Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Manter dinheiro em uma conta no exterior é ilegal?
Economia

Manter dinheiro em uma conta no exterior é ilegal?

Não há ilegalidade na manutenção de ativos no exterior, que pode ser instrumento de proteção patrimonial. Mas alguns cuidados devem ser tomados

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 15:55

Públicado em 

28 ago 2018 às 15:55

Colunista

Dólar - Passando a Limpo Crédito: Montagem Gazeta Online
Cláudio Colnago*
Não é de hoje que os brasileiros vivem com a apreensão acerca das elevações da cotação do dólar. A valorização da moeda americana gera uma série de impactos, seja beneficiando exportadores, seja tornando mais caro mandar um filho para estudar no exterior. Há décadas nossa sociedade utiliza a compra do dólar como reserva de valor. Porém, sua aquisição em espécie, embora habitual, não é a única forma de manter a divisa americana em carteira.
Não há nada na legislação nacional a proibir que brasileiros mantenham contas em instituições financeiras estrangeiras. Aliás, referida proibição, embora inexistente, seria de duvidosa constitucionalidade. De qualquer forma, hoje não são poucas as instituições que permitem a abertura de conta à distância, usualmente com o encaminhamento de documentos via internet. Essa maior oferta vem atender a uma demanda constantemente apresentada pelos brasileiros, a saber, a aquisição de dólares como mecanismo de proteção contra variações cambiais (hedge), depositados em conta-corrente no exterior.
Com uma conta aberta no estrangeiro, as transferências para ela devem ser realizadas em instituições autorizadas pelo Banco Central a operar no mercado de câmbio
Com uma conta aberta no estrangeiro, as transferências para ela devem ser realizadas em instituições autorizadas pelo Banco Central a operar no mercado de câmbio. Além de tarifas eventualmente cobradas, o único tributo incidente seria o IOF, na medida em que a transferência entre contas de mesma titularidade não pode ser considerada como fato gerador do imposto sobre a renda.
Todavia, alguns cuidados devem ser tomados. A conta no exterior é um bem ou ativo como outro qualquer e, como tal, deve ser informada à Receita Federal na declaração anual de Imposto de Renda Pessoa Física, destacando-se o saldo em reais pela cotação do último dia do exercício a que se refere a declaração. Em relação ao Banco Central, somente nos casos em que os valores constantes em contas no exterior sejam iguais ou superiores a US$ 100.000 (cem mil dólares) é que se exige a entrega da declaração conhecida como “CBE - Capitais Brasileiros no Exterior”. Como se pode verificar, não há ilegalidade na manutenção de ativos no exterior, o que pode se apresentar como importante instrumento de proteção patrimonial. A ilegalidade reside somente quando há omissão em informar, em especial nos casos em que se busca ocultar o patrimônio.
*O autor é advogado, professor de Direito, doutor e mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV
 

Tópicos Relacionados

dinheiro Economia Passando a Limpo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Picape furtada da prefeitura de Rio Novo do Sul é recuperada em Itapemirim
Picape furtada da prefeitura de Rio Novo do Sul é recuperada em Itapemirim
Construção inovadora muda o jeito de construir e reduz os impactos ambientais
O comentarista esportivo Caio Ribeiro participa do primeiro Encontro Mercado da Rede Gazeta de 2026
Caio Ribeiro, da TV Globo, desembarca em Vitória para encontro com mercado publicitário na Rede Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados