Motorista perde controle de carro, sobe no meio-fio e bate em Linhares

A pessoa que estava dirigindo o veículo perdeu o controle da direção a e acabou subindo num meio-fio, batendo em um poste de semáforo na avenida Samuel Batista Cruz, paralela à BR 101.

Uma mulher e dois adolescentes, de 15 e 17 anos, estavam dentro do veículo. A mulher e o jovem de 17 anos saíram do carro, sem ferimentos graves. Já o garoto de 15 anos ficou preso por uma hora nas ferragens, até ser retirado pelos bombeiros.