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Motociclista morre em grave acidente na BR 259, em Colatina

Jean Zaché perdeu a direção da moto na altura do trevo de Acioli. Ele chegou a ser socorrido com vida e levado a hospitais, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 

22 set 2019 às 12:40

Publicado em 22 de Setembro de 2019 às 12:40

Jean Zaché chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital Crédito: Facebook
Um jovem de 23 anos morreu após um grave acidente na BR 259, em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo. Jean Zaché pilotava uma moto, acompanhado de um grupo de motociclistas, quando perdeu a direção e caiu na pista, na manhã deste domingo (22).
Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal, Jean Zaché seguia no sentido Colatina x João Neiva, quando sofreu o acidente, no quilômetro 20 da rodovia. 
> Acidente termina em morte na Praia do Canto
Moto de Jean após o acidente Crédito: Facebook
Jean foi socorrido com vida por uma ambulância de João Neiva e levado a um hospital da cidade. Por conta da gravidade do estado de saúde, foi transferido para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de Jean. Alguns comentaram do amor que o jovem nutria por motocicletas. Inclusive, a moto que ele pilotava no momento do acidente ilustra a capa do perfil dele no Facebook.
Moto de Jean Zaché Crédito: Facebook
> Leia mais publicações de Acidente

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