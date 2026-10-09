Mercado automotivo caminha para o melhor ano desde 2014, mas chineses preocupam montadoras

Segundo os dados da entidade, setembro registrou 268,3 mil veículos produzidos, o melhor mês desde 2014. No entanto, a Anfavea aponta que, das 173 mil unidades fabricadas a mais no ano, 123 mil saíram de montagens sob os regimes CKD e SKD a partir de kits importados da China. De acordo com a associação, esse volume montado supera a produção individual de 60% das fábricas de veículos leves instaladas no país.





No mercado interno, setembro somou 281,4 mil emplacamentos. A entidade atribui a alta de 22,5% nas vendas de automóveis ao programa Carro Sustentável, responsável por 84 mil unidades de entrada, e ao avanço dos eletrificados, que responderam por 242 mil unidades e já representam 20,1% das vendas de veículos leves. Em contrapartida, a Anfavea prevê retração de 6,5% no segmento de pesados (caminhões e ônibus).





No comércio exterior, a associação reduziu a projeção das exportações para uma queda de 17,7% no ano. A entidade explica que o recuo se deve à retração do mercado argentino, com queda de quase 100 mil unidades enviadas.





Há ainda a concorrência com modelos chineses e mexicanos na América do Sul. Ao mesmo tempo, a Anfavea reporta um salto de 30,4% nas importações (463,9 mil unidades), destacando que os veículos vindos da China já representam 55% desse total e ocupam 11,3% do mercado nacional.





*Este conteúdo foi produzido por Patrick Mizrahi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Karine Nobre, editora de Motor.