Conforto ganha espaço nos projetos: condomínio e clube no mesmo lugar

A Morar Construtora investe em projetos com o conceito de condomínio-clube Crédito: Morar/Divulgação

Em franca expansão no Estado, a construtora Morar, que neste ano chegou às quatro décadas de mercado capixaba, segue cada vez mais sólida no ramo da construção civil. Um exemplo disso são os novos e importantes empreendimentos a serem lançados pela empresa ao longo do ano que vem, entre eles entre eles o Vista de Bicanga Condomínio Clube, na Serra, município onde a Morar também tem ajudado no projeto do novo Centro de Desenvolvimento do Futebol.

Os dois empreendimentos residenciais seguem o conceito que privilegia uma estrutura a qual, em sua área de uso coletivo, oferece espaço completo para lazer e recreação. São opções que ganharam grande adesão nos últimos anos, por dispor aos moradores conforto e praticidade. Daí o nome condomínio-clube, uma marca Morar.

O crescimento da empresa, segundo seu presidente, Rodrigo Almeida, também passa pelo investimento em tecnologia, no sentido de buscar ainda mais aproximação com os clientes. Isso, aliado ao fato de a construtora possuir a confiança de seu público, seria o principal ingrediente da receita para o sucesso da marca.

"A Morar Construtora está no mercado há 40 anos. São mais de um milhão de metros quadrados construídos e milhares de sonhos realizados. Trabalhamos para oferecer o melhor aos nossos clientes e para ajudar no desenvolvimento dos municípios onde estão localizados os nossos condomínios" Rodrigo Almeida - Presidente da Morar Construtora

Toda essa dedicação apontada pelo executivo retorna para a empresa em forma de reconhecimento por parte dos capixabas, já que a Morar foi vencedora da 12ª edição do prêmio Marcas de Valor Rede Gazeta, na categoria “Construção Civil”.

Ao comemorar a conquista, o presidente da empresa fala em uma relação que vai além do fornecimento de bens e serviços. “Nós construímos não apenas edifícios, mas também locais onde as pessoas irão passar seus melhores momentos em família e realizar sonhos”, ressalta ele, que também defende que, “para ser sólida, uma marca precisa ser determinada, comprometida e atenta às inovações”.

Apesar do bom momento vivido, a Morar, assim como aconteceu com outras milhares de empresas do Estado, também enfrentou grandes desafios com a crise econômica causada pela pandemia da Covid-19. Neste ponto, a virada veio a partir da busca pela reinvenção e readequação das estratégias comerciais para o enfrentamento de um mercado praticamente paralisado.

“Durante a pandemia, readequamos nosso atendimento para atender às expectativas do nosso público, aperfeiçoando nossas interfaces de atendimento remoto e on-line. Sem dúvidas, está sendo um desafio, mas passamos com segurança graças ao talento e comprometimento de toda a nossa equipe, do administrativo às obras”, conta Almeida.

Além das medidas práticas, a empresa abriu espaço para buscar entender o aspecto comportamental das mudanças causadas pela pandemia no âmbito da construção civil. Após as observações feitas, a construtora apresentou um dado curioso. Com as restrições impostas pelas medidas de saúde visando ao enfrentamento do coronavírus, as famílias teriam passado a valorizar mais o lar, deixando de perceber suas residências apenas como lugar em que se vive sozinho ou em família.

SUSTENTABILIDADE

A Morar também segue atenta ao desenvolvimento pautado na sustentabilidade, com foco na preservação do meio ambiente. Entre as ações adotadas nesse sentido está o uso de placas de energia fotovoltaica na cobertura das áreas de lazer dos condomínios construídos pela empresa, medida que pode apresentar uma redução do consumo de energia da rede de até 80%. Além disso, a água da chuva captada é destinada à irrigação de jardins e limpeza de áreas comuns.