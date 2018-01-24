Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mesmo com condenação de Lula, batalha na Justiça não terminará
Rodrigo Lisbôa Corrêa

Mesmo com condenação de Lula, batalha na Justiça não terminará

Lula deve estar elegível em 15/08/2018, se quiser concorrer ao pleito

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 07:02

Públicado em 

24 jan 2018 às 07:02

Colunista

Rodrigo Lisbôa Corrêa, advogado eleitoral Crédito: Divulgação
O recurso criminal do ex-presidente Lula será julgado neste 24 de janeiro pelo TRF da 4ª Região. E qual a consequência deste fato para as eleições que se avizinham?
Confirmada a sentença condenatória por unanimidade, que é a tendência, o efeito prático seria a imediata incidência da Lei Complementar 135, conhecida como Lei da Ficha Limpa, que tornaria inelegível o ex-presidente.
No entanto, o que veremos será uma intensa batalha judicial visando a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial a ser interposto.
Antes, porém, a defesa de Lula deverá opor embargos declaratórios para pré-questionar a matéria a ser combatida no recurso. Fundamental será o lapso temporal entre a oposição dos embargos e seu efetivo julgamento.
Lula deve estar elegível em 15/08/2018, se quiser concorrer ao pleito. O Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que a inelegibilidade só se aplica quando o processo é finalizado no tribunal de origem, ou seja, após o julgamento dos embargos declaratórios.
Quando da interposição do recurso especial, cabe à defesa pleitear ao presidente do TRF-4 a concessão de efeito suspensivo ao acórdão condenatório.
Se concedido, Lula poderá se candidatar, ainda que condenado em segundo grau. Se negado, a defesa terá um verdadeiro “jogo de xadrez”, precisando decidir se aguarda o juízo de admissibilidade do recurso para requerer ao Superior Tribunal de Justiça o efeito suspensivo, ou se arrisca uma tutela cautelar, visando a concessão de efeitos, mesmo sem o juízo de admissibilidade.
Raros são os casos em que o STJ concede efeito suspensivo antes do julgamento de admissibilidade do recurso especial.
A batalha não terminará neste mês, apenas se iniciará. Nosso ordenamento jurídico está se tornando mais complexo, e a insegurança jurídica está cada vez mais enraizada nele!
Rodrigo Lisbôa Corrêa é advogado eleitoral

Tópicos Relacionados

Justiça Lula
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carro invadiu calçadão e derrubou poste em Camburi
Motorista passa mal, carro invade calçadão e derruba poste em Camburi
Imagem de destaque
Homem é preso por tentativa de homicídio motivada por ciúmes em Jaguaré
Imagem BBC Brasil
Em nova derrota para o governo, Congresso derruba veto de Lula e reduz pena de Bolsonaro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados