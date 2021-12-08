Marcas de Valor premia as empresas mais admiradas pelos capixabas em 2021

O Marcas de Valor premiou mais uma vez as empresas mais lembradas pelo público capixaba. Ao todo, 34 troféus foram entregues aos grandes vencedores deste ano. Em um formato totalmente diferenciado e cheio de inspirações, a premiação aconteceu no Cerimonial Oásis, no Centro de Vitória, nesta quarta-feira (8). Veja a lista com os vencedores no fim desta matéria.
Com o tema “se a vida te der um limão, faça uma limonada”, a premiação reconheceu as marcas que conseguiram se destacar na pandemia com resiliência e capacidade de transformação. Nesta edição, além de excelência nos produtos e serviços de qualidade, o público elegeu empresas que conectam emoções.
Na abertura oficial, Marcello Moraes, diretor-geral da Rede Gazeta, lembrou que “a premiação é uma ferramenta de trabalho e cada vez mais os consumidores querem se conectar às causas e propósitos das empresas. Isso, sem dúvida, é um diferencial”.
A pesquisa
A pesquisa que identificou as marcas mais bem avaliadas no Espírito Santo foi realizada em 27 segmentos diferentes e 110 marcas avaliadas. O Instituto Futura Inteligência realizou, entre os dias 9 e 15 de setembro, pesquisa de mercado com 1.600 pessoas nos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica. As categorias analisadas neste ano foram: Produtos, Serviços, Indústria e Entidade. Entre os atributos avaliados estão credibilidade, inovação, qualidade dos produtos e serviços, atendimento ao cliente, relacionamento com a comunidade e cuidado com o meio ambiente.
O que dizem as marcas campeãs
Arno Kerckhoff, vice-presidente do Sicoob ES, marca vencedora no segmento de instituição financeira, enfatizou a importância do cooperativismo ao aproveitar as oportunidades de mercado durante os momentos de crise. Segundo o executivo, em cenários desafiadores como o de pandemia, por exemplo, o setor sai na frente por estar no seio da sociedade.
"Em momentos como os que vivemos hoje, as instituições bancárias geralmente trancam suas carteiras. Nós, como conhecemos nosso associado de perto, seja ele um produtor rural, um comerciante ou um pequeno empresário de qualquer ramo, sentimos e entendemos a necessidade dele e oferecemos suporte para ele manter sua atividade. Afinal, a sobrevivência do negócio é a sobrevivência da cooperativa. Por isso costumamos crescer em anos atípicos"
A médica pediatra Dra. Karla Toríbio, única diretora da Unimed Vitória, vencedora no segmento de plano de saúde, lembrou dos pontos que fizeram diferença para a conquista e o reconhecimento do público capixaba.
"Vivemos momentos de muitas incertezas, de mudanças profundas e aceleradas, e manter uma marca no topo como referência em seu segmento é um desafio enorme. Investimos em liderança, superação, muita resiliência, comprometimento e sinergia de todos os colaboradores, além de investimento em tecnologia e inovação. Passamos por um processo célere de digitalização durante a pandemia, que nos proporcionou, em tempo hábil, implantar um sistema de teleconsulta, que foi um grande diferencial, com altíssima resolutividade e satisfação de nossos clientes. Criamos também telemonitoramento de pacientes crônicos, de gestantes e aplicativos de relacionamento e comunicação com o cliente, pois em momentos de crise a comunicação é extremamente importante. Conseguimos nos comunicar com todos os nossos parceiros nesse processo e os colocamos no centro da assistência"
Vencedor em primeiro lugar na categoria Supermercado, o Grupo Carone tem planos de ampliação para o próximo ano. “No primeiro semestre de 2022 pretendemos inaugurar duas lojas da bandeira SempreTem. No segundo semestre, também temos planos de ter mais uma loja SempreTem”, revela Sérgio Silva Carone, diretor Comercial do Grupo Carone.
Para Sérgio, fazer parte da celebração do Marcas de Valor 2021 é motivo de felicidade. “Eu fico muito feliz de estar aqui e por esse reconhecimento. Estamos chegando no final dessa fase turbulenta que todas as empresas tiveram que se reinventar. A premiação do Marcas de Valor é a celebração de toda a dedicação, trabalho e serviço prestado aos nossos clientes”, comemora.
Revista Especial
A Rede Gazeta preparou um caderno especial que será encartado na edição impressa do jornal A Gazeta do dia 17 de dezembro. A publicação contará com reportagens especiais, além de matérias sobre economia. O material será entregue a todos os assinantes.
Para saber mais sobre o Marcas de Valor 2021, acesse a página do evento agazeta.com.br/marcasdevalor.
CONFIRA A LISTA DOS GANHADORES:
“A CARA DO CAPIXABA”
- 1º Garoto
- 2º Moqueca capixaba
- 3º Cafuso
- 4º Grupo Buaiz
- 5º Café Número Um
ALIMENTOS
- 1º Arroz Sepé
- 1º Regina
- 3º Sal Globo
- 4º Garoto
BEBIDAS LOCAIS
- 1º Água Pedra Azul
- 2º Água Campinho
- 3º Coroa
- 4º Refrigerantes Uai
CAFÉ
- 1º 3 Corações
- 2º Cafuso
- 3º Número Um
- 3º Meridiano
CARNES E EMBUTIDOS
- 1º Cofril
- 2º Frisa
- 3º Uniaves
- 3º Kifrango
- 5º Saboratta
LEITE E DERIVADOS
- 1º Selita
- 2º Veneza
- 3º Piracamjuba
- 3º Porto Alegre
BANCO
- 1º Sicoob
- 2º Banco do Brasil
- 3º Banestes
- 3º Caixa
CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
- 1º Rodosol
- 1º EDP Escelsa
- 1º Eco 101
- 4º Cesan
ESCOLA PROFISSIONALIZANTE
- 1º Senac
- 1º Senai
- 3º Cedtec
- 4º Grau Técnico
ESCOLA
- 1º Salesiano
- 1º Darwin
- 1º São Domingos
- 4º Crescer PHD
- 4º Leonardo Da Vinci
- 4º Primeiro Mundo
- 7º UP
FINANCEIRA
- 1º Crefisa
- 1º Agoracred
- 3º BMG
- 3º Concred
HOSPITAL
- 1º Santa Rita
- 1º Unimed
- 3º Vitória Apart
- 3º Meridional
INTERNET
- 1º Loga
- 2º Sumicity
- 3º NET/Claro
- 4º GVT/Vivo
PLANO DE SAÚDE
- 1º Medsênior
- 2º Unimed
- 2º Samp
TELEFONIA
- 1º Claro
- 2º Vivo
- 2º Tim
- 4º Oi
ELETROELETRÔNICO
- 1º Sipolatti
- 2º Móveis Simonetti
- 3º Casas Bahia
- 3º Ponto Frio
FARMÁCIA
- 1º Rede Farmes
- 1º Santa Lúcia
- 3º Mônica
- 3º Preço Baixo
HOME CENTER
- 1º Leroy Merlin
- 2º Dalla Bernardina
- 2º C&C
LOJA DE CALÇADO
- 1º Doramila
- 1º Los Neto
- 1º Itapuã
- 4º Elmo
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
- 1º Bremenkamp
- 2º Rede Construir
- 3º Emidio Pais
- 3º Rede Construbom
MÓVEIS
- 1º Móveis Conquista
- 1º Móveis Rimo
- 3º Danúbio
- 4º Vila Bella Móveis
ÓTICA
- 1º Paris
- 2º Cachoeiro
- 2º Sonótica
- 2º Londres
SHOPPING
- 1º Shopping Vila Velha
- 1º Shopping Vitória
- 3º Mestre Álvaro
- 4º Praia da Costa
SUPERMERCADO
- 1º Carone
- 2º Extrabom
- 2º OK
- 4º Casagrande
- 5º Epa
CONSTRUÇÃO CIVIL
- 1º Lorenge
- 1º Galwan
- 1º Morar
- 4º Grand
- 4º Proeng
GRANDE EMPRESA
- 1º Águia Branca
- 2º Suzano
- 3º ArcelorMittal
- 4º Vale
- 5º Samarco
ENTIDADES
- 1º Sebrae
- 2º Acaps
- 3º Findes