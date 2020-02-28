Pedro Permuy

Maquiador das famosas, Rodrigo Costa surge exibindo corpão no carnaval

O bonitão foi ao Baile do Copa 2020, no Copacabana Palace, e a outros cinco eventos de carnaval neste ano com fantasias de tirar o fôlego

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 07:00

Baile do Copa 2020: o beauty artist Rodrigo Costa, maquiador das estrelas Crédito: Miguel Sá/MS FOTOS
Rodrigo Costa acabou de curtir a temporada do Carnaval 2020, mas já está de olho nos modelitos que vai usar em 2021. É que o maquiador das estrelas, em bate-papo exclusivo com a coluna, entregou que elabora durante o ano inteiro as fantasias que vai usar durante a folia. No Baile do Copa, por exemplo, o bonitão usou um look inspirado no luxo, sob medida, em que só o sapato custou R$ 950 e foi assinado por Alexandre Pires, segundo valor passado pelo atendimento da própria marca.
“Eu e Jean, que é meu par, somos amigos há anos e a gente separa o ano todo referências para o carnaval. E aí nos juntamos com a Carol Roqueete, que é a nossa stylist, e ela monta o look com a gente. Hoje (no Baile do Copa) o modelo é assinado pelo Amir Slama, mas tudo ideia nossa. E foi feito com muito carinho. Em 2020 usamos seis looks assim”, contou, durante o festão que ocupou os salões do Copacabana Palace, no Carnaval do Rio de Janeiro.
Baile do Copa 2020: Rodrigo Costa e Daniel Crédito: Miguel Sá/MS FOTOS
Mas, antes mesmo de dar de cara com o rapaz no hotel carioca de luxo, a coluna já ficava de queixo caído com os looks que Rodrigo postava na web. Só no Instagram, ele, que tem mais de 150 mil seguidores, o bonitão coleciona centenas de elogios a cada post que faz exibindo os modelitos para curtir os embalos carnavalescos.
Usando a roupa do Baile do Copa 2020, por exemplo, sob o tema “Abra Suas Asas”, ele contou à coluna que apostou mais no “Solte Suas Feras” e postou até um vídeo em seu próprio perfil mostrando o costume com riqueza de detalhes. “Foi lindo! Foi mágico”, legendou ele, na publicação que tem mais de 25 mil visualizações.
Ver essa foto no Instagram

#bailedocopa2020 ✨?? Foi lindo! Foi mágico! #carnaval2020

Uma publicação compartilhada por Rodrigo Costa (@rodrigocosta) em

Ver essa foto no Instagram

#bailedavogue2020 ✨ @voguebrasil ?? @higorblanco ? #mugler #victorhugomattos

Uma publicação compartilhada por Rodrigo Costa (@rodrigocosta) em

ÓLEO DA BELEZA

A coluna, que não é boba nem nada, reparou que a cútis de Rodrigo é outro atributo do modelo que chama a atenção – se não bastasse o corpo. Durante a entrevista ele entregou a fórmula que tem adotado atualmente para manter a pele em dia.
“Na beleza estou usando um óleo enriquecido com vitaminas que uso em tudo, até misturo na base”, falou.

Veja Também

"Rei" do Baile do Copa, estilista fez 42 vestidos de luxo para o festão

Vídeo: veja a decoração sensorial de luxo do Baile do Copa 2020

Baile do Copa: fotos, famosos e bastidores da festa de luxo do carnaval

Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

