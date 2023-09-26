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Vitória recebe etapa do Campeonato Estadual de Beach Tennis

Evento acontece entre os dias 28 de setembro a 1 de outubro e vai contar com 25 quadras montadas na Praia de Camburi
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2023 às 19:39

Publicado em 26 de Setembro de 2023 às 19:39

Torneio de beach tennis movimenta a Praia de Camburi no final de semana
Torneio de beach tennis vai movimentar a Praia de Camburi Crédito: Royal Beach Tennis
O Beachtennis ArcelorMittal Open chega às praias de Vitória. O evento, que acontece entre os dias 28 de setembro a 1 de outubro na Praia de Camburi, vale como uma etapa do Circuito Estadual de Beach Tennis. A entrada do público é gratuita para acompanhar as partidas realizadas em 4 dias de disputa, em 25 quadras montadas no point BASA, local escolhido para sediar o torneio.
Diferente dos últimos anos, a etapa somará pontos para atletas que disputam o ranking estadual. A categoria Open trará atletas de vários lugares do Brasil estarão na disputa em busca de podium e pontuação para ranking, além da premiação de R$ 50 mil que será distribuído nas categorias disputadas.
Durante o evento, os atletas e público poderão desfrutar da estrutura de conveniência e lojas com acessórios e roupas de beachtennis. O kit atleta será composto por camisa oficial do evento, que será distribuído para os 450 primeiros atletas inscritos. Água e mesa de frutas estará disponível para os atletas durante os jogos, e o público poderá assistir as partidas em um telão.
O evento também vai contar com uma clínica sobre esportes para as crianças carentes da região. O projeto social da Prefeitura de Vitória, o Programa Escolinhas de Esportes, estará na arena e terá acesso aos jogos.

Serviço

  • Beachtennis ArcelorMittal Open
  • Circuito estadual de Beach Tennis
  • Dia 28 – quinta-feira: 15h às 21h
  • Dia 29 – sexta-feira: 15h às 21h
  • Dia 30 – sabado: 8h às 21h
  • Dia 01 – domingo: 8h às 17h
  • Local: Praia de Camburi, Vitória
  • Entrada gratuita

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