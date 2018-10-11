Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Medidas urgentes demandarão habilidade do futuro presidente
Economia

Medidas urgentes demandarão habilidade do futuro presidente

Três tarefas são destaque: reforma da Previdência, diversificação do transporte e política de subsidio ao diesel

Publicado em 11 de Outubro de 2018 às 20:46

Públicado em 

11 out 2018 às 20:46

Colunista

Sede do INSS no ES: reforma da aposentadoria ficará para próximo presidente
Ricardo Paixão*
O próximo presidente terá grandes desafios pela frente para fazer o país voltar crescer com geração de emprego e renda. Para isso, terá que priorizar um conjunto de reformas que irão compor o alicerce da sua política econômica.
Três tarefas poderiam ser destacadas como ponto de partida de um projeto mais amplo: reforma da Previdência, a diversificação da matriz de transporte e a política de subsidio ao óleo diesel.
O modelo previdenciário brasileiro está organizado de acordo com o regime de repartição simples, no qual os trabalhadores da ativa contribuem para o pagamento daqueles que estão aposentados. Esse modelo é fortemente impactado pela dinâmica demográfica, ou seja, o aumento da expectativa de vida da população pode provocar um desequilíbrio financeiro do sistema. Portanto, o próprio componente estrutural do regime demanda reformas para manter o equilíbrio necessário ao sistema.
As despesas previstas com aposentadorias para próximo ano consumirão R$ 638 bilhões, sendo que a arrecadação cobrirá R$ 425 bilhões e a diferença, de R$ 213 bilhões, terá que vir do Tesouro Nacional. Diante desse cenário, passa a ser imperativo o debate acerca da idade mínima, das isenções de contribuições para escolas, igrejas, associações culturais e outras. Além das aposentadorias especiais de parlamentares e outras categorias.
Com relação à matriz de transporte brasileira, notamos que a predominância do modal rodoviário, onde a produção nacional precisa percorrer longas distâncias, acaba encarecendo as mercadorias. E esse custo logístico impacta negativamente na competitividade do produto nacional. É necessário investir em modais ferroviários e fluviais interligados, além de construir um sistema de armazenagem para a produção agrícola.
O novo governo terá ainda que resolver se irá continuar subsidiando o óleo diesel, mantendo o acordo que pôs fim à greve dos caminhoneiros em maio. Enfim, são medidas complexas e urgentes que exigirão bastante habilidade e competência do próximo presidente.
*O autor é presidente do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES)

Tópicos Relacionados

Aposentadoria Economia Reforma da Previdência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados