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Atitude Sustentável

A Gazeta transmite painel sobre novas tecnologias para melhorar a qualidade do ar

Evento vai reunir MPES, associações de moradores, Federação das Indústrias e especialistas no assunto para debater soluções

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 10:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2024 às 10:21
Reunir associações de moradores da Grande Vitória, entidades empresariais, o setor produtivo e autoridades. Pontos que formam a programação do segundo painel "Atitude Sustentável" em 2024, que A Gazeta transmite, ao vivo, a partir das 9 horas desta quarta-feira (11). O encontro vai acontecer no auditório da Rede Gazeta, em Vitória.
Estão entre os painelistas o promotor de Justiça especialista em Meio Ambiente Marcelo Lemos; o subsecretário estadual de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental, Robson Monteiro; e Talita Bruno Pinho, representante da Associação de Moradores da Regional 5 (Barro Vermelho, Enseada do Suá, Ilha do Boi, Ilha do Frade, Praia do Canto, Praia do Suá, Santa Helena, Santa Lúcia e Santa Luíza) e de Jardim da Penha e Jardim Camburi
O painel com o tema “Horizontes Sustentáveis: o futuro da qualidade do ar no ES” foi realizado na Rede Gazeta com transmissão ao vivo em A Gazeta
Evento, que acontece nesta quarta (11), vai reunir especialistas, sociedade e autoridades para discutir o cenário e ações de sustentabilidade Crédito: Arthur Louzada
A conversa será conduzida pela jornalista Elaine Silva, gerente-executiva de Produto Digital de A Gazeta. "O tema da qualidade do ar é algo que mexe com a vida do capixaba, um assunto recorrente e de enorme importância. Ao abrir as portas para uma discussão como essa, queremos compreender mais do contexto e das novas soluções que vêm sendo estudadas e implementadas para lidar com o tema", pontua o gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti.
Você pode assistir toda a discussão no site agazeta.com.br/atitudesustentavel

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