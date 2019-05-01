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Família pede ajuda

Mulher some a caminho da casa dos pais em Vila Velha

Dayane Cristina Costa Nogueira, de 32 anos, desapareceu na tarde desta segunda-feira (29), no caminho entre Ponta da Fruta e Jaburuna

Publicado em 

30 abr 2019 às 22:46

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 22:46

Dayane Cristina foi vista pela última vez no Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal
Dayane Cristina Costa Nogueira, de 32 anos, está desaparecida desde a tarde desta segunda-feira (29). Dayane saiu da casa da avó paterna, com quem mora, em Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha, por volta das 14h, dizendo que ia para a casa dos pais no bairro Jaburuna, no mesmo município.
Segundo a família, Dayane é portadora de necessidades especiais e adquiriu recentemente um celular. Os familiares não sabem informar se a mulher havia marcado um encontro com alguém. Ligações para o celular da jovem caem direto na caixa postal.
> Vídeo mostra resgate de bebê raptado pelo pai no ES
Segundo uma prima de Dayane, ela sempre manteve contato com a mãe e os parentes e nunca ficou tanto tempo sem dar notícias.
A família registrou um boletim de ocorrência na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha e pede que informações sobre Dayane sejam repassadas pelos telefones 27 99258-2873 ou 27 99623-2083 ou mesmo pelo Disque-Denúncia 181, onde as ligações são gratuitas com sigilo garantido.
 

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