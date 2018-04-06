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Vitor Vogas

Mais uma baixa no PMDB: Esmael Almeida está fora do partido

Depois de Erick Musso e Zezito Maio, sigla perde terceiro nome e ainda pode ter mais desfalques

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 13:05

Públicado em 

06 abr 2018 às 13:05
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Esmael Almeida acaba de sair do PMDB Crédito: Divulgação
Mais uma baixa, confirmada ontem, reforça a sensação de que a base do PMDB no Espírito Santo está desmoronando. O deputado estadual Esmael Almeida, pastor evangélico, protocolou nesta quinta-feira (05) seu pedido oficial de desfiliação ao partido. 
Essa é a terceira baixa que o PMDB-ES sofre em um intervalo de três dias. Além de Esmael, o partido acaba de perder o ex-vereador de Vitória Zezito Maio, que foi para o Podemos, e o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, que migrou para o PRB. 
A informação sobre a desfiliação de Esmael é confirmada pelo filho dele, o vereador de Vitória Davi Esmael. "É oficial: no PMDB ele não fica". E para onde vai o deputado, então? Segundo o filho dele, Esmael tem "90% de chances" de se filiar ao Democratas (DEM). 
"Só precisamos conversar com alguns pré-candidatos do DEM, para vencer algumas resistências. Em todo partido existe isso, porque os pré-candidatos a deputado que já estão lá normalmente não querem receber quem já tenha mandato. Mas, no DEM, essa resistência está bem menor do que em outros partidos. É só uma questão de fazermos alguns ajustes", explica Davi. 
Mais baixas
O PMDB-ES iniciou a semana com sete deputados na Assembleia, agora mantém cinco, mas a bancada pode encolher ainda mais. 
Até este sábado (07) – último dia para a troca de partido de quem quer ser candidato neste ano –, o desmanche do PMDB-ES pode se aprofundar, com a possível perda de outros deputados estaduais.
O líder da bancada na Assembleia, Marcelo Santos, realiza conversas com os dirigentes estaduais do PDT, mas ainda não fechou questão. 
Já o deputado Gildevan Fernandes afirmou à coluna, no início da semana, que não permanece no PMDB. Talvez seja, de todos, o que tem a situação mais difícil. O ex-líder do governo Paulo Hartung na Assembleia admite que está na "estaca zero". Decidido a sair, bateu às portas do PV e do PSDB. Mas recebeu porta fechada. Mais uma vez, não querem filiar quem já exerce mandato.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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