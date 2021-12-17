Colégio é referência em educação de qualidade e valores sociais

Novo Plano Diretor do Salesiano prevê mudanças para tornar a instituição mais acolhedora para os estudantes Crédito: Salesiano/Divulgação

Com unidades no Forte São João e em Jardim Camburi, em Vitória, o colégio Salesiano foca sua atuação na qualidade de ensino aliada a valores sociais, humanos e espirituais.

Essas características, na avaliação do padre Marcelo Vicente de Paula, diretor da Presença Salesiana em Vitória, evidenciam a instituição a levando a obter reconhecimento do público, como o primeiro lugar na categoria “Escola” do Marcas de Valor 2021.

Esses valores, afirma, são “defendidos por Dom Bosco desde a fundação da Família Salesiana”, referindo-se ao sacerdote italiano criador da Congregação Salesiana.

“A marca Salesiana se diferencia por buscar aprimorar seus processos educacionais para atender as novas demandas das crianças, adolescentes e jovens, mas sem perder o foco na formação de cidadãos conscientes, saudáveis e humanizados, preparados para enfrentar os desafios do mundo moderno”, ressalta.

Para padre Marcelo, outro fator que contribuiu para o reconhecimento do público foi a iniciativa da escola em “dialogar” com as novas ferramentas de gestão e tecnologia, bastante utilizadas devido à crise da Covid-19. Ao longo da crise sanitária, a instituição adquiriu novos recursos tecnológicos para dar suporte.

O colégio reforça ainda o fato de ser regido por nove pilares pedagógicos. São eles:

Aprendizagem Coletiva : os estudantes são instigados a procurar soluções criativas para os problemas;



: os estudantes são instigados a procurar soluções criativas para os problemas; Cidadania Global e Consciência Planetária: estimula-se que os alunos tenham consciência de seu lugar no mundo e de como fazer a diferença nele, respeitando os direitos humanos, as diversidades e o meio ambiente;



Cultura de alto desempenho acadêmico : um dos objetivos é alcançar o alto desempenho por um processo que respeite a individualidade e as diversas formas de aprender;



: um dos objetivos é alcançar o alto desempenho por um processo que respeite a individualidade e as diversas formas de aprender; Linguagens : se propõe a desenvolver nos estudantes habilidades comunicativas;



: se propõe a desenvolver nos estudantes habilidades comunicativas; Metodologias ativas : desenvolvem habilidades à medida que os alunos vivenciam as práticas;



: desenvolvem habilidades à medida que os alunos vivenciam as práticas; Múltiplas Habilidades : a proposta é se pautar no desenvolvimento de competências cognitivas, socioemocionais e educativas, atuando de forma alinhada às 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC);



: a proposta é se pautar no desenvolvimento de competências cognitivas, socioemocionais e educativas, atuando de forma alinhada às 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC); Pensamento Científico : incentivar uma postura investigativa e curiosa, em uma perspectiva de metodologia científica é o objetivo desse pilar;



: incentivar uma postura investigativa e curiosa, em uma perspectiva de metodologia científica é o objetivo desse pilar; Projeto de Vida e Empreendedorismo : a meta é favorecer o autoconhecimento, autogestão, empatia e outras competências, desenvolvendo um perfil empreendedor de si;



: a meta é favorecer o autoconhecimento, autogestão, empatia e outras competências, desenvolvendo um perfil empreendedor de si; Salesianidade/Sistema Preventivo: O olhar para o próximo com carinho e afeto é trabalhado nesse pilar.



NOVOS PROJETOS

Para 2022, a instituição de ensino prevê a implementação do Plano Diretor, por meio do qual irá promover mudanças na infraestrutura, buscando modernizar as unidades de ensino.