Chevrolet S10 High Country traz luxo e conforto de um SUV

A picape da Chevrolet aguenta o tranco sem abrir mão do conforto Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Atualmente, as picapes se assemelham cada vez mais aos utilitários esportivos  que formam o segmento do mercado automotivo que mais cresceu neste século. Dentro desse conceito de SUV com caçamba predominante nas picapes atuais, um dos mais disputados é o dos modelos mais luxuosos. E é nessa briga que está a versão High Country da S10, que custa mais de R$ 200 mil.

Lançada no mercado brasileiro em julho de 2015, a S10 High Country é, desde então, a configuração mais cara e completa da família no Brasil. A versão parte da configuração LTZ, com o mesmo motor turbodiesel, câmbio automático e tração 4x4, mas incorpora itens no visual, detalhes exclusivos no acabamento interno e uma lista de equipamentos mais generosa.

Por fora, a S10 High Country se diferencia esteticamente pelas rodas de alumínio de 18 polegadas com acabamento diamantado, a grade dianteira com detalhes em preto, o santoantônio com design exclusivo, a capota marítima, o quebra-mato no para-choque dianteiro e o logotipo da versão na tampa da caçamba.

Design externo da S10 mostra o luxo da picape Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Para a linha 2020, a High Country e os demais modelos cabine dupla da S10 incorporaram o terceiro apoio de cabeça no banco traseiro.

Em termos de segurança, a linha 2020 traz seis airbags, assistente de partida em rampas e controle de velocidade em declives. Em relação ao conforto, estão o acendimento automático dos faróis, o ar-condicionado eletrônico, os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e de chuva, os vidros elétricos com sistema um toque e o antiesmagamento.

Sob o capô, a Chevrolet S10 High Country traz o mesmo motor 2,8 litros turbodiesel de quatro cilindros das versões LT e LTZ e no utilitário esportivo Trailblazer, com turbocompressor de geometria variável, intercooler e injeção direta de combustível do tipo common rail. Entrega 200 cavalos de potência a 3.600 rpm, e 51 kgfm de torque, a partir de 2 mil rpm.

200 cv DE POTÊNCIA ENTREGA O MOTOR, A 3.600 RPM

Atua acoplado a um câmbio automático de 6 marchas com modo manual Active Select (com trocas pela alavanca) e sistema de tração que pode ser frontal, 4x4 ou 4x4 com reduzida.

A picape topo de linha da Chevrolet rivaliza com concorrentes também bem recheadas de equipamentos, como a Toyota Hilux SRX 2.8 AT 4x4, a Ford Ranger Limited 3.2 AT 4x4, a Volkswagen Amarok Extreme 3.0 V6 AT 4x4 e a Nissan Frontier LE 2.3 AT 4x4, todas com motor turbodiesel.

Experiência a bordo

A S10 High Country recebe bem o motorista e os passageiros em seus bancos revestidos em couro. O multimídia com tela de 8 polegadas touchscreen de alta precisão tem boa integração com Android Auto e Apple CarPlay e possui GPS integrado. Ainda possibilita conversar por mensagens e até escolher rotas usando apenas a voz.

Segurança, conforto e tecnologia criam ambiente propício para boa direção Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Entre os equipamentos de segurança, a câmera frontal detecta as faixas da pista e emite um alerta, caso o motorista saia delas.

Apesar de seus quase 5,5m de comprimento e 1,84m de altura  o porte de um pequeno caminhão , a direção elétrica facilita as manobras. No trânsito urbano, a oscilação da carroceria, comum nesse segmento, tornou-se mais discreta.