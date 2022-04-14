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Em Vitória

Ultramaratonista realiza desafio de corrida para ajudar crianças com câncer

Iniciativa acontece no sábado (16), na orla de Camburi, em Vitória, de 7h às 19h

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 19:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2022 às 19:53
Carlos Dias é ultramaratonista e leva projeto pelas capitais brasileiras
Carlos Dias é ultramaratonista e leva projeto pelas capitais brasileiras Crédito: Acervo Pessoal
Ultramaratonista realiza desafio de corrida para ajudar crianças com câncer
Carlos Dias, ultramaratonista de São Bernardo do Campo (SP), que já correu em todos os continentes e se tornou o primeiro sul-americano a percorrer os quatro desertos mais extremos do planeta, está no Espírito Santo para realizar um desafio solidário e arrecadar doações para ajudar crianças com câncer.  A iniciativa acontece no sábado (16), na orla de Camburi, em Vitória.
Há alguns anos ele idealizou o Desafio 12 Horas das Capitais, cujo objetivo é convidar as pessoas, corredoras ou não, a se inscreverem para percorrer alguns quilômetros ao seu lado e exercerem a solidariedade.

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Parte da renda obtida com as inscrições do Desafio vão para o Hospital GRAACC, e para a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (ACACCI), instituições que são referências no tratamento do câncer infanto-juvenil.
Carlos Dias ficará na orla de Camburi das 7h da manhã às 19h, correndo e contando histórias ao lado de quem quiser contribuir com a causa.

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