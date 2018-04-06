Mais uma baixa no PMDB: Esmael Almeida está fora do partido

Esmael Almeida acaba de sair do PMDB Crédito: Divulgação

Mais uma baixa, confirmada ontem, reforça a sensação de que a base do PMDB no Espírito Santo está desmoronando. O deputado estadual Esmael Almeida, pastor evangélico, protocolou nesta quinta-feira (05) seu pedido oficial de desfiliação ao partido.

Essa é a terceira baixa que o PMDB-ES sofre em um intervalo de três dias. Além de Esmael, o partido acaba de perder o ex-vereador de Vitória Zezito Maio, que foi para o Podemos, e o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, que migrou para o PRB.

A informação sobre a desfiliação de Esmael é confirmada pelo filho dele, o vereador de Vitória Davi Esmael. "É oficial: no PMDB ele não fica". E para onde vai o deputado, então? Segundo o filho dele, Esmael tem "90% de chances" de se filiar ao Democratas (DEM).

"Só precisamos conversar com alguns pré-candidatos do DEM, para vencer algumas resistências. Em todo partido existe isso, porque os pré-candidatos a deputado que já estão lá normalmente não querem receber quem já tenha mandato. Mas, no DEM, essa resistência está bem menor do que em outros partidos. É só uma questão de fazermos alguns ajustes", explica Davi.

Mais baixas

O PMDB-ES iniciou a semana com sete deputados na Assembleia, agora mantém cinco, mas a bancada pode encolher ainda mais.

Até este sábado (07) – último dia para a troca de partido de quem quer ser candidato neste ano –, o desmanche do PMDB-ES pode se aprofundar, com a possível perda de outros deputados estaduais.

O líder da bancada na Assembleia, Marcelo Santos, realiza conversas com os dirigentes estaduais do PDT, mas ainda não fechou questão.