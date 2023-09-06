Macaco debilitado é encontrado boiando na Ilha das Caieiras em Vitória

O primata está em avaliação até ser considerado apto a voltar a natureza. Crédito: Secretaria municipal de Meio Ambiente

Um macaco da espécie bugio-ruivo foi resgatado após ter sido visto boiando nas águas da Reserva Ecológica do Lameirão, na Ilha das Caieiras, em Vitória, nesta quarta-feira (6). O animal estava debilitado e com sinais de exaustão quando foi encontrado, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), que fez o resgate.

De nome científico Alouatta guariba, animal foi visto por pescadores locais que passavam no momento. Após ser retirado da água, o mamífero foi levado para avaliação da saúde, realização de exames, receber medicação preventiva e alimentação necessária.

Bugio-ruivo Crédito: Secretaria municipal de Meio Ambiente

O objetivo da equipe técnica que o acompanha é devolver o bugio ao habitat natural dele assim que for avaliado em condições para voltar à natureza.

A Secretaria de Meio Ambiente de Vitória informou ser possível do macaco ser da região de matas do Mestre Álvaro, mas que com o aparecimento do bugio será feito um estudo para verificação da espécie.

"Não há registros de bugios em Vitória. Há levantamentos de faunas sendo feitos em unidades de conservação, como o Lameirão, Fonte Grande, Vale do Mulembá, e em nenhum deles foram encontrados esta espécie", apontou Tarcísio Föeger, secretário Municipal de Meio Ambiente.

Primata do Novo Mundo

O bugio-ruivo é uma espécie de primata do Novo Mundo que habita o leste e sudeste do Brasil e a província de Misiones na Argentina. A coloração consiste em um castanho escuro, com região lombar variando de uma tonalidade ruiva a alaranjada. São conhecidos pelo fato de que quando se sentem ameaçados, eles defecam em sua mão e jogam na pessoa, causando sensação de queimação.