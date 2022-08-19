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Surfe

Yago Dora elimina americano e ajuda Italo a garantir vaga no WSL Finals

Atletas brasileiros passam por altos e baixos na disputa de Teahupo'o, mas combinação de resultados garantiu uma etapa mais feliz para os competidores
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 ago 2022 às 11:38

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 11:38

Yago eliminou americano por placar apertado
Yago eliminou americano por placar apertado Crédito: Reprodução / Instagram @yagodora
Depois de seguidas decepções na etapa do Taiti, Italo Ferreira ganhou um motivo para sorrir em Teahupo'o. O campeão olímpico ganhou uma ajuda do compatriota Yago Dora e garantiu a vaga no WSL Finals, a etapa final do Circuito Mundial de Surfe, que vai decidir o campeão da temporada em setembro, na Califórnia.
Italo confirmou seu lugar dentro do Top 5 da temporada e a consequente classificação para o Finals por conta de uma combinação de resultados. O brasileiro precisava terminar a etapa do Taiti à frente do americano Griffin Colapinto ou do japonês Kanoa Igarashi. E foi o que aconteceu.
A classificação foi assegurada quando Yago Dora despachou Colapinto pelo apertado placar de 14,94 a 14,63 nas oitavas de final. Igarashi avançou às quartas de final e também se garantiu no Finals. O japonês vai entrar no Top 5 ao fim das disputas em Teahupo'o, derrubando Colapinto do grupo.
Com estes resultados, ficou definida a lista dos finalistas da temporada. O Brasil terá dois representantes. Além de Italo, Filipe Toledo vai tentar se recuperar em Trestles após as fracas performances no Taiti. Ele chegará à etapa final na liderança do ranking da temporada. Também estão classificados os australianos Jack Robinson e Ethan Ewing.
Nas ondas cavadas de Teahupo'o, as quartas de final terá três surfistas brasileiros em ação, ainda nesta sexta-feira. Dora vai enfrentar o experiente Kelly Slater, enquanto Miguel Pupo será o adversário de Igarashi. Caio Ibelli terá pela frente o australiano Nathan Hedge. A outra bateria das quartas de final terá o francês Kauli Vaast e o sul-africano Matthew McGillivray
No feminino, Tatiana Weston-Webb segue na briga pelo título no Taiti. Também garantida no WSL Finals, na Califórnia, a brasileira vai encarar a americana Caroline Marks.

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