Marcas de Valor 2023

Operadora fortalece comunicação para incluir e ampliar vozes da diversidade

Vivo usa da sua forte presença no território capixaba para impulsionar representatividade e se aproximar do consumidor

3 min de leitura min de leitura

Loja física da Vivo: companhia quer estreitar ainda mais os pontos de contato com o seu público. (Divulgação)

Responsável pela maior cobertura de telefonia móvel do Espírito Santo, a Vivo também é referência em internet fixa e expande a rede 5G no Estado. Estabelecer o elo que possibilita aos capixabas se comunicarem é uma premissa, mas a companhia vislumbra mais e usa da sua forte presença em iniciativas de inclusão e em prol da diversidade.

“Nós estendemos o nosso papel e, por isso, cada vez mais, temos usado a força da nossa voz e nossos espaços em iniciativas em prol da inclusão social, da quebra de estereótipos e da diversidade. Essas temáticas são muito frequentes dentro da Vivo, porque a gente acredita no poder transformador da nossa mensagem, e isso é transversal a toda companhia”, afirma o diretor regional da Vivo para o Rio de Janeiro e Espírito Santo, Cristiano Salgado.

O executivo cita iniciativas recentes, como o Presença Preta, movimento que se tornou uma plataforma de atuação da marca em festivais de música em São Paulo, tendo sido realizado nas edições de 2022 e 2023 do Lollapalooza e no The Town. “Queremos ampliar o senso de comunidade e o empreendedorismo negro, trazendo mais essa expressão cultural para uma batalha a favor do corre coletivo e da representatividade negra”, destaca.

Iniciativas como essa colocam os serviços oferecidos pela Vivo mais próximos do consumidor, garantindo seu reconhecimento. Na edição 14ª edição do Marcas de Valor A Gazeta, a companhia obteve o primeiro lugar nas categorias “Internet” e “Telefonia”.

O reconhecimento nesta premiação reforça que nossos esforços seguem sendo percebidos pelos consumidores capixabas, ampliando ainda mais nosso espaço nesse mercado. Temos o cliente no centro de nossa estratégia. Por isso, trabalhamos para oferecer o melhor serviço de internet móvel e a maior cobertura em fibra óptica do país e em nos consolidarmos, cada vez mais, como um ecossistema de serviços digitais – construindo uma plataforma com experiências únicas para todos os públicos. Cristiano Salgado • Diretor regional da Vivo para o Rio de Janeiro e Espírito Santo

Segundo o diretor, o trabalho passa pelo cuidado de garantir que o DNA da Vivo esteja presente em todos os pontos de contato com os consumidores, seja nas lojas físicas, via call center, por meio do atendimento feito pelos técnicos e técnicas de campo, seja nos canais digitais. “Buscamos ser uma marca próxima, diversa e inclusiva, que dialoga e interage com as pessoas em torno de temas atuais e importantes para a sociedade, estreitando assim nossos vínculos”, prossegue.

Ainda conforme o gestor, o trabalho constante com foco em inovação e desenvolvimento de novos serviços tem por finalidade levar a melhor conexão e a melhor experiência aos clientes. “Com nosso propósito de ‘Digitalizar para Aproximar’ como guia, criamos a infraestrutura para digitalizar o país, com fibra e tecnologias móveis, e oferecemos os melhores serviços e soluções para todas as pessoas e empresas.”

Cristiano Salgado fala também sobre o ecossistema digital oferecido pela Vivo . (Divulgação)

Iniciativas voltadas para o social também estão no rol de investimentos e novidades para o próximo ano. “Além de prover conectividade – com fibra, 5G, 4,5G e 4G –, oferecemos um ecossistema digital completo, que apoia pessoas e empresas em suas transformações sociais e digitais. Somos, cada vez mais, uma empresa de tecnologia, onde os clientes podem encontrar em nossos canais de venda, físicos e digitais, os mais diversos produtos.”

O executivo cita, ainda, o lançamento da Ovvi no último ano, marca própria de acessórios, a um “ótimo custo-benefício”, e a inauguração no Espírito Santo de mais uma loja, desta vez em Governador Lindenberg, na Região Noroeste, além do incremento no Estado de 45 mil unidades imobiliárias na expansão da fibra, feita até novembro.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta