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Lobo-guará é flagrado em vídeo passeando em comunidade de Alegre

Imagens foram registradas por moradores na tarde desta sexta-feira (9), comunidade de Feliz Lembrança, zona rural do município

Publicado em 

09 jun 2023 às 19:45

Publicado em 09 de Junho de 2023 às 19:45

Moradores da comunidade de Feliz Lembrança, em Alegre, flagraram um lobo-guará passeando pela região na tarde desta sexta-feira (9). Um biólogo ouvido por A Gazeta esclarece que animal não oferece riscos.
Ricardo Pires, morador que registrou o vídeo, disse que o animal tem sido visto com mais frequência na região há cinco meses. “Ele geralmente é muito manso, não avança”, explicou.
O biólogo Helimar Rabello afirmou que o lobo-guará é um animal típico do Cerrado, mas um movimento de expansão do território desses animais tem sido visto há uma década. “Como a divisa da Mata Atlântica com o cerrado foi desmatada, eles estão vindo para a nossa região, principalmente pela divisa com Minas Gerais”, ressaltou.
Ele disse que na Região Sul do Espírito Santo exemplares de lobos-guarás já foram vistos em Presidente Kennedy, Itapemirim, Alegre e Atílio Vivácqua. “É um lobo que come roedores, pequenas aves, pequenos répteis, lagartos, galinheiros, mas não ataca humanos. Não oferece nenhum risco”, destacou.

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