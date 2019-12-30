Cuidados simples evitam desgaste precoce da moto

Para quem gosta de pilotar sobre duas rodas, vale ter atenção à dosagem do uso de embreagem, acelerador e freios durante os percursos. Algumas medidas no dia a dia, se aplicadas com frequência, podem reduzir os prejuízos com a manutenção dos equipamentos. Segundo especialistas, o conhecimento prévio da motocicleta ajuda a evitar contratempos.
É o caso dos pneus murchos, que geram riscos para a estabilidade e a frenagem. Além do desgaste prematuro da embreagem, podem interferir no aumento do consumo de combustível.
Por causa da ausência da calibragem, os pneus ficam com caroços nas laterais. Com isso, há chances de escorregarem facilmente nas curvas e nas manobras, explica Pedro Américo, consultor técnico da concessionária Vitória Harley-Davidson.
AMORTECEDORES
Em relação ao sistema de suspensão, a dica é apostar na regulagem dos amortecedores, que varia de acordo com o peso do motociclista. É fundamental olhar a especificação indicada no manual. Se os motociclistas fizerem longas viagens, ou carregarem alguém na garupa, torna-se necessário alterar a regulagem do peso, já que sobrecarregam a moto, indica Pedro Américo. Ele explica que se não for alterado, por causa do cansaço do amortecedor, a pilotagem fica comprometida. Ao passar nos buracos ou nas lombadas, dá para sentir o atrito mais seco.
LUBRIFICANTE
Essa apuração depende da periodicidade de circulação com o veículo automotor. Se a moto for muito rodada, é bom fazer a checagem diariamente, no turno da manhã. Se estiver nova, vale olhar a cada dois ou três dias, aponta Jânio de Paula.
Segundo ele, também é indispensável verificar se o consumo de óleo está equilibrado.
A recomendação é que a troca de óleo seja feita conforme indica o manual da fabricante. A frequência da substituição e a quantidade ideal a ser colocada no motor podem variar, pois cada modelo tem características próprias, ressalta Jânio de Paula, gerente-geral da Honda Moto Vena, em Vitória.
SINAIS
Se a moto estiver parada e surgir manchas no chão, a recomendação é descobrir a causa. Os respingos podem indicar que há vazamento no motor, na caixa de marcha ou na área da suspensão. Nesses casos, vale examinar a posição da mancha em relação à motocicleta (na frente, atrás ou no meio). Se a pessoa detectar que não é do óleo lubrificante da correia de transmissão, é melhor procurar uma oficina ou uma concessionária, acrescenta o representante da Honda Moto Vena.
10 dicas para conservar sua moto
Escolha bem o posto de gasolina
Coloque no manete da embreagem a folga de uma polegada. Se ela estiver enforcada, haverá desgaste prematuro.
No dia a dia, é importante soltar a embreagem sem dar tranco. Vale soltar a mão de forma mais rápida quando estiver em movimento. A retirada deve ser lenta apenas na primeira partida.
A fumaça da ponteira de escape úmida pode indicar que há o consumo excessivo de óleo, carburador desregulado ou problema com o bico injetor.
Não é legal desligar o motor na descida, pois sobrecarrega os freios da moto.
As correntes precisam estar sempre lubrificadas e ajustadas. Isso evita futuros prejuízos.
Os rolamentos de roda são verificados normalmente nas revisões periódicas. É bom ficar de olho nos ruídos da moto.
Cuidado com os jatos de água com pressão ao lavar a motocicleta. Isso pode comprometer os equipamentos eletrônicos que ficam expostos.
Fique de olho na frequência da calibragem dos pneus, conforme indica o manual da fábrica. Isso interfere no desempenho e na estabilidade da moto.
Evite deixar o tanque na reserva. Também verifique sempre as luzes indicativas no painel.
Abasteça sempre em um posto de combustível de confiança.