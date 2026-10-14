Produção de motos deve chegar a 2,1 milhões e a de bikes elétricas sobe 85,7%

A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) elevou suas projeções de produção, vendas e exportações para 2026. A nova estimativa aponta para a fabricação de 2,1 milhões de motocicletas no Polo Industrial de Manaus (PIM), o que representa uma alta de 6% em relação a 2025. A previsão anterior indicava o volume de 2.070.000 veículos.
O reajuste nas estimativas é sustentado pelo crescimento contínuo da demanda e pelo lançamento de novos modelos no mercado brasileiro. Segundo a entidade, a procura pelos veículos reflete o uso da motocicleta como alternativa de mobilidade urbana e geração de renda, somada à expansão do interesse por modelos de média e alta cilindrada.
“O mercado atravessa um momento favorável, impulsionado por lançamentos e pelo crescimento da demanda. A motocicleta ganha espaço como alternativa de mobilidade ágil, econômica e acessível, reduzindo custos, tempos de deslocamento e contribuindo para a geração de renda de milhões de brasileiros. E há um movimento crescente por modelos de maior desempenho, conforto e tecnologia. É um público que busca uma experiência de pilotagem diferenciada”, afirma o presidente da Abraciclo, Marcos Bento.
Nos primeiros nove meses do ano, o PIM acumula 1.645.034 motocicletas produzidas, alta de 9,9% frente ao mesmo período de 2025 e o melhor desempenho para o intervalo desde 2008. Em setembro, foram fabricadas 186.758 unidades, volume 10,4% maior na comparação anual e 8,5% menor em relação a agosto
Outro fenômeno registrado pela entidade é o crescimento das bicicletas elétricas. Foram 61.885 unidades fabricadas nos nove primeiros meses do ano, volume que representa 22,8% da produção total e crescimento de 85,7% em relação ao mesmo período de 2025.
No mercado interno, a estimativa de vendas de motocicletas no varejo subiu de 2.300.000 para 2.350.000 unidades emplacadas, volume 6,9% superior ao registrado em 2025.
Isso porque o volume de emplacamentos de janeiro a setembro bateu recorde com 1.783.972 motocicletas comercializadas, alta de 10,5% na comparação com o mesmo período de 2025.
Em setembro, as vendas alcançaram 205.120 unidades, recuo de 0,4% ante setembro do ano anterior e queda de 0,1% frente a agosto, com média diária de 9.768 unidades em 21 dias úteis.
No comércio exterior, a projeção de exportações passou de 45 mil para 48 mil motocicletas embarcadas, o que equivale a um avanço de 11,3% sobre o ano anterior, superando a alta de 4,4% previstos na estimativa inicial.
As exportações acumuladas no ano somaram 36.489 unidades, avanço de 23,7%, sendo 4.826 motocicletas embarcadas em setembro - queda de 8,2% ante setembro de 2025 e alta de 12,5% em relação a agosto.