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Acidente grave

Motorista perde controle de carro, sobe no meio-fio e bate em Linhares

No veículo estavam uma mulher e dois adolescentes. Um dos jovens, de 15 anos, conta com ajuda dos Bombeiros para ser retirado das ferragens

Publicado em 

22 set 2019 às 07:49

Publicado em 22 de Setembro de 2019 às 07:49

Carro bateu em um poste de semáforo em acidente em Linhares Crédito: Eduardo Dias
Um acidente grave mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo (22), em Linhares, Norte do Espírito Santo.
> Jovem ferido falava ao celular com amigo na hora de acidente em Vitória
A pessoa que estava dirigindo o veículo perdeu o controle da direção a e acabou subindo num meio-fio, batendo em um poste de semáforo na avenida Samuel Batista Cruz, paralela à BR 101.
Carro bateu em um poste de semáforo em acidente em Linhares Crédito: Eduardo Dias
Uma mulher e dois adolescentes, de 15 e 17 anos, estavam dentro do veículo. A mulher e o jovem de 17 anos saíram do carro, sem ferimentos graves. Já o garoto de 15 anos ficou preso por uma hora nas ferragens, até ser retirado pelos bombeiros.
(Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta)
 

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