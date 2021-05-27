Yago celebra temporada perfeita e exalta força do Flamengo no NBB

Campeão do NBB com o Flamengo na noite desta quinta-feira, Yago teve um motivo a mais para celebrar. O armador foi eleito o ‘Melhor Jogador das Finais’. Após a conquista, ele celebrou o ‘ano perfeito’, exaltou a força do grupo e dedicou o título à torcida rubro-negra.

– Temos que comemorar muito, essa foi uma temporada especial e vencemos um grande rival. Além do nível altíssimo do campeonato, esse título tem um sabor diferente, pelo momento que vivemos, por causa da pandemia, por todo o desgaste emocional, e pela ausência da ‘Nação’. Mesmo longe, por causa da pandemia, eles sempre estiveram próximos da gente, com carinho e incentivo pelas redes sociais, e essa conquista é desse grupo, das nossas famílias e da nossa torcida. Temos um grupo espetacular, unido, comprometido, que sempre deixou tudo em quadra, que fecha um ano perfeito de conquistas. Temos que comemorar muito, é um ano para ficar na história – vibrou o ‘Monstrinho’, camisa 2 da Gávea.