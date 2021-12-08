Marcas de Valor premia as empresas mais admiradas pelos capixabas em 2021

Prêmio Marcas de Valor realizado no cerimonial Oásis em Santa Lúcia, Vitória Crédito: Vitor Jubini

O Marcas de Valor premiou mais uma vez as empresas mais lembradas pelo público capixaba. Ao todo, 34 troféus foram entregues aos grandes vencedores deste ano. Em um formato totalmente diferenciado e cheio de inspirações, a premiação aconteceu no Cerimonial Oásis, no Centro de Vitória, nesta quarta-feira (8). Veja a lista com os vencedores no fim desta matéria.

Com o tema “se a vida te der um limão, faça uma limonada”, a premiação reconheceu as marcas que conseguiram se destacar na pandemia com resiliência e capacidade de transformação. Nesta edição, além de excelência nos produtos e serviços de qualidade, o público elegeu empresas que conectam emoções.

Na abertura oficial, Marcello Moraes, diretor-geral da Rede Gazeta, lembrou que “a premiação é uma ferramenta de trabalho e cada vez mais os consumidores querem se conectar às causas e propósitos das empresas. Isso, sem dúvida, é um diferencial”.

Marcello Moraes, diretor-geral da Rede Gazeta, abriu a cerimônia de premiação Crédito: Vitor Jubini

A pesquisa

A pesquisa que identificou as marcas mais bem avaliadas no Espírito Santo foi realizada em 27 segmentos diferentes e 110 marcas avaliadas. O Instituto Futura Inteligência realizou, entre os dias 9 e 15 de setembro, pesquisa de mercado com 1.600 pessoas nos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica. As categorias analisadas neste ano foram: Produtos, Serviços, Indústria e Entidade. Entre os atributos avaliados estão credibilidade, inovação, qualidade dos produtos e serviços, atendimento ao cliente, relacionamento com a comunidade e cuidado com o meio ambiente.

O que dizem as marcas campeãs

Arno Kerckhoff, vice-presidente do Sicoob ES, marca vencedora no segmento de instituição financeira, enfatizou a importância do cooperativismo ao aproveitar as oportunidades de mercado durante os momentos de crise. Segundo o executivo, em cenários desafiadores como o de pandemia, por exemplo, o setor sai na frente por estar no seio da sociedade.

Arno Kerckhoff, vice-presidente do Sicoob ES Crédito: Monica Zorzanelli

"Em momentos como os que vivemos hoje, as instituições bancárias geralmente trancam suas carteiras. Nós, como conhecemos nosso associado de perto, seja ele um produtor rural, um comerciante ou um pequeno empresário de qualquer ramo, sentimos e entendemos a necessidade dele e oferecemos suporte para ele manter sua atividade. Afinal, a sobrevivência do negócio é a sobrevivência da cooperativa. Por isso costumamos crescer em anos atípicos" Arno Kerckhoff - Vice-presidente do Sicoob ES

A médica pediatra Dra. Karla Toríbio, única diretora da Unimed Vitória, vencedora no segmento de plano de saúde, lembrou dos pontos que fizeram diferença para a conquista e o reconhecimento do público capixaba.

"Vivemos momentos de muitas incertezas, de mudanças profundas e aceleradas, e manter uma marca no topo como referência em seu segmento é um desafio enorme. Investimos em liderança, superação, muita resiliência, comprometimento e sinergia de todos os colaboradores, além de investimento em tecnologia e inovação. Passamos por um processo célere de digitalização durante a pandemia, que nos proporcionou, em tempo hábil, implantar um sistema de teleconsulta, que foi um grande diferencial, com altíssima resolutividade e satisfação de nossos clientes. Criamos também telemonitoramento de pacientes crônicos, de gestantes e aplicativos de relacionamento e comunicação com o cliente, pois em momentos de crise a comunicação é extremamente importante. Conseguimos nos comunicar com todos os nossos parceiros nesse processo e os colocamos no centro da assistência" Dra. Karla Toríbio - Diretora de Recursos Próprios da Unimed Vitória

Vencedor em primeiro lugar na categoria Supermercado, o Grupo Carone tem planos de ampliação para o próximo ano. “No primeiro semestre de 2022 pretendemos inaugurar duas lojas da bandeira SempreTem. No segundo semestre, também temos planos de ter mais uma loja SempreTem”, revela Sérgio Silva Carone, diretor Comercial do Grupo Carone.

Sérgio e Camila Carone Crédito: Monica Zorzanelli

Para Sérgio, fazer parte da celebração do Marcas de Valor 2021 é motivo de felicidade. “Eu fico muito feliz de estar aqui e por esse reconhecimento. Estamos chegando no final dessa fase turbulenta que todas as empresas tiveram que se reinventar. A premiação do Marcas de Valor é a celebração de toda a dedicação, trabalho e serviço prestado aos nossos clientes”, comemora.

Revista Especial

A Rede Gazeta preparou um caderno especial que será encartado na edição impressa do jornal A Gazeta do dia 17 de dezembro. A publicação contará com reportagens especiais, além de matérias sobre economia. O material será entregue a todos os assinantes.

Para saber mais sobre o Marcas de Valor 2021, acesse a página do evento agazeta.com.br/marcasdevalor

CONFIRA A LISTA DOS GANHADORES:

“A CARA DO CAPIXABA”

1º Garoto

2º Moqueca capixaba

3º Cafuso

4º Grupo Buaiz

5º Café Número Um

ALIMENTOS

1º Arroz Sepé

1º Regina

3º Sal Globo

4º Garoto

BEBIDAS LOCAIS

1º Água Pedra Azul

2º Água Campinho

3º Coroa

4º Refrigerantes Uai

CAFÉ

1º 3 Corações

2º Cafuso

3º Número Um

3º Meridiano

CARNES E EMBUTIDOS

1º Cofril

2º Frisa

3º Uniaves

3º Kifrango

5º Saboratta

LEITE E DERIVADOS

1º Selita

2º Veneza

3º Piracamjuba

3º Porto Alegre

BANCO

1º Sicoob

2º Banco do Brasil

3º Banestes

3º Caixa

CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

1º Rodosol

1º EDP Escelsa

1º Eco 101

4º Cesan

ESCOLA PROFISSIONALIZANTE

1º Senac

1º Senai

3º Cedtec

4º Grau Técnico

ESCOLA

1º Salesiano

1º Darwin

1º São Domingos

4º Crescer PHD

4º Leonardo Da Vinci

4º Primeiro Mundo

7º UP

FINANCEIRA

1º Crefisa

1º Agoracred

3º BMG

3º Concred

HOSPITAL

1º Santa Rita

1º Unimed

3º Vitória Apart

3º Meridional

INTERNET

1º Loga

2º Sumicity

3º NET/Claro

4º GVT/Vivo

PLANO DE SAÚDE

1º Medsênior

2º Unimed

2º Samp

TELEFONIA

1º Claro

2º Vivo

2º Tim

4º Oi

ELETROELETRÔNICO

1º Sipolatti

2º Móveis Simonetti

3º Casas Bahia

3º Ponto Frio

FARMÁCIA

1º Rede Farmes

1º Santa Lúcia

3º Mônica

3º Preço Baixo

HOME CENTER

1º Leroy Merlin

2º Dalla Bernardina

2º C&C

LOJA DE CALÇADO

1º Doramila

1º Los Neto

1º Itapuã

4º Elmo

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

1º Bremenkamp

2º Rede Construir

3º Emidio Pais

3º Rede Construbom

MÓVEIS

1º Móveis Conquista

1º Móveis Rimo

3º Danúbio

4º Vila Bella Móveis

ÓTICA

1º Paris

2º Cachoeiro

2º Sonótica

2º Londres

SHOPPING

1º Shopping Vila Velha

1º Shopping Vitória

3º Mestre Álvaro

4º Praia da Costa

SUPERMERCADO

1º Carone

2º Extrabom

2º OK

4º Casagrande

5º Epa

CONSTRUÇÃO CIVIL

1º Lorenge

1º Galwan

1º Morar

4º Grand

4º Proeng

GRANDE EMPRESA

1º Águia Branca

2º Suzano

3º ArcelorMittal

4º Vale

5º Samarco