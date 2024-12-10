A Gazeta transmite painel sobre novas tecnologias para melhorar a qualidade do ar

Reunir associações de moradores da Grande Vitória, entidades empresariais, o setor produtivo e autoridades. Pontos que formam a programação do segundo painel "Atitude Sustentável" em 2024, que A Gazeta transmite, ao vivo, a partir das 9 horas desta quarta-feira (11). O encontro vai acontecer no auditório da Rede Gazeta, em Vitória.

Estão entre os painelistas o promotor de Justiça especialista em Meio Ambiente Marcelo Lemos; o subsecretário estadual de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental, Robson Monteiro; e Talita Bruno Pinho, representante da Associação de Moradores da Regional 5 (Barro Vermelho, Enseada do Suá, Ilha do Boi, Ilha do Frade, Praia do Canto, Praia do Suá, Santa Helena, Santa Lúcia e Santa Luíza) e de Jardim da Penha e Jardim Camburi

Evento, que acontece nesta quarta (11), vai reunir especialistas, sociedade e autoridades para discutir o cenário e ações de sustentabilidade Crédito: Arthur Louzada

A conversa será conduzida pela jornalista Elaine Silva, gerente-executiva de Produto Digital de A Gazeta. "O tema da qualidade do ar é algo que mexe com a vida do capixaba, um assunto recorrente e de enorme importância. Ao abrir as portas para uma discussão como essa, queremos compreender mais do contexto e das novas soluções que vêm sendo estudadas e implementadas para lidar com o tema", pontua o gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti.