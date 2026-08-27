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Porco-espinho é resgatado em abacateiro após fugir de cães em Alegre

Animal se refugiou na árvore após ser perseguido no quintal de uma casa; biólogo fez a retirada e o soltou em uma área de mata

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 12:08

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 ago 2026 às 12:08

Um ouriço-cacheiro, também conhecido como porco-espinho, foi resgatado na quarta-feira (26) após ser acuado por cães no quintal de uma residência no bairro Vila Alta, em Alegre, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Para escapar dos animais, ele subiu em um abacateiro e ficou abrigado entre os galhos.


A moradora acionou o biólogo Vinícius Cavati, que precisou subir na árvore para retirar o animal com segurança. A ação teve apoio da Defesa Civil do município. Após o resgate, o ouriço-cacheiro foi levado para uma área de mata afastada das residências e devolvido à natureza.


Segundo o biólogo, somente neste ano já foram realizados mais de 50 resgates de animais silvestres em áreas urbanas de Alegre. Para ele, o aumento dos atendimentos também demonstra uma maior conscientização da população sobre a importância da preservação da fauna.


O ouriço-cacheiro possui espinhos que funcionam como mecanismo natural de defesa contra predadores. O animal se alimenta principalmente de frutas, raízes e folhas e, segundo o biólogo, não oferece risco à população quando mantida uma distância segura.

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