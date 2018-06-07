MP encaminha à Assembleia denúncia contra secretário de Comunicação

Jeferson Ferreira (à esquerda) foi assessor de Amaro Neto, mas rompeu com o deputado no ano passado. Crédito: Gazeta Online

O Ministério Público encaminhou à Assembleia Legislativa a denúncia que o MP recebeu contra o secretário de Comunicação da Casa, Jeferson Ferreira, acusado de se ausentar sistematicamente do trabalho no horário do expediente para trabalhar em sua empresa particular na Praia da Costa. O presidente da Ales, Erick Musso, vai analisar a denúncia e promete tomar as providências necessárias para apurar o caso.

A coluna apurou que o caminho agora é a abertura de um processo de investigação contra o servidor. A mesa diretora também vai colocar em discussão no Colégio de Líderes a volta do ponto eletrônico para os funcionários, procedimento suspenso na gestão do ex-presidente Theodorico Ferraço.

Amaro Neto

Jefinho, como é mais conhecido, era aliado e protegido do deputado Amaro Neto, com quem rompeu no ano passado. O jornalista e publicitário, no entanto, continuou na Assembleia e foi nomeado secretário de Comunicação da Ales por Erick Musso. Ganha R$ 14.490 mil de salário e mais R$ 1,1 mil de tíquete-refeição por oito horas de trabalho.