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Uma das mais queridas do Brasil

Honda mantém todos os atributos da campeã de vendas NXR160 Bros na linha 2027

Para a nova linha, modelo continua sendo oferecido em duas versões, a CBS e a topo de linha ABS; ambas equipadas com o mesmo motor,

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 16:38

Agência Flashmotors

Agência Flashmotors

Publicado em 

08 out 2026 às 16:38
NXR160 Bros 2027
No ano passado, a NXR160 ficou em quarto lugar entre todas as categorias de motocicletas no Brasil, com 199.067

*por Edmundo Dantas


A Honda NXR Bros é um fenômeno de aceitação desde sua entrada no lineup da marca japonesa, no início de 2003. No ano passado, mais de 200 mil NXR Bros foram produzidas, número recorde desde a introdução do motor 160 cc, ocorrida no final de 2014. Esse desempenho se mantém em 2026. Produzida na fábrica da Honda de Manaus (AM), a NXR160 Bros – pertencente ao segmento on-off-road – substituiu a NXR150 Bros em 2014.


Para a linha 2027, a NXR160 Bros continuará sendo oferecida em duas versões, a CBS e a topo de linha ABS. Ambas são equipadas com o mesmo motor, um monocilíndrico de quatro tempos OHC arrefecido a ar e alimentado pelo sistema de injeção de combustível PGM-FI FlexOne, que possibilita o uso de etanol ou gasolina. 


A potência de 14,3 cavalos (etanol) e 14,2 cavalos (gasolina) a 8 mil rpm e 1,47 kgfm de torque (etanol/gasolina) a 5.500 rpm, aliados ao baixo peso da motocicleta – 125 quilos a seco – fazem da NXR160 Bros uma opção ideal para quem exige desempenho e economia. O câmbio é manual de 5 machas, com acionamento por pedal e embreagem multidisco banhada a óleo.


Quanto à ciclística, a opção pelo quadro (chassi) tipo berço semiduplo de aço com suspensões robustas – telescópica de 33 milímetros à frente e monoamortecida na traseira –, faz da NXR160 Bros um modelo adequado tanto para o uso no asfalto quanto para terrenos não pavimentados. Destaque nesse quesito é a escolha dos pneus Pirelli MT60 calçando as rodas aro 19 e 17 polegadas, reconhecidos pela durabilidade e eficiência.

NXR160 Bros 2027
A garantia é de três anos, sem limite de quilometragem, mais óleo Pro Honda gratuito em sete revisões Divulgação

As duas versões disponíveis, a NXR160 Bros ABS – a R$ 23.970, em vermelho (Fighting Red) e verde (Explorer Green) – e NXR160 Bros CBS – a R$ 22.830, em vermelho (Fighting Red) e preto (Black) – se diferenciam pelo sistema auxiliar de frenagem, com dispositivo ABS antitravamento eletrônico, que atua no disco dianteiro na topo de linha, e o sistema CBS (Combined Braking System) na opção de entrada, no qual o acionamento do pedal de freio transmite força de frenagem para as duas rodas.


As novidades para as NXR160 Bros 2027 são duas cores inéditas: preto na CBS e verde na ABS, permanecendo o vermelho em ambas. Atualizações também miraram a segurança, sob a forma dos indicadores de posição dianteiros integrados ao farol como luzes de posição, piscas em LEDs, pisca-alerta, punho esquerdo com lampejador de farol e, exclusivamente na versão NXR160 ABS, o ESS (Emergency Stop Signal), que identifica frenagens bruscas e aciona automaticamente os indicadores de direção, alertando os demais usuários da via para uma situação de perigo iminente

NXR160 Bros 2027
Modelo tem câmbio manual de 5 machas, com acionamento por pedal e embreagem multidisco banhada a óleo Divulgação 

As NXR160 Bros ABS e NXR160 Bros CBS 2027 estarão disponíveis na rede de concessionárias a partir desse mês. A garantia é de três anos, sem limite de quilometragem, mais óleo Pro Honda gratuito em sete revisões (o fornecimento do óleo é válido a partir da terceira revisão).


O intervalo de manutenção é de 6 mil quilômetros ou 6 meses após a primeira revisão, que deve ocorrer com mil quilômetros ou com seis meses de uso. Os preços públicos sugeridos têm como base a cidade de São Paulo, não incluindo despesas com frete e seguro.


No ano passado, a NXR160 ficou em quarto lugar entre todas as categorias de motocicletas no Brasil, com 199.067 unidades vendidas, atrás da “eterna” líder CG 160 (478.430 unidades no ano), da Biz (267.052) e da Pop 110 (236.519), todas da Honda e todas com mais vendas que o automóvel mais emplacado do país, a Fiat Strada, que teve 142.891 unidades comercializadas de janeiro a dezembro de 2025.

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