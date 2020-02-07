Moradora de Miami vem ao ES só para desfilar no Carnaval de Vitória

A coluna acha que “o carnaval do Brasil começa aqui” já não é mais o slogan adequado para o Carnaval de Vitória
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Ana Lúcia Pentz, brasileira que mora em Miami, nos Estados Unidos, vai ser destaque de chão da Jucutuquara
logo no abre alas da agremiação. Ela já encantou no ensaio técnico da escola e promete fazer bonito no próximo sábado (15).
A fantasia da musa é assinada pelo estilista Flávio Rafalski, que por coincidência vai sair na passarela do samba ao lado da colega.
Será a primeira vez dela no Carnaval de Vitória e, daqui, ela segue para o Rio de Janeiro, onde prestigiará os desfiles das escolas cariocas ao lado do marido.