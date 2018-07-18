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Vitor Vogas

Majeski não aceita dividir palanque com Magno

"Se magno vier, não serei rifado. Eu mesmo vou me rifar da chapa" , diz Sergio Majeski (PSB), que é pré-candidato a senador

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 07:42

Públicado em 

18 jul 2018 às 07:42
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Sergio Majeski, deputado estadual Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales
Eleito pelo PSDB em 2014, o deputado estadual Sergio Majeski migrou para o PSB de Renato Casagrande durante a janela partidária de março/abril para disputar uma vaga no Senado. Nesta entrevista exclusiva, Majeski diz que não aceitará dividir o palanque com o senador Magno Malta (PR). É uma reação direta à aproximação explícita de Casagrande com Magno. A princípio, a coligação do ex-governador também tem Marcos do Val (PPS) como pré-candidato a senador.
Casagrande trabalha no momento para atrair Magno Malta para a coligação do PSB, oferecendo a ele uma das duas vagas de candidato a senador na chapa. O senhor acha que pode acabar rifado?
Não. Não me preocupo com isso porque, se Magno for candidato ao Senado no palanque de Casagrande, eu não serei rifado. Eu mesmo é que vou me rifar da chapa.
Por quê?
Não sou um político carreirista. Nunca foi um sonho e um objetivo de vida meu ser deputado estadual, como não é um sonho e um objetivo de vida me tornar senador. Essas coisas vão acontecendo. E tem princípios de que não abro mão. Eu vou pedir votos para o Magno? Ele vai pedir votos para mim? Como é que vou explicar isso aos eleitores? Não tem como.
Se retirar a candidatura ao Senado, o que o sr. fará?
Se eu tiver que voltar amanhã para a sala de aula, volto feliz da vida (o deputado é professor de Geografia). E não me preocupo se tiver que tentar a reeleição. Desde que vim para o PSB, sempre disse que queria ter a liberdade de mudar se achasse que era melhor mudar.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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