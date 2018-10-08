Marcos Do Val se elegeu sem dinheiro do seu partido

Marcos do Val comemora sua vitória para o Senado: campanha austera. Crédito: Vitor Jubini

Parece que a grande surpresa da eleição no Estado surpreendeu até seu próprio partido. Marcos do Val foi eleito senador sem receber nenhum recurso do PPS. O instrutor de segurança gastou pouco mais de R$ 97 mil, dinheiro vindo de pequenas doações, de apoiadores avulsos.

Paz nas urnas

Casagrande (PSB) foi votar acompanhado da sua mulher, dona Virgínia, da candidata a vice, Jaqueline Moraes, e do candidato ao Senado Marcos do Val. Todos vestindo branco. “É uma mensagem de paz”, explicou a futura primeira-dama.

Trânsito eleitoral

O governador eleito foi dormir no sábado pensando que iria votar no Darwin de Jardim da Penha. No começo da manhã de ontem, sua assessoria informou que Casagrande votaria na Escola São Domingos, em Bento Ferreira.

Treta na sociedade

No estacionamento do Darwin, antes de Manato (PSL) chegar para votar, houve um bate-boca entre uma madame e o vigia do local. A dona acusou o rapaz de tê-la xingado. Dois PMs foram chamados. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos.

Fome de votos

Manato chegou com 40 minutos de atraso para votar. Estava num culto na igreja Maranata da Mata da Praia. O candidato disse que seguiu o preceito da sua igreja e estava em jejum dominical.

Só pensa naquilo

Quando Manato subiu as escadas do colégio para votar, saudou as pessoas: “17 abraços pra todo mundo”.

Vermelho de vergonha

Ao cumprimentar um conhecido, o candidato do PSL não perdeu tempo ao comentar sobre a cor da camisa do rapaz: “Mas de vermelho?”. E o eleitor, disfarçando: “É camisa do América do Rio”.

Antiesquerda

Outro eleitor resolveu provocar no corredor de acesso ao local de votação: “Manato, sua seção está à direita”. “Graças a Deus”, respondeu o bolsonarista.

Reprovados

Os três vice-governadores de PH fracassaram nas urnas: Ricardo Ferraço, Lelo Coimbra e César Colnago.

Eleitor primitivo

Um assessor de Magno Malta (PR) disse que recebeu ligações de eleitores de outros Estados reclamando que digitavam 222, mas não conseguiam votar no senador capixaba.

Pedaladas de PH

PH votou cedo e logo depois foi pedalar com sua mulher, Cristina.

Eleição do cão

Uma cena muito comum nas seções eleitorais das regiões de classe média em Vitória e Vila Velha: cachorrinhos acompanhando seus donos. Todos cheirosinhos, escovadinhos, engomadinhos e marrentinhos.

Data venia, mentirosos!

Até o presidente da OAB-ES foi vítima de fake news. Num grupo no WhatsApp foi postado um áudio, supostamente de Homero Mafra, denunciando fraudes na eleição. Tudo mentira.

Crise na tribo

Os caciques de Vila Velha foram derrotados: Neucimar, Max Filho (Jorge Carreta) e Rodney Miranda.

Crise na tribo 2

Os caciques partidários do MDB (Lelo), PSDB (César Colnago), PT (João Coser), Neucimar Fraga (PSD), Dr. Jorge Silva (Solidariedade), Givaldo (PCdoB), Serjão (PTB) e Marcus Vicente (PP) perderam.

É tetra!

Neucimar, aliás, está sendo conhecido como o “Luiz Paulo de Vila Velha”: quatro derrotas consecutivas.

De volta ao monte

Cabo Daciolo disse que ganharia no primeiro turno com 51% dos votos. Faltou um pouquinho, né?

Boa, mas ruim de voto

Candidata das poses sensuais, Bruna Barbieri, que se dizia a “boa” do PT, não ficou de boa. Teve apenas 507 votos.

Ninguém chamou

Depois do vexame na eleição, quem vai voltar a chamar o Meirelles?

Desperdício

Por falar no presidenciável do MDB, ele gastou do próprio bolso R$ 45 milhões e teve menos de 1,3 milhão de votos. Ou seja, cada voto dele custou quase R$ 35.

Colhendo votos

O Colégio Irmã Maria Horta, na Praia do Canto, atraiu vários candidatos na manhã e começo da tarde de ontem. Passaram por lá Luzia Toledo, Hudson Leal, delegado Lorenzo Pazolini, Emílio Mameri, Max da Mata e Lelo.

Nem Jesus salvou

O candidato a federal Dedé de Jesus e a estadual Ismael de Jesus fracassaram.

Ei, Ei, Eymael...

De um leitor gozador: “Se meu candidato a presidente vencer vou parar de beber. Votei em Eymael”.

Otimista com o quê?

Da candidata Rose de Freitas (Podemos), às 15h33 de ontem, via assessoria: “Estou otimista”.

No alvo

Foram eleitos tantos deputados estaduais da “bancada da bala” que a Assembleia pode dispensar os seguranças e economizar o dinheiro do povo.

Lula deu vexame

Lula foi mal no Espírito Santo. O candidato a deputado estadual pelo PRTB teve 2.869 votos (154º lugar).

Fora de área

Carlinho Celular teve só 253 votos para estadual.

2022 vem aí!

Marina Silva (Rede) começa nesta segunda-feira sua temporada de quatro anos de férias.

Glória a Deuxxxxxx

Na Serra, Cabo Daciolo teve mais voto que Alckmin.

Boulos levou bolo

Guilherme Boulos (PSOL) teve 0,5% dos votos para presidente. Em resumo: 0,5% tons de vexame.

Premonição

Bem que numa entrevista à CBN, André Moreira (PSOL) disse que seria candidato a alguma coisa em 2020. 2020, 2022, 2024, 2026...

Alô, Dilma!