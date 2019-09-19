Vila Velha vira a capital brasileira do vôlei de praia

Circuito Brasileiro sub-21 de vôlei de praia começa nesta sexta-feira (20), na Praia da Costa, em Vila Velha (ES). O evento reúne os talentos da nova geração da modalidade de diversas partes do país. Na etapa anterior, em Maringá (PR), em julho, a Paraíba, no masculino, e o Mato Grosso do Sul, no feminino, ficaram com o título. A terceira etapa da temporada 2019 dosub-21 decomeça nesta sexta-feira (20), na, em. O evento reúne os talentos da nova geração da modalidade de diversas partes do país. Na etapa anterior, em Maringá (PR), em julho, a Paraíba, no masculino, e o Mato Grosso do Sul, no feminino, ficaram com o título.

Arena principal que receberá jogos do Circuito Brasileiro em Vila Velha Crédito: CBV/Divulgação

A disputa também será uma prévia para a categoria adulta, já que Vila Velha também será palco do Circuito Brasileiro Open na próxima semana, de 25 a 29 de setembro, com diversos medalhistas olímpicos, pan-americanos e campeões mundiais em ação.

O Circuito Brasileiro Sub-21 conta com 16 times em cada gênero, divididos em quatro grupos com quatro duplas. Os 11 melhores estados no ranking de entradas e o estado que sedia a etapa já têm vaga garantida à fase de grupos, enquanto outras quatro vagas são decididas no torneio classificatório, no primeiro dia (sexta-feira).

Assim como ocorre no Circuito Brasileiro de vôlei de praia Sub-17 e Sub-19, o Sub-21 é um campeonato de seleções estaduais, com duplas representando a mesma federação. Cada estado indica suas delegações nos dois gêneros em busca do título, podendo alterar os times durante a temporada, mas sempre formando duplas do mesmo estado.

No naipe masculino, já estão classificados para a fase de grupos pelo ranking de entradas Afonso/Giovanne (AL), Guilherme/Hudson (AM), John/David Pedreira (BA), João Vitor/Matheus (DF), Matheus Santos/Gustavo (ES), Gui/Gustavo (MS), Matheus/Renan (MT), Renato/Rafael (PB), Rafa Carvalho/Eduardo (PR), Lucas/João Pedro (RJ), André Danilo/Matheus (SE) e Márcio/Kirsthenn (SP). Outros 21 times disputam quatro vagas no classificatório.

Entre as mulheres, as já classificadas são Anna/Fernanda (BA), Vitória/Natalia (CE), Kaysa/Ana (DF), Thamela/Blenda (ES), Maria/Emanuely (MG), Aninha/Victoria (MS), Tamires/Carol (PE), Ingridh/Duda (PR), Mylena/Carol Paiva (RJ), Thainara/Cecília (RN), Helena/Lari (SC) e Carol/Karol (SE). Mais 15 times disputam quatro vagas pelo classificatório.

Guto e Saymon conquistaram a etapa de VIla Velha na última temporada Crédito: Matheus Vidal/Inovafoto/CBV

RANKING

Após duas etapas realizadas o Mato Grosso do Sul lidera o ranking feminino com 400 pontos e é seguido por Rio de Janeiro, Bahia e Paraná, todos com 300 pontos. No masculino o Sergipe está na primeira posição com 380 pontos, o Paraná tem 340 e é o segundo. Na terceira posição está a Paraíba com 320.