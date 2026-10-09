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Estreia em grande estilo

GWM Haval H7 supera 2,5 mil vendas no lançamento

SUV estilo box já está à venda em concessionárias no ES em versão única de R$ 261.000; modelo foi lançado na quarta-feira (7)

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 17:33

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

09 out 2026 às 17:33
GWM Haval H7 2027
Com estilo robusto e pacote Black Pack, o GWM Haval H7 já ultrapassou 2.500 pedidos no Brasi GWM/Divulgação

Em menos de uma semana desde o anúncio da pré-venda, que aconteceu na segunda (5), a GWM já superou a marca das 2,5 mil unidades comercializadas do Haval H7 no Brasil. O utilitário esportivo híbrido plug-in flex foi lançado oficialmente nesta quarta-feira (7) por R$ 261.000 em versão única.


No Espírito Santo, o modelo está disponível nas concessionárias da rede GW Lider, responsável pela distribuição da marca no Espírito Santo, além dos canais digitais e do site oficial da montadora. 


“O Haval H7 já é um sucesso e tem tudo para se tornar o campeão de vendas da categoria. O modelo combina 370 cv de potência com a eficiência da tecnologia híbrida plug-in flex, além de oferecer sofisticação, design marcante e excelente desempenho. Lançado na última quarta-feira (7), o H7 já supera a marca de 2.500 unidades vendidas”, conta o diretor da GW Lider, Bruno Conti.


O modelo tem garantia de fábrica de cinco anos para o veículo (sem limite de quilometragem) e de oito anos ou 200.000 km para o conjunto de baterias de alta tensão.

Design “quadradão”
GWM Haval H7 2027
SUV mede 4.800 mm de comprimento, 1.950 mm de largura, 1.843 mm de altura e 2.738 mm de entre-eixos GWM/Divulgação

O design do Haval H7 destaca-se pelas formas retas com inspiração na técnica construtiva chinesa "sunmao", caracterizada por encaixes precisos, deixando o modelo com o aspecto de um SUV box, que tem conquistado o interesse dos compradores ultimamente pelo estilo mais robusto e aventureiro. A dianteira exibe faróis retangulares e grade frontal formada por seis blocos horizontais. 


De série, a versão vendida no país traz o pacote visual Black Pack, que inclui acabamentos em preto na grade, nos racks de teto, nas molduras das janelas e nas rodas de liga leve de 19 polegadas com pneus 255/60. Na traseira, a tampa do porta-malas ostenta o pneu reserva de 18 polegadas. 


Em termos de dimensões, o SUV mede 4.800 mm de comprimento, 1.950 mm de largura, 1.843 mm de altura e 2.738 mm de entre-eixos, apresentando vão-livre do solo de 220 mm e capacidade de imersão de 580 mm.


“O Haval H7 representa um passo fundamental na expansão e consolidação da GWM no Brasil. Estamos ampliando nossa gama para atender a diferentes perfis de consumidores e, com isso, aumentar ainda mais nossa participação no mercado brasileiro. A chegada do H7 fortalece a liderança da linha Haval entre os híbridos e nos permite competir em novas faixas do segmento de SUVs, com um portfólio cada vez mais amplo e diversificado”, destaca o COO da GWM Brasil, Diego Fernandes.


O Haval H7 chega ao mercado brasileiro em cinco opções de pinturas externas e duas cores de acabamento interior: Verde Tijuca, Preto Khalifa e Cinza Zenith (fosco) trazem sempre o interior preto e Branco Ágata e Cinza Grafeno vêm de série com o interior marfim. 

Motorização híbrida flex
GWM Haval H7 2027
Plataforma Hi4 combina um motor 1.5 Turbo Flex dianteiro a dois motores elétricos  GWM/Divulgação

A arquitetura mecânica é fundamentada na plataforma Hi4 (Hybrid Intelligent AWD), que combina um motor 1.5 Turbo Flex dianteiro a dois motores elétricos — um em cada eixo —, acoplados à transmissão híbrida DHT de quatro marchas. O conjunto entrega potência combinada de 370 cv e torque de 77 kgfm (760 Nm). 


A aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 5,7 segundos, com velocidade máxima de 190 km/h limitada eletronicamente. O sistema de tração integral opera com vetorização contínua de torque e oferece sete modos de condução (Normal, Sport, Eco, Neve, Areia, Lama e AWD), além de bloqueio mecânico do diferencial traseiro acionado no console.


A bateria do tipo LFP possui capacidade de 27,5 kWh, proporcionando alcance 100% elétrico de 130 km no ciclo WLTP e 92 km no padrão Inmetro. A recarga em corrente alternada (AC) atinge até 6,6 kW, enquanto em corrente contínua (DC) suporta até 41 kW, permitindo carregar de 30% a 80% em aproximadamente 20 minutos. 


No consumo homologado pelo Inmetro, os índices em ciclo urbano indicam 32 km/l equivalente com gasolina e 20,6 km/l com etanol; na estrada, as médias são de 24,3 km/l e 16,7 km/l equivalente, respectivamente.

Bancos em couro ecológico

No interior, o Haval H7 traz revestimento em couro ecológico nos bancos e no volante multifuncional. Os assentos dianteiros possuem ventilação, ajustes elétricos com memória e regulagem lombar de quatro posições para o condutor. O console central possui um compartimento climatizado para ajudar a manter alimentos ou bebidas frescos.


O painel integra quadro de instrumentos digital de 12,3 polegadas, central multimídia de 15,6 polegadas com o sistema Coffee OS e projeção via Head-Up Display de 9 polegadas.

O pacote de conectividade oferece Apple CarPlay e Android Auto sem fio, rede 4G embarcada e roteador Wi-Fi nativo para até oito dispositivos. O sistema de som premium Surround de 5.1 canais de 236 W oferece um som de alta fidelidade graças aos seus 9 alto-falantes, subwoofer e amplificador.


O porta-malas comporta 586 litros na configuração para cinco passageiros, podendo alcançar 1.404 litros com a segunda fileira rebatida. O espaço traseiro conta com tomadas de 12V e 220V com até 2.200W de potência, além do recurso Vehicle-to-Load (V2L) de 6 kW para fornecimento de energia externa. 


As janelas das portas traseiras trazem uma cortina de conveniência retrátil, que bloqueia até 61% da luminosidade nos dias mais ensolarados. Outro diferencial do modelo é a luz de acampamento recarregável e destacável: localizada no console do lado do passageiro, pode ser removida e usada como lanterna, com cinco modos de iluminação e fixação magnética.

Segurança
GWM Haval H7 2027
A câmera 540° une a tradicional visualização de 360° com a visualização 180° sob o veículo GWM/Divulgação

O sistema assistência à condução (ADAS) opera apoiado em 12 sensores ultrassônicos, cinco câmeras e dois radares. O Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) atua com função Stop & Go e com o recurso Smart Cornering, que desacelera o veículo de forma preditiva na aproximação de curvas.


A lista de recursos ativos de segurança inclui ainda Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) frontal, traseira e em cruzamentos com detecção de pedestres e ciclistas, assistente ativo de permanência e centralização em faixa, monitoramento de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro e a função de desvio inteligente para afastamento lateral automático durante a ultrapassagem de veículos pesados.


O Haval H7 conta também com câmera 540°, que une a tradicional visualização de 360° com a visualização 180° sob o veículo, recurso conhecido como Chassi Invisível, que permite identificar buracos ou outros obstáculos sob o veículo, ideal para condições off-road. O modelo oferece ainda seis airbags, gravador de dados de telemetria EDR, sistema pós-colisão SCM e chamadas automáticas de emergência (E-Call e B-Call).

Ficha técnica

GWM Haval H7 Hi4 AWD Flex

  • Motorização: 1.5 Turbo Flex + 2 motores elétricos (eixo dianteiro e traseiro)

  • Potência combinada: 370 cv

  • Torque combinado: 77 kgfm (760 Nm)

  • Transmissão: Híbrida DHT de 4 marchas

  • Tração: Integral Hi4 AWD com vetorização de torque e bloqueio do diferencial traseiro

  • Aceleração (0 a 100 km/h): 5,7 segundos

  • Velocidade máxima: 190 km/h (limitada eletronicamente)

  • Bateria: LFP de 27,5 kWh

  • Autonomia elétrica: 130 km (WLTP) / 92 km (Inmetro)

  • Dimensões: 4.800 mm (comprimento) x 1.950 mm (largura) x 1.843 mm (altura) x 2.738 mm (entre-eixos)

  • Vão-livre do solo: 220 mm

  • Capacidade do porta-malas: 586 litros a 1.404 litros

  • Itens de série: Central multimídia de 15,6”, painel digital de 12,3”, Head-Up Display de 9”, teto solar panorâmico, som Surround 5.1, pacote Black Pack, pacote ADAS completo, luz de acampamento magnética e tecnologia V2L de 6 kW.

  • Preço: R$ 261.000

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