Missas de verão à noite no Convento da Penha

Vista noturna do Convento da Penha Crédito: Divulgação

Neste sábado (11), o Convento da Penha abrirá novamente as portas à noite, para acolher os turistas, romeiros, peregrinos e devotos, na celebração da segunda missa de verão da programação especial do Santuário da Mãe das Alegrias.

As missas já estão sendo celebradas desde o último dia 4. Agora, serão nos dias dias 11, 18 e 25 de janeiro.

Assim, os visitantes poderão aproveitar ainda mais as praias capixabas ou outros pontos turísticos e em seguida, subirem ao Convento à noite para rezar e contemplar a vista noturna.

Vale lembrar que, em 2019, durante o verão, foram realizadas missas à noite. Neste ano, a fraternidade do Convento resolveu também promover a possibilidade da subida até a Capela também no período noturno. A medida, claro, foi muito bem recebida pelos frequentadores do Convento.

Todos que desejarem participar das atividades noturnas poderão ter segurança e melhor visibilidade tanto do monumento, quanto da estrada de acesso ao Campinho. Quem quiser fotografar a vista das cidades de Vitória e Vila Velha, de vários ângulos, também terá acesso aos mirantes.

A subida poderá ser feita a pé pela estrada principal ou pela Estrada da Penitência ou ainda por meio das vans de transporte do Convento (a passagem custa R$5,00 subida e descida, ou R$3,50 somente subida). Já a subida de veículos está autorizada a partir de 18h. Assim que as vagas forem preenchidas, a subida de veículos será interrompida.