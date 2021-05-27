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Yago celebra temporada perfeita e exalta força do Flamengo no NBB

Rubro-Negro vence São Paulo por 93 a 85, fecha série melhor-de-cinco das finais em 3 a 0 no Maracanãzinho. Armador espera agora pela convocação para o Pré-Olímpico, em junho
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Publicado em 27 de Maio de 2021 às 20:41

LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 20:41
Crédito: João Pires
Campeão do NBB com o Flamengo na noite desta quinta-feira, Yago teve um motivo a mais para celebrar. O armador foi eleito o ‘Melhor Jogador das Finais’. Após a conquista, ele celebrou o ‘ano perfeito’, exaltou a força do grupo e dedicou o título à torcida rubro-negra.
– Temos que comemorar muito, essa foi uma temporada especial e vencemos um grande rival. Além do nível altíssimo do campeonato, esse título tem um sabor diferente, pelo momento que vivemos, por causa da pandemia, por todo o desgaste emocional, e pela ausência da ‘Nação’. Mesmo longe, por causa da pandemia, eles sempre estiveram próximos da gente, com carinho e incentivo pelas redes sociais, e essa conquista é desse grupo, das nossas famílias e da nossa torcida. Temos um grupo espetacular, unido, comprometido, que sempre deixou tudo em quadra, que fecha um ano perfeito de conquistas. Temos que comemorar muito, é um ano para ficar na história – vibrou o ‘Monstrinho’, camisa 2 da Gávea.
Yago vive agora a expectativa de estar na lista de convocados para a Seleção Brasileira. O técnico Aleksandar Petrovic anuncia nos próximos dias a relação dos jogadores que vai disputar o Torneio Pré-Olímpico de 29 de junho a 4 de julho em Split (Croácia).

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