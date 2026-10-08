Honda mantém todos os atributos da campeã de vendas NXR160 Bros na linha 2027

*por Edmundo Dantas





A Honda NXR Bros é um fenômeno de aceitação desde sua entrada no lineup da marca japonesa, no início de 2003. No ano passado, mais de 200 mil NXR Bros foram produzidas, número recorde desde a introdução do motor 160 cc, ocorrida no final de 2014. Esse desempenho se mantém em 2026. Produzida na fábrica da Honda de Manaus (AM), a NXR160 Bros – pertencente ao segmento on-off-road – substituiu a NXR150 Bros em 2014.





Para a linha 2027, a NXR160 Bros continuará sendo oferecida em duas versões, a CBS e a topo de linha ABS. Ambas são equipadas com o mesmo motor, um monocilíndrico de quatro tempos OHC arrefecido a ar e alimentado pelo sistema de injeção de combustível PGM-FI FlexOne, que possibilita o uso de etanol ou gasolina.





A potência de 14,3 cavalos (etanol) e 14,2 cavalos (gasolina) a 8 mil rpm e 1,47 kgfm de torque (etanol/gasolina) a 5.500 rpm, aliados ao baixo peso da motocicleta – 125 quilos a seco – fazem da NXR160 Bros uma opção ideal para quem exige desempenho e economia. O câmbio é manual de 5 machas, com acionamento por pedal e embreagem multidisco banhada a óleo.





Quanto à ciclística, a opção pelo quadro (chassi) tipo berço semiduplo de aço com suspensões robustas – telescópica de 33 milímetros à frente e monoamortecida na traseira –, faz da NXR160 Bros um modelo adequado tanto para o uso no asfalto quanto para terrenos não pavimentados. Destaque nesse quesito é a escolha dos pneus Pirelli MT60 calçando as rodas aro 19 e 17 polegadas, reconhecidos pela durabilidade e eficiência.