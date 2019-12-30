Cuidados simples evitam desgaste precoce da moto

Cuidados com as motos aumentam a vida útil do veículo Crédito: divulgação

Para quem gosta de pilotar sobre duas rodas, vale ter atenção à dosagem do uso de embreagem, acelerador e freios durante os percursos. Algumas medidas no dia a dia, se aplicadas com frequência, podem reduzir os prejuízos com a manutenção dos equipamentos. Segundo especialistas, o conhecimento prévio da motocicleta ajuda a evitar contratempos.

É o caso dos pneus murchos, que geram riscos para a estabilidade e a frenagem. Além do desgaste prematuro da embreagem, podem interferir no aumento do consumo de combustível.

Por causa da ausência da calibragem, os pneus ficam com caroços nas laterais. Com isso, há chances de escorregarem facilmente nas curvas e nas manobras, explica Pedro Américo, consultor técnico da concessionária Vitória Harley-Davidson.

AMORTECEDORES

Em relação ao sistema de suspensão, a dica é apostar na regulagem dos amortecedores, que varia de acordo com o peso do motociclista. É fundamental olhar a especificação indicada no manual. Se os motociclistas fizerem longas viagens, ou carregarem alguém na garupa, torna-se necessário alterar a regulagem do peso, já que sobrecarregam a moto, indica Pedro Américo. Ele explica que se não for alterado, por causa do cansaço do amortecedor, a pilotagem fica comprometida. Ao passar nos buracos ou nas lombadas, dá para sentir o atrito mais seco.

LUBRIFICANTE

Essa apuração depende da periodicidade de circulação com o veículo automotor. Se a moto for muito rodada, é bom fazer a checagem diariamente, no turno da manhã. Se estiver nova, vale olhar a cada dois ou três dias, aponta Jânio de Paula.

Segundo ele, também é indispensável verificar se o consumo de óleo está equilibrado.

A recomendação é que a troca de óleo seja feita conforme indica o manual da fabricante. A frequência da substituição e a quantidade ideal a ser colocada no motor podem variar, pois cada modelo tem características próprias, ressalta Jânio de Paula, gerente-geral da Honda Moto Vena, em Vitória.

SINAIS

Se a moto estiver parada e surgir manchas no chão, a recomendação é descobrir a causa. Os respingos podem indicar que há vazamento no motor, na caixa de marcha ou na área da suspensão. Nesses casos, vale examinar a posição da mancha em relação à motocicleta (na frente, atrás ou no meio). Se a pessoa detectar que não é do óleo lubrificante da correia de transmissão, é melhor procurar uma oficina ou uma concessionária, acrescenta o representante da Honda Moto Vena.

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