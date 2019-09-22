Motociclista morre em grave acidente na BR 259, em Colatina

Jean Zaché chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital Crédito: Facebook

Um jovem de 23 anos morreu após um grave acidente na BR 259 , em Colatina , na Região Noroeste do Espírito Santo. Jean Zaché pilotava uma moto, acompanhado de um grupo de motociclistas, quando perdeu a direção e caiu na pista, na manhã deste domingo (22).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal, Jean Zaché seguia no sentido Colatina x João Neiva, quando sofreu o acidente, no quilômetro 20 da rodovia.

Moto de Jean após o acidente Crédito: Facebook

Jean foi socorrido com vida por uma ambulância de João Neiva e levado a um hospital da cidade. Por conta da gravidade do estado de saúde, foi transferido para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de Jean. Alguns comentaram do amor que o jovem nutria por motocicletas. Inclusive, a moto que ele pilotava no momento do acidente ilustra a capa do perfil dele no Facebook.