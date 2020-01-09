  • Início
  • Montanha terá a segunda Escola Cívico-Militar do Estado
Leonel Ximenes

Montanha terá a segunda Escola Cívico-Militar do Estado

Unidade começa a funcionar em fevereiro; a de Viana, anunciada no final do ano passado, deve começar a ter aulas em abril

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 12:12

Escola Domingos Martins está em obras para ser transformada em Escola Cívico-Militar em Montanha Crédito: Prefeitura de Montanha
Depois de Viana, Montanha, no Norte do Estado, é a segunda cidade no Espírito Santo a anunciar que vai ter uma Escola Cívico-Militar. A unidade está prevista para começar suas atividades em fevereiro, após a prefeita Iracy Baltar ter recebido hoje (9) o aval do Comando-Geral da Polícia Militar para contratar policiais da reserva que vão atuar na escola.
A Escola Cívico-Militar vai funcionar na Domingos Martins, escola da rede municipal de ensino que está sendo adaptada para atender às novas diretrizes organizacionais. A escola terá capacidade para mil alunos de 1° ao 9° ano. O número de militares que vai trabalhar ainda não está fechado.

Segundo a Prefeitura de Montanha, a parte pedagógica da escola não muda - vai seguir a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) do Ministério da Educação. Os militares serão incorporados à área disciplinar e organizacional. O convênio formal entre o município e a PM será assinado nos próximos dias. O regimento interno da escola já está pronto.

ESTADO NÃO QUIS ESCOLA CÍVICO-MILITAR

A Secretaria Estadual da Educação (Sedu) não aceitou implantar esse tipo de escola na rede estadual de ensino. Também não está prevista nenhuma unidade federal de Escola Cívico-Militar no ES.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

