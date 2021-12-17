Inovação ágil e constante para criar experiências únicas

No terceiro trimestre de 2021, o Shopping Vitória voltou ao nível de vendas pré-pandemia Crédito: Italo Spagnol/Divulgação

Pioneirismo, inovação, atenção aos desejos e necessidades dos clientes, oferecimento de experiências únicas e relevância na vida das pessoas levaram o Shopping Vitória ao primeiro lugar do Marcas de Valor na categoria “Shopping”. E o reconhecimento, segundo o empreendimento, é um impulsionador para acelerar novos projetos de expansão já para 2022.

“Este prêmio é extremamente gratificante, ainda mais pelo momento desafiador em que todos vivemos, de pandemia. A nossa relevância para o setor vem do pioneirismo e da constante inovação. Buscamos tornar a ida ao Shopping Vitória uma experiência única para todos. Temos como premissa ouvir o cliente e atender aos seus desejos. Nossos lojistas estão sempre próximos, o que cria uma relação de parceria”, declara o diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto.

Inaugurado em 1993, o empreendimento foi o primeiro shopping do Espírito Santo e transformou a cidade de Vitória, sobretudo a região do bairro Enseada do Suá. Os números impressionam: sete lojas-âncora, 10 semiâncoras, cinco megalojas, grifes nacionais e internacionais, com marcas exclusivas no Estado, ao todo 292 lojas-satélite, seis salas de cinema, 2.200 vagas de estacionamento e público mensal de 1,2 milhão de pessoas.

No Shopping Vitória, são 200 colaboradores diretos, mas o empreendimento gera mais de 5 mil empregos diretos e indiretos. E o número vai aumentar, já que, para o final deste ano de 2021, a expectativa, segundo Raphael Brotto, é crescer 10% em relação a 2019. Para 2022, há mais planos de expansão.

“Esperamos crescer em 2022 ainda mais com a chegada de operações inéditas no Estado, como Camarada Camarão e Nike, além da nova loja da Centauro, que muda de lugar e vem muito maior. Teremos outras lojas e, atendendo à demanda dos nossos clientes, vamos inaugurar um mercado de 500 metros quadrados, com produtos naturais e saudáveis, o Sabor da Terra. As novas operações devem gerar mais de 500 empregos no mercado capixaba”, acrescenta. O complexo vai inaugurar, ainda, o segundo Centro Médico, com a clínica de Ana Paula Galeão.

PANDEMIA

Mesmo em um momento desafiador para o mundo, com a pandemia do novo coronavírus, o Shopping Vitória se empenhou para, dentro das determinações sanitárias, garantir vendas e atendimento. Raphael Brotto destaca que, também como coordenador local da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), atuou com o governo do Estado nas tomadas de decisões sobre o funcionamento do segmento.

“Em 2020, recorremos no Shopping Vitória às vendas por drive thru na Páscoa e em outras datas comemorativas. Nesse terceiro semestre de 2021,conseguimos voltar ao nível de vendas do pré-pandemia e já com crescimento em relação a outubro de 2019. Estamos com boa expectativa para o Natal”, enfatiza.

"Em 2020, recorremos no Shopping Vitória às vendas por drive thru na Páscoa e em outras datas comemorativas. Nesse terceiro semestre de 2021,conseguimos voltar ao nível de vendas do pré-pandemia e já com crescimento em relação a outubro de 2019. Estamos com boa expectativa para o Natal" Raphael Brotto - Diretor-geral do Shopping Vitória

Entre outras estratégias adotadas, estava dar o total apoio ao lojista, como nas negociações de contratos e ativações para incrementar as vendas. “Adotamos todas as formas possíveis para vendas seguras e reabertura gradual. Aceleramos a venda digital, com apoio aos lojistas com vitrine virtual e plataforma de marketplace (shoppingvitoria.com). Fomos o primeiro shopping do Estado a lançar o seu marketplace”, acrescenta o diretor-geral.