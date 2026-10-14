Produção de motos deve chegar a 2,1 milhões e a de bikes elétricas sobe 85,7%

A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) elevou suas projeções de produção, vendas e exportações para 2026. A nova estimativa aponta para a fabricação de 2,1 milhões de motocicletas no Polo Industrial de Manaus (PIM), o que representa uma alta de 6% em relação a 2025. A previsão anterior indicava o volume de 2.070.000 veículos.





O reajuste nas estimativas é sustentado pelo crescimento contínuo da demanda e pelo lançamento de novos modelos no mercado brasileiro. Segundo a entidade, a procura pelos veículos reflete o uso da motocicleta como alternativa de mobilidade urbana e geração de renda, somada à expansão do interesse por modelos de média e alta cilindrada.





“O mercado atravessa um momento favorável, impulsionado por lançamentos e pelo crescimento da demanda. A motocicleta ganha espaço como alternativa de mobilidade ágil, econômica e acessível, reduzindo custos, tempos de deslocamento e contribuindo para a geração de renda de milhões de brasileiros. E há um movimento crescente por modelos de maior desempenho, conforto e tecnologia. É um público que busca uma experiência de pilotagem diferenciada”, afirma o presidente da Abraciclo, Marcos Bento.





Nos primeiros nove meses do ano, o PIM acumula 1.645.034 motocicletas produzidas, alta de 9,9% frente ao mesmo período de 2025 e o melhor desempenho para o intervalo desde 2008. Em setembro, foram fabricadas 186.758 unidades, volume 10,4% maior na comparação anual e 8,5% menor em relação a agosto





Outro fenômeno registrado pela entidade é o crescimento das bicicletas elétricas. Foram 61.885 unidades fabricadas nos nove primeiros meses do ano, volume que representa 22,8% da produção total e crescimento de 85,7% em relação ao mesmo período de 2025.