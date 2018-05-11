Minha heresia sobre Paulo Freire

Agora tenho certeza: Deus é brasileiro! Seu nome: Paulo Freire. Questionei-O ao abrir uma série de artigos sobre o fracasso de nossa Educação e logo seus fiéis bradaram: “Herege”! Gritaram: “intoxicação intelectual”; “charlatanismo barato”; “fantoche de A GAZETA”; o jornal precisa de “providências drásticas”. Até juraram que as ideias de “Deus” não estavam em sua “Bíblia”!

Decepcionei-me: seus fiéis não leram a divindade. Recorramos então às Suas palavras (“Pedagogia do Oprimido”, 23ª reimpressão da Editora Paz e Terra):

É na página 87, 12º parágrafo, que a família é tida como instrumento alinhado à opressão: “As relações pais-filhos, nos lares, refletem as condições da totalidade que participam. E, se estas são condições autoritárias, rígidas, dominadoras, incrementam o clima da opressão”.

Che Guevara é “diálogo, amor e humildade” (p. 98, 9º parágrafo): “Foi no seu diálogo com as massas camponesas que sua práxis revolucionária definiu-se. Mas, o que não expressou Guevara, talvez por sua humildade, é que foram exatamente esta humildade e a sua capacidade de amar, que possibilitaram a sua ‘comunhão’ com o povo”.

O trabalho oprime (p. 107, 5º parágrafo): “Toda compra ou venda do trabalho é uma espécie de escravidão”. Já a violência é válida, traz luz e sabedoria. “Deus” cita o Dr. Aguirre, médico cubano (p. 103): “A explosão da pólvora aclara a visualização que tem o povo de sua situação concreta, em busca de sua libertação”.

O “Patrono da Educação” e “Gênio da Alfabetização” erra. Inventa palavras: “involucra” (p. 73), “fatalistamente” (p. 94), “implicitados” (p. 68), “gregarizadas” (p. 79). E supera Dilma nos discursos (p. 41, 3º parágrafo): “Não há eu que se constitua sem um não-eu. Por sua vez, o não-eu constituinte do eu se constitui na constituição do eu constituído. Desta forma, o mundo constituinte da consciência se torna mundo da consciência, um percebido objetivo seu, ao qual se intenciona”.