Lobo-guará é flagrado em vídeo passeando em comunidade de Alegre

Moradores da comunidade de Feliz Lembrança, em Alegre, flagraram um lobo-guará passeando pela região na tarde desta sexta-feira (9). Um biólogo ouvido por A Gazeta esclarece que animal não oferece riscos.

Ricardo Pires, morador que registrou o vídeo, disse que o animal tem sido visto com mais frequência na região há cinco meses. “Ele geralmente é muito manso, não avança”, explicou.

O biólogo Helimar Rabello afirmou que o lobo-guará é um animal típico do Cerrado, mas um movimento de expansão do território desses animais tem sido visto há uma década. “Como a divisa da Mata Atlântica com o cerrado foi desmatada, eles estão vindo para a nossa região, principalmente pela divisa com Minas Gerais”, ressaltou.