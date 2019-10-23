Mesmo sob gestão privada, BR 101 é a rodovia federal que mais mata

Acidente na BR 101 no Estado: duplicação está atrasada Crédito: PRF/ES

Apesar de estar sob concessão (Eco101) há mais de seis anos, a BR 101 é a rodovia federal no Estado que mais registrou mortes no primeiro semestre deste ano, segundo o Portal da Transparência da Polícia Rodoviária Federal. A maior rodovia federal do ES registrou 54 mortes de janeiro a julho. Em seguida vêm as BRs 262 (19 mortes), 482 (cinco) e as 259 e 392 (duas). Na 342, não houve óbitos nesse período.

No primeiro semestre deste ano, as BRs que cortam o Espírito Santo registraram 1.605 acidentes. Em 1.324 houve feridos, em outros 210 não houve vítimas e, em 71, ocorreram mortes. A 101 lidera de longe as ocorrências nas BRs, com 1.178 acidentes. Logo após vêm a 262 (305) e a 259 (54).

FALTA DE ATENÇÃO

A principal causa de acidentes nas BRs é a falta de atenção à condução (660 casos), seguida por desobediência às normas de trânsito pelo condutor (250), não guardar distância de segurança (113) e ingestão de álcool (109).

Nos acidentes com mortes, a principal causa é a falta de atenção à condução (15). Os outros principais motivos são velocidade incompatível (13) e desobediência às normas de trânsito pelo condutor (10).