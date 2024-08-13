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Futebol de areia

Vila Velha é a primeira equipe classificada no Estadual masculino de beach soccer

Seleção canela-verde é a única que até o momento já garantiu vaga na próxima fase, mas a Chave A segue indefinida. No Grupo B, Anchieta e Cariacica largam na frente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2024 às 15:03

Publicado em 13 de Agosto de 2024 às 15:03

O campeonato de Beach Soccer está movimentando as areias capixabas
O campeonato de Beach Soccer está movimentando as areias capixabas Crédito: Laillah Martinelle/FECABES
O Campeonato Estadual masculino de beach soccer 2024 começou com muitas goleadas, lances plásticos e muita habilidade. Até o momento foram disputadas seis partidas e apenas uma equipe garantiu, de forma antecipada, a classificação para a próxima fase: a seleção de Vila Velha. As partidas aconteceram no sábado (10) e domingo (11) e o torneio é disputado por seleções municipais.
Craques do naipe de Juninho Bebê, o goleiro Mão, e o melhor do mundo Bruno Xavier, entre outros, estiveram na arena montada na Praça dos Namorados, em Vitória, brindando os espectadores com jogadas espetaculares, como não poderia deixar de ser.
Enquanto no Grupo A, com Vila Velha já na próxima fase e três seleções ainda tem chances de classificação, na Chave B a situação é completamente indefinida. Todas as quatro equipes ainda podem avançar para as semifinais, o que promete muita emoção para o próximo final de semana.

Vila Velha ganha duas e já está nas semifinais

Contando com um time de craques, a seleção de Vila Velha abriu vantagem na liderança da Chave A com dois triunfos. No clássico contra o selecionado de Vitória, na manhã deste sábado (10), placar de 6 a 4 para os Canelas-Verdes, com gols do goleiro Mão, três de Zé Carlos, um de Lucas Pereira e outro de Luís Felipe, com Guilherme (3) e Rodrigo Cruz descontando para a equipe da capital.
Já na manhã de domingo, Vila Velha mostrou suas armas e goleou a seleção de Marechal Floriano por 4 a 1. Zé Carlos, Lucas Honorato, Ramon e o goleiro Mão anotaram os gols vilavelhenses, com Josimar fazendo o gol de honra dos florianenses.
Vitória se recuperou da derrota para Vila Velha, e quem "pagou o pato" foi Piúma, que levou uma sonora goleada: 8 a 2. Estevão (4), Guilherme (2), Miguel e Dyego marcaram para os vitorienses, com João Guilherme e Breno descontando para a seleção sulina.
Mesmo com essa goleada sofrida, Piúma tem chances vivas de classificação, porque venceu Marechal Floriano na prorrogação, por 1 a 0 (gol de Natan), após empate por 2 a 2 no tempo normal. Willian e Raniere fizeram os gols de Piúma, com Bruno e João Guilherme empatando para Marechal. A vitória rendeu dois pontos para Piúma.

Decisão do Grupo B fica para o próximo fim de semana

Com apenas duas partidas jogadas até o momento, o Grupo B tem os quatro times com chances de classificação. Porém, Anchieta e Cariacica largaram na frente. Os anchietenses venceram a seleção de Linhares por 6 a 0, com gols de Rapha Silva (2), do goleiro Gean Pietro, Roger, Gabriel e Antônio Davi.
Já Cariacica mostrou força e derrotou a seleção de Marataízes por 3 a 2, com gols de Maguinho (2) e Élito, com Luiz Otávio e Jair descontando para a equipe sulina.

Classificação

Grupo A
  1. Vila Velha - 6pts
  2. Vitória - 3pts
  3. Piúma - 2pts
  4. Marechal Floriano - 0pt
Grupo B
  1. Anchieta - 3pts (saldo 6)
  2. Cariacica - 3pts (saldo 1)
  3. Linhares - 0 pt
  4. Marataízes - 0pt

Confira os jogos da primeira rodada

Sábado – 10/08
  • 09h10 – Piúma 2 x 2 Marechal Floriano (1 a 0 Marechal na prorrogação)
  • 11h30 – Vila Velha 6 x 4 Vitória
  • 15h50 – Anchieta 6 x 0 Linhares
  • 18h10 – Cariacica 3 x 2 Marataízes

Confira os jogos da segunda rodada

Domingo – 11/08
  • 09h10 – Vila Velha 4 x 1 Marechal Floriano
  • 11h30 – Piúma 2 x 8 Vitória
Sábado – 17/08
  • 08h – Vila Velha x Piúma
  • 11h20 – Cariacica x Linhares

Jogos da terceira rodada

Sábado – 17/08
  • 14h40 – Anchieta x Marataízes
  • 18h10 – Vitória x Marechal Floriano
Domingo – 18/08
  • 09h10 – Linhares x Marataízes
  • 11h30 – Cariacica x Anchieta

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