Moradores de rua vivem cidadania indigente

Morador de rua dorme na calçada na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

No dicionário, o significado de cidadão é pessoa que goza de direitos e desempenha deveres que lhe permitem viver em sociedade. Se considerarmos estritamente essa definição, pessoas em situação de rua dificilmente seriam definidas como cidadãos plenos. À margem do convívio social, estão órfãs das tais garantias constitucionais.

Reportagem especial deste jornal apontou que mais de 500 pessoas encaram esse duro cotidiano só em Vitória, Vila Velha e Serra. Em um cenário de violência urbana alarmante, elas são vítimas também do preconceito. Um homem que vive nas ruas da Capital resumiu seu drama: “Você é sempre um suspeito”.

Esse estigma, aliado à falta de documentação, cria barreiras por vezes instransponíveis ao acesso aos serviços públicos – acesso esse que, com frequência, já é complicado para qualquer cidadão, diga-se de passagem. O resultado é que muitos ficam ainda mais isolados. A falta de vínculos, quando se une ao consumo de drogas, gera uma mistura potencialmente fatal para o usuário e para as pessoas à volta.

É o caso do morador de Vila Velha que teve o carro atingido por uma pedra jogada por um usuário de droga, na última quarta-feira. Por sorte, o dano foi apenas patrimonial. Em maio, a empresária Simone Tonani pagou com vida ao ser ferida por um vergalhão lançado por outro dependente químico.