Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Moradora de Miami vem ao ES só para desfilar no Carnaval de Vitória
Pedro Permuy

Moradora de Miami vem ao ES só para desfilar no Carnaval de Vitória

A bonita será destaque de chão da Jucutuquara no próximo sábado (15), no Sambão do Povo, com fantasia assinada pelo estilista Flávio Rafalski

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 19:01

Públicado em 

07 fev 2020 às 19:01
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Ana Lúcia Pentz será destaque de chão da Jucutuquara no Carnaval de Vitória 2020 Crédito: José Augusto Tovar/Divulgação/Jucutuquara
A coluna acha que “o carnaval do Brasil começa aqui” já não é mais o slogan adequado para o Carnaval de Vitória.
É que além de o Camarote Zig Zag, o mais vip do Sambão do Povo, ter atraído foliões de várias partes do mundo, agora uma escola de samba da Capital confirmou presença à la americana no desfile.
Ana Lúcia Pentz, brasileira que mora em Miami, nos Estados Unidos, vai ser destaque de chão da Jucutuquara logo no abre alas da agremiação. Ela já encantou no ensaio técnico da escola e promete fazer bonito no próximo sábado (15).
A fantasia da musa é assinada pelo estilista Flávio Rafalski, que por coincidência vai sair na passarela do samba ao lado da colega.
Será a primeira vez dela no Carnaval de Vitória e, daqui, ela segue para o Rio de Janeiro, onde prestigiará os desfiles das escolas cariocas ao lado do marido.

Veja Também

Mãe nega romance de Gizelly com Marcela no "BBB 20": "Ama como amiga"

Ken Humano vai desfilar com a Barbie no Carnaval de Vitória

Muso do bumbum de 116 cm será destaque no Carnaval de Vitória

Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito estava foragido há cerca de três anos e foi encontrado no Córrego do Tesouro
Condenado por morte de jovem há 13 anos na Serra é preso em Vila Valério
Juliano Cazarré cria 'encontro de homens' e é criticado por famosos
Imagem de destaque
Menina encontra anfíbio mexicano ameaçado de extinção debaixo de ponte no País de Gales

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados