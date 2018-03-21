"Manda a conta pra prefeitura", diz leitor sobre obra feita por morador

decidiu construir um abrigo por conta própria. Com a ajuda de amigos, o comerciante Adilson Ramos Rodrigues, de 47 anos criou uma estrutura de pneus e telhado de ferro no bairro Anchieta II. Um morador da Serra, cansado da demora da prefeitura em consertar um ponto de ônibus danificado desde 2015,. Com a ajuda de amigos, o comerciante Adilson Ramos Rodrigues, de 47 anos criou uma estrutura de pneus e telhado de ferro no bairro Anchieta II.

"Eles (autoridades) falam que custa R$ 20 mil para fazer um novo, mas a gente paga caro em passagem, era para dar. Esse que eu fiz com certeza ficou por menos", relata Adilson.

A iniciativa, com intuito de ajudar os moradores que enfrentavam chuva e sol a espera dos coletivos, foi bastante elogiada pelos leitores do Gazeta Online. Na nossa página no Facebook, muitos internautas parabenizaram a boa vontade do comerciante e lamentaram a ausência da prefeitura. Alguns, inclusive, mostraram preocupação que a administração do município venha a destruir a estrutura construída por Adilson, por não atender os padrões da cidade.

Confira alguns comentários:

Ficou lindo! Menos palavras e mais ação. Ainda de um jeito sustentável. Belo trabalho, que sirva de exemplo.

Margarete Miranda

A prefeitura vai mandar uma equipe para avaliar as condições do ponto de ônibus feito pelo morador. Capaz de demolir o trabalho...

Silvana Pimenta

A PMS perdeu o direito quando não cumpriu com seus deveres. Avaliar o quê? O que deve ser avaliado é a gestão do mandatário dessa cidade e as condições com que os munícipes vêm sendo tratados. O ponto de ônibus é uma obra de arte!

Rosa Darquis Alves

É tanto exemplo bom de cidadãos cansados de esperar pelos órgãos públicos para fazer alguma coisa de bem coletivo, que vão lá e com seus próprios recursos fazem o que é obrigação das prefeituras fazerem, que penso: se todo cidadão decidir seguir o exemplo, para que pagar impostos? Parabéns à iniciativa do cidadão, mas vamos cobrar sempre e cada dia mais dos políticos em quem votamos. Eles estão com as mãos no nosso dinheiro.

Lucia Bezerra

Protege mais do que os abrigos que a prefeitura coloca e a criatividade merece nota mil. É o cidadão mostrando o quanto é melhor do que esses políticos que só aparecem para pedir voto.

Rosa Bessa

Triste que as pessoas tenham que tomar a iniciativa e fazer, mas estão de parabéns. Ideia ótima! As prefeituras da Grande Vitória deveriam comprar essa ideia, tomar vergonha na cara e por em prática.

Nair Rodrigues

Parabéns! Poderia ter mais pontos assim. As prefeituras podiam adotar ideias como essa. Além de não ser superfaturado, contribui com o meio ambiente.

Grazielle Coutinho

O ponto ruim nessa história é que ele corre o risco de ser avaliado por esses engenheiros da PMS e estar fora do padrão da prefeitura... “A obra precisa entrar em licitação para ser aprovada”.

Joelma Sales

O trabalho ficou muito bonito, mas a obrigação, pelos imposto que o povo paga, é da prefeitura. Isso é o mínimo.

Renaldo S. Fran

Não vai demorar muito a prefeitura vai derrubar o que os moradores fizeram, com a velha história de que a obra está irregular. Mas fazer alguma coisa pra ajudar os moradores não fazem.

Erasmo von Rondow

Fico pensando o que pensam os secretários de Obras e Infraestrutura, o prefeito, quando veem essa atitude de um morador. Senhores políticos, até quando farão o básico para a população?

Suzana Lima

A prefeitura não constrói abrigos, mas vai criar caso com a comunidade, dizendo que os abrigos seguem um padrão! Possivelmente vão mandar remover esse!

Marisa Bastos

Tinha que mandar a conta pra prefeitura. Tenho certeza que saiu bem mais barato.

Alex Ribeiro da Silva

O cara mandou bem, além de ter usado um material sustentável. São de pessoas assim que o Brasil precisa.

Andreia Amancio

Ficou melhor do que se fosse feito pela prefeitura! Parabéns ao morador de bom coração e disposição.

Vilma Nilo

Tá de parabéns pela iniciativa. Desse modo, é capaz de a população ajudar a cuidar, já que os abrigos metálicos revestidos de vidro que a prefeitura instalou numa grande quantidade de pontos se encontram todos depredados. Uma coisa eu tenho certeza: não é o prefeito que quebra e faz pichações nos abrigos existentes.

Edmar de Carvalho Xismendes

Parabéns pela atitude! Agora é só a população fazer a sua parte e não depredar tudo!

Marcia Ribeiro Evangelista

Rapaz, aí eu dou valor. Queria saber quem foi o acéfalo que desenhou os pontos de ônibus da Grande Vitória. Tragam um troféu para essa rapaziada aí que fez esse espetáculo. Vamos tirar fotos e ir nas prefeituras esfregar na cara dos prefeitos.