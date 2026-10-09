AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Motor
  • Mercado automotivo caminha para o melhor ano desde 2014, mas chineses preocupam montadoras
Produção de veículos

Mercado automotivo caminha para o melhor ano desde 2014, mas chineses preocupam montadoras

Projeção de vendas sobe para 3,1 milhões de unidades em 2026, enquanto exportações despencam e importação de peças prontas dispara

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 16:02

Patrick Mizrahi

Patrick Mizrahi

Publicado em 

09 out 2026 às 16:02
Linha de montagem em fábrica de automóveis. Magnific

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) revisou para cima as estimativas de vendas e produção para 2026, impulsionada pelo aquecimento do mercado interno. Segundo o balanço divulgado nesta quarta-feira (7), a entidade espera fechar o ano com 3,1 milhões de veículos emplacados, alta de 15,2% sobre 2025, sendo este o melhor resultado desde 2014. A fabricação nacional deve crescer 6,7%, superando 2,8 milhões de unidades.

Apesar do otimismo com as vendas domésticas, há um alerta sobre a qualidade desse crescimento e seus impactos no comércio exterior:

A nossa balança comercial sofre com a alta das importações e a queda expressiva das exportações. Além disso, boa parte da alta na produção se dá por veículos parcialmente desmontados, os chamados kits SKD, que chegam da China sem utilizar o parque de autopeças nacional e com pouca mão de obra envolvida.

Igor Calvet, presidente da Anfavea

Segundo os dados da entidade, setembro registrou 268,3 mil veículos produzidos, o melhor mês desde 2014. No entanto, a Anfavea aponta que, das 173 mil unidades fabricadas a mais no ano, 123 mil saíram de montagens sob os regimes CKD e SKD a partir de kits importados da China. De acordo com a associação, esse volume montado supera a produção individual de 60% das fábricas de veículos leves instaladas no país.


No mercado interno, setembro somou 281,4 mil emplacamentos. A entidade atribui a alta de 22,5% nas vendas de automóveis ao programa Carro Sustentável, responsável por 84 mil unidades de entrada, e ao avanço dos eletrificados, que responderam por 242 mil unidades e já representam 20,1% das vendas de veículos leves. Em contrapartida, a Anfavea prevê retração de 6,5% no segmento de pesados (caminhões e ônibus).


No comércio exterior, a associação reduziu a projeção das exportações para uma queda de 17,7% no ano. A entidade explica que o recuo se deve à retração do mercado argentino, com queda de quase 100 mil unidades enviadas.


Há ainda a concorrência com modelos chineses e mexicanos na América do Sul. Ao mesmo tempo, a Anfavea reporta um salto de 30,4% nas importações (463,9 mil unidades), destacando que os veículos vindos da China já representam 55% desse total e ocupam 11,3% do mercado nacional.


*Este conteúdo foi produzido por Patrick Mizrahi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Karine Nobre, editora de Motor.

Veja Também 

Imagem de destaque

Mercado automotivo caminha para o melhor ano desde 2014, mas chineses preocupam montadoras

Emov Urban será um dos modelos que a E-Motors vai fabricar em Jaguaré, no Espírito Santo

Montadora chinesa vai fabricar carro elétrico popular em Jaguaré, no ES

NXR160 Bros 2027

Honda mantém todos os atributos da campeã de vendas NXR160 Bros na linha 2027

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Residência veículos Fábrica Carro Zero Comprar Carro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vital 2026 acontece nos dias 10 e 11 de outubro, no Sambão do Povo
30 anos depois, o Vital mudou. E é justamente por isso que continua sendo Vital
Unimed Vitória faz pronunciamento sobre as Beths, com criação da MP
Unimed Vitória transforma debate sobre bets em campanha criada pela MP
Imagem de destaque
Quiet beauty: tendência valoriza a beleza natural, mas sem abrir mão dos tratamentos estéticos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados