Maquiador das famosas, Rodrigo Costa surge exibindo corpão no carnaval

Rodrigo Costa acabou de curtir a temporada do Carnaval 2020
, mas já está de olho nos modelitos que vai usar em 2021. É que o maquiador das estrelas, em bate-papo exclusivo com a coluna, entregou que elabora durante o ano inteiro as fantasias que vai usar durante a folia. No Baile do Copa
, por exemplo, o bonitão usou um look inspirado no luxo, sob medida, em que só o sapato custou R$ 950 e foi assinado por Alexandre Pires, segundo valor passado pelo atendimento da própria marca.
“Eu e Jean, que é meu par, somos amigos há anos e a gente separa o ano todo referências para o carnaval. E aí nos juntamos com a Carol Roqueete, que é a nossa stylist, e ela monta o look com a gente. Hoje (no Baile do Copa) o modelo é assinado pelo Amir Slama, mas tudo ideia nossa. E foi feito com muito carinho. Em 2020 usamos seis looks assim”, contou, durante o festão que ocupou os salões do Copacabana Palace, no Carnaval do Rio de Janeiro.
Mas, antes mesmo de dar de cara com o rapaz no hotel carioca de luxo, a coluna já ficava de queixo caído com os looks que Rodrigo postava na web. Só no Instagram, ele, que tem mais de 150 mil seguidores, o bonitão coleciona centenas de elogios a cada post que faz exibindo os modelitos para curtir os embalos carnavalescos.
A coluna, que não é boba nem nada, reparou que a cútis de Rodrigo é outro atributo do modelo que chama a atenção – se não bastasse o corpo. Durante a entrevista ele entregou a fórmula que tem adotado atualmente para manter a pele em dia.
“Na beleza estou usando um óleo enriquecido com vitaminas que uso em tudo, até misturo na base”, falou.