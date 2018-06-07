Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • MP encaminha à Assembleia denúncia contra secretário de Comunicação
Leonel Ximenes

MP encaminha à Assembleia denúncia contra secretário de Comunicação

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 19:48

Públicado em 

07 jun 2018 às 19:48
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Jeferson Ferreira (à esquerda) foi assessor de Amaro Neto, mas rompeu com o deputado no ano passado. Crédito: Gazeta Online
O Ministério Público encaminhou à Assembleia Legislativa a denúncia que o MP recebeu contra o secretário de Comunicação da Casa, Jeferson Ferreira, acusado de se ausentar sistematicamente do trabalho no horário do expediente para trabalhar em sua empresa particular na Praia da Costa. O presidente da Ales, Erick Musso, vai analisar a denúncia e promete tomar as providências necessárias para apurar o caso.
A coluna apurou que o caminho agora é a abertura de um processo de investigação contra o servidor. A mesa diretora também vai colocar em discussão no Colégio de Líderes a volta do ponto eletrônico para os funcionários, procedimento suspenso na gestão do ex-presidente Theodorico Ferraço.
Amaro Neto
Jefinho, como é mais conhecido, era aliado e protegido do deputado Amaro Neto, com quem rompeu no ano passado. O jornalista e publicitário, no entanto, continuou na Assembleia e foi nomeado secretário de Comunicação da Ales por Erick Musso. Ganha R$ 14.490 mil de salário e mais R$ 1,1 mil de tíquete-refeição por oito horas de trabalho.
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Erick Musso Amaro Neto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Voto no exterior: como regularizar o título até 6 de maio para votar nas eleições de 2026
Brinde com taças de vinho
Leves, criativos e sustentáveis: conheça os vinhos preferidos da Geração Z
Imagem de destaque
Descubra como a gestão profissional eleva o lucro de clínicas médicas e odontológicas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados