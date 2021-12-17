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Marcas de Valor 2021

Colégio é referência em educação de qualidade e valores sociais

Salesiano conduz os alunos sob nove pilares, que visam a aprimorar processo de ensino-aprendizagem e formação cidadã

Publicado em 

17 dez 2021 às 01:30

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 01:30

Colégio Salesiano
Novo Plano Diretor do Salesiano prevê mudanças para tornar a instituição mais acolhedora para os estudantes Crédito: Salesiano/Divulgação
Com unidades no Forte São João e em Jardim Camburi, em Vitória, o colégio Salesiano foca sua atuação na qualidade de ensino aliada a valores sociais, humanos e espirituais.
Essas características, na avaliação do padre Marcelo Vicente de Paula, diretor da Presença Salesiana em Vitória, evidenciam a instituição a levando a obter reconhecimento do público, como o primeiro lugar na categoria “Escola” do Marcas de Valor 2021.
Esses valores, afirma, são “defendidos por Dom Bosco desde a fundação da Família Salesiana”, referindo-se ao sacerdote italiano criador da Congregação Salesiana.
“A marca Salesiana se diferencia por buscar aprimorar seus processos educacionais para atender as novas demandas das crianças, adolescentes e jovens, mas sem perder o foco na formação de cidadãos conscientes, saudáveis e humanizados, preparados para enfrentar os desafios do mundo moderno”, ressalta.
Para padre Marcelo, outro fator que contribuiu para o reconhecimento do público foi a iniciativa da escola em “dialogar” com as novas ferramentas de gestão e tecnologia, bastante utilizadas devido à crise da Covid-19. Ao longo da crise sanitária, a instituição adquiriu novos recursos tecnológicos para dar suporte.
O colégio reforça ainda o fato de ser regido por nove pilares pedagógicos. São eles:
  • Aprendizagem Coletiva: os estudantes são instigados a procurar soluções criativas para os problemas;
  • Cidadania Global e Consciência Planetária: estimula-se que os alunos tenham consciência de seu lugar no mundo e de como fazer a diferença nele, respeitando os direitos humanos, as diversidades e o meio ambiente;
  • Cultura de alto desempenho acadêmico: um dos objetivos é alcançar o alto desempenho por um processo que respeite a individualidade e as diversas formas de aprender;
  • Linguagens: se propõe a desenvolver nos estudantes habilidades comunicativas;
  • Metodologias ativas: desenvolvem habilidades à medida que os alunos vivenciam as práticas;
  • Múltiplas Habilidades: a proposta é se pautar no desenvolvimento de competências cognitivas, socioemocionais e educativas, atuando de forma alinhada às 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC);
  • Pensamento Científico: incentivar uma postura investigativa e curiosa, em uma perspectiva de metodologia científica é o objetivo desse pilar;
  • Projeto de Vida e Empreendedorismo: a meta é favorecer o autoconhecimento, autogestão, empatia e outras competências, desenvolvendo um perfil empreendedor de si;
  • Salesianidade/Sistema Preventivo: O olhar para o próximo com carinho e afeto é trabalhado nesse pilar.

NOVOS PROJETOS

Para 2022, a instituição de ensino prevê a implementação do Plano Diretor, por meio do qual irá promover mudanças na infraestrutura, buscando modernizar as unidades de ensino.
“Queremos torná-las mais acolhedoras, favorecendo o aprendizado dos estudantes”, pontua o diretor.

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