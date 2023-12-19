Operadora fortalece comunicação para incluir e ampliar vozes da diversidade

Loja física da Vivo: companhia quer estreitar ainda mais os pontos de contato com o seu público Crédito: Divulgação

Responsável pela maior cobertura de telefonia móvel do Espírito Santo, a Vivo também é referência em internet fixa e expande a rede 5G no Estado. Estabelecer o elo que possibilita aos capixabas se comunicarem é uma premissa, mas a companhia vislumbra mais e usa da sua forte presença em iniciativas de inclusão e em prol da diversidade.

“Nós estendemos o nosso papel e, por isso, cada vez mais, temos usado a força da nossa voz e nossos espaços em iniciativas em prol da inclusão social, da quebra de estereótipos e da diversidade. Essas temáticas são muito frequentes dentro da Vivo, porque a gente acredita no poder transformador da nossa mensagem, e isso é transversal a toda companhia”, afirma o diretor regional da Vivo para o Rio de Janeiro e Espírito Santo, Cristiano Salgado.

O executivo cita iniciativas recentes, como o Presença Preta, movimento que se tornou uma plataforma de atuação da marca em festivais de música em São Paulo, tendo sido realizado nas edições de 2022 e 2023 do Lollapalooza e no The Town. “Queremos ampliar o senso de comunidade e o empreendedorismo negro, trazendo mais essa expressão cultural para uma batalha a favor do corre coletivo e da representatividade negra”, destaca.

Iniciativas como essa colocam os serviços oferecidos pela Vivo mais próximos do consumidor, garantindo seu reconhecimento. Na edição 14ª edição do Marcas de Valor A Gazeta, a companhia obteve o primeiro lugar nas categorias “Internet” e “Telefonia”.

"O reconhecimento nesta premiação reforça que nossos esforços seguem sendo percebidos pelos consumidores capixabas, ampliando ainda mais nosso espaço nesse mercado. Temos o cliente no centro de nossa estratégia. Por isso, trabalhamos para oferecer o melhor serviço de internet móvel e a maior cobertura em fibra óptica do país e em nos consolidarmos, cada vez mais, como um ecossistema de serviços digitais – construindo uma plataforma com experiências únicas para todos os públicos." Cristiano Salgado - Diretor regional da Vivo para o Rio de Janeiro e Espírito Santo

Segundo o diretor, o trabalho passa pelo cuidado de garantir que o DNA da Vivo esteja presente em todos os pontos de contato com os consumidores, seja nas lojas físicas, via call center, por meio do atendimento feito pelos técnicos e técnicas de campo, seja nos canais digitais. “Buscamos ser uma marca próxima, diversa e inclusiva, que dialoga e interage com as pessoas em torno de temas atuais e importantes para a sociedade, estreitando assim nossos vínculos”, prossegue.

Ainda conforme o gestor, o trabalho constante com foco em inovação e desenvolvimento de novos serviços tem por finalidade levar a melhor conexão e a melhor experiência aos clientes. “Com nosso propósito de ‘Digitalizar para Aproximar’ como guia, criamos a infraestrutura para digitalizar o país, com fibra e tecnologias móveis, e oferecemos os melhores serviços e soluções para todas as pessoas e empresas.”

Cristiano Salgado fala também sobre o ecossistema digital oferecido pela Vivo Crédito: Divulgação

Iniciativas voltadas para o social também estão no rol de investimentos e novidades para o próximo ano. “Além de prover conectividade – com fibra, 5G, 4,5G e 4G –, oferecemos um ecossistema digital completo, que apoia pessoas e empresas em suas transformações sociais e digitais. Somos, cada vez mais, uma empresa de tecnologia, onde os clientes podem encontrar em nossos canais de venda, físicos e digitais, os mais diversos produtos.”