantado pelo Instituto DataFolha: mais de 70% dos profissionais da área são mulheres e 70% têm menos de 40 anos. Para celebrar as arquitetas e urbanistas capixabas, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/ES) realiza evento especial no dia 5 com o tema “Mulheres e mobilidade urbana”, na Casa do Arquiteto, em Vitória.

POSSE