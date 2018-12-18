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Beatriz Seixas

Mesmo com novo aeroporto, movimentação de passageiros deverá ser menor

Infraero estima queda de embarques e desembarques durante a alta temporada

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 12:37

Públicado em 

18 dez 2018 às 12:37
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Aeroporto de Vitória foi inaugurado no final de março de 2018 Crédito: Reprodução TV Gazeta
Mesmo o Aeroporto de Vitória com uma estrutura recém-inaugurada - este é o primeiro verão que os turistas vão ter acesso ao novo Eurico de Aguiar Salles -, a movimentação de passageiros deverá ser menor nesta alta temporada.
Segundo dados da Infraero, a expectativa é que o terminal receba 172.773 mil passageiros dos dias 17/12/18 a 6/1/19, uma queda de 1,15% em relação à movimentação registrada entre 18/12/17 e 7/1/18, quando foram contabilizados 174.784 embarques e desembarques no complexo aeroportuário capixaba.
OPINIÃO | O preço alto dos voos
A movimentação de aeronaves também será inferior, com uma previsão de redução de 1,76%. A estimativa é de 1.445 pousos e decolagens programados para alta temporada, contra 1.471 voos.
A Infraero esclarece que a estimativa considerou a oferta de assentos das companhias aéreas para a alta temporada 2018/2019 e orientou um plano de ação para garantir o fluxo das operações e a segurança para os viajantes. “Essas medidas começaram a ser desenvolvidas em novembro, quando manutenções preventivas priorizaram esteiras de despacho e restituição de bagagens, sinalização de pista, pontes de embarque, escadas rolantes, raios-x e detectores de metal, entre outros”, informou por nota.
> Ação tentar barrar concessão dos aeroportos de Vitória e Macaé
Em Vitória, os dias de maior movimentação devem ser 22/12/18; 02/01/19; 03/01/19; 04/01/19 e 05/01/19. Certamente, quem passar pelo novo aeroporto nesses dias vai sentir uma grande diferença. Depois de anos usando o “puxadinho” do terminal antigo e tendo que disputar espaço de cadeiras e se apertando em filas para check-in e embarque, os passageiros vão ter bem mais conforto com a nova estrutura. Agora, fica a torcida para que esses números sejam revertidos e as estimativas das companhias aéreas não se cumpram. Com um Estado com tanto potencial turístico, e um aeroporto digno de receber os turistas, queremos mais é que a movimentação cresça.
Nacional
A redução de voos e passageiros não é só em Vitória. Pelas estimativas da Infraero, no país também há uma previsão de queda entre os 45 terminais da empresa. A estimativa é receber cerca de 5 milhões de passageiros, entre embarques e desembarques. No ano anterior, 5,06 milhões de pessoas chegaram e partiram nos mesmos terminais.  Já o movimento de aeronaves deve ser de aproximadamente 42 mil pousos e decolagens no período. Na temporada passada, foram 42,7 mil chegadas e partidas.
Com a crise, houve uma forte redução na demanda por voos domésticos em todo o país, o que justificaria a leve retração prevista pelas companhias aéreas para a temporada 2018/2019.
 

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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