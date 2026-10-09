GWM Haval H7 supera 2,5 mil vendas no lançamento

Em menos de uma semana desde o anúncio da pré-venda, que aconteceu na segunda (5), a GWM já superou a marca das 2,5 mil unidades comercializadas do Haval H7 no Brasil. O utilitário esportivo híbrido plug-in flex foi lançado oficialmente nesta quarta-feira (7) por R$ 261.000 em versão única.





No Espírito Santo, o modelo está disponível nas concessionárias da rede GW Lider, responsável pela distribuição da marca no Espírito Santo, além dos canais digitais e do site oficial da montadora.





“O Haval H7 já é um sucesso e tem tudo para se tornar o campeão de vendas da categoria. O modelo combina 370 cv de potência com a eficiência da tecnologia híbrida plug-in flex, além de oferecer sofisticação, design marcante e excelente desempenho. Lançado na última quarta-feira (7), o H7 já supera a marca de 2.500 unidades vendidas”, conta o diretor da GW Lider, Bruno Conti.





O modelo tem garantia de fábrica de cinco anos para o veículo (sem limite de quilometragem) e de oito anos ou 200.000 km para o conjunto de baterias de alta tensão.