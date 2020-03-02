Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Chevrolet S10 High Country traz luxo e conforto de um SUV
Transferência de status

Chevrolet S10 High Country traz luxo e conforto de um SUV

Testamos a picape S10 na versão High Country, que incorpora equipamentos típicos dos utilitários esportivos

Publicado em 02 de Março de 2020 às 11:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 11:13
A picape da Chevrolet aguenta o tranco sem abrir mão do conforto Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
Atualmente, as picapes se assemelham cada vez mais aos utilitários esportivos  que formam o segmento do mercado automotivo que mais cresceu neste século. Dentro desse conceito de SUV com caçamba predominante nas picapes atuais, um dos mais disputados é o dos modelos mais luxuosos. E é nessa briga que está a versão High Country da S10, que custa mais de R$ 200 mil.
Lançada no mercado brasileiro em julho de 2015, a S10 High Country é, desde então, a configuração mais cara e completa da família no Brasil. A versão parte da configuração LTZ, com o mesmo motor turbodiesel, câmbio automático e tração 4x4, mas incorpora itens no visual, detalhes exclusivos no acabamento interno e uma lista de equipamentos mais generosa.
Por fora, a S10 High Country se diferencia esteticamente pelas rodas de alumínio de 18 polegadas com acabamento diamantado, a grade dianteira com detalhes em preto, o santoantônio com design exclusivo, a capota marítima, o quebra-mato no para-choque dianteiro e o logotipo da versão na tampa da caçamba.
Design externo da S10 mostra o luxo da picape  Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
Para a linha 2020, a High Country e os demais modelos cabine dupla da S10 incorporaram o terceiro apoio de cabeça no banco traseiro.
Em termos de segurança, a linha 2020 traz seis airbags, assistente de partida em rampas e controle de velocidade em declives. Em relação ao conforto, estão o acendimento automático dos faróis, o ar-condicionado eletrônico, os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e de chuva, os vidros elétricos com sistema um toque e o antiesmagamento.
Sob o capô, a Chevrolet S10 High Country traz o mesmo motor 2,8 litros turbodiesel de quatro cilindros das versões LT e LTZ e no utilitário esportivo Trailblazer, com turbocompressor de geometria variável, intercooler e injeção direta de combustível do tipo common rail. Entrega 200 cavalos de potência a 3.600 rpm, e 51 kgfm de torque, a partir de 2 mil rpm.

200 cv

DE POTÊNCIA ENTREGA O MOTOR, A 3.600 RPM
Atua acoplado a um câmbio automático de 6 marchas com modo manual Active Select (com trocas pela alavanca) e sistema de tração que pode ser frontal, 4x4 ou 4x4 com reduzida.
A picape topo de linha da Chevrolet rivaliza com concorrentes também bem recheadas de equipamentos, como a Toyota Hilux SRX 2.8 AT 4x4, a Ford Ranger Limited 3.2 AT 4x4, a Volkswagen Amarok Extreme 3.0 V6 AT 4x4 e a Nissan Frontier LE 2.3 AT 4x4, todas com motor turbodiesel.

Experiência a bordo

A S10 High Country recebe bem o motorista e os passageiros em seus bancos revestidos em couro. O multimídia com tela de 8 polegadas touchscreen de alta precisão tem boa integração com Android Auto e Apple CarPlay e possui GPS integrado. Ainda possibilita conversar por mensagens e até escolher rotas usando apenas a voz.
Segurança, conforto e tecnologia criam ambiente propício para boa direção Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
Entre os equipamentos de segurança, a câmera frontal detecta as faixas da pista e emite um alerta, caso o motorista saia delas.
Apesar de seus quase 5,5m de comprimento e 1,84m de altura  o porte de um pequeno caminhão , a direção elétrica facilita as manobras. No trânsito urbano, a oscilação da carroceria, comum nesse segmento, tornou-se mais discreta.
O motor enche rápido e não demora a entregar o torque máximo. Em rodovias, o câmbio automático aproveita com eficiência o torque abundante do motor. Há um sutil delay na reação do propulsor quando o motorista pressiona o pé direito no acelerador, mas nada que prejudique a performance. A S10 ganha velocidade gradualmente, no entanto, o conjunto mecânico atinge e mantém velocidades de cruzeiro sem dar sinais de esforço. Além disso, a High Country tem boa capacidade para o off-road.

Veja Também

Jeep Compass equilibra sofisticação e estilo off-road

Stepway 2020 tem mudanças no nome, câmbio e estilo

T-Cross na linha de frente dos SUVs

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados