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Espécie bugio-ruivo

Macaco debilitado é encontrado boiando na Ilha das Caieiras em Vitória

Pescadores encontraram o primata, que pode ser oriundo das matas do Mestre Álvaro; estudo sobre espécie será iniciado para descobrir se há presença em outros locais
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

06 set 2023 às 19:13

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 19:13

Bugio-ruivo
O primata está em avaliação até ser considerado apto a voltar a natureza. Crédito: Secretaria municipal de Meio Ambiente
Um macaco da espécie bugio-ruivo foi resgatado após ter sido visto boiando nas águas da Reserva Ecológica do Lameirão, na Ilha das Caieiras, em Vitória, nesta quarta-feira (6). O animal estava debilitado e com sinais de exaustão quando foi encontrado, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), que fez o resgate.
De nome científico Alouatta guariba, animal foi visto por pescadores locais que passavam no momento. Após ser retirado da água, o mamífero foi levado para avaliação da saúde, realização de exames, receber medicação preventiva e alimentação necessária.
Bugio-ruivo
Bugio-ruivo Crédito: Secretaria municipal de Meio Ambiente
O objetivo da equipe técnica que o acompanha é devolver o bugio ao habitat natural dele assim que for avaliado em condições para voltar à natureza.
A Secretaria de Meio Ambiente de Vitória informou ser possível do macaco ser da região de matas do Mestre Álvaro, mas que com o aparecimento do bugio será feito um estudo para verificação da espécie.
"Não há registros de bugios em Vitória. Há levantamentos de faunas sendo feitos em unidades de conservação, como o Lameirão, Fonte Grande, Vale do Mulembá, e em nenhum deles foram encontrados esta espécie", apontou Tarcísio Föeger, secretário Municipal de Meio Ambiente.

Primata do Novo Mundo

O bugio-ruivo é uma espécie de primata do Novo Mundo que habita o leste e sudeste do Brasil e a província de Misiones na Argentina. A coloração consiste em um castanho escuro, com região lombar variando de uma tonalidade ruiva a alaranjada. São conhecidos pelo fato de que quando se sentem ameaçados, eles defecam em sua mão e jogam na pessoa, causando sensação de queimação.
A espécie é, majoritariamente, folívora (à base de folhas), comendo outros itens alimentares de forma casual. Apesar de se alimentarem principalmente de folhas, há uma grande seletividade nas espécies consumidas por esses primatas.

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