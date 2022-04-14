Carlos Dias é ultramaratonista e leva projeto pelas capitais brasileiras Crédito: Acervo Pessoal

Your browser does not support the audio element. Ultramaratonista realiza desafio de corrida para ajudar crianças com câncer

Carlos Dias, ultramaratonista de São Bernardo do Campo (SP), que já correu em todos os continentes e se tornou o primeiro sul-americano a percorrer os quatro desertos mais extremos do planeta, está no Espírito Santo para realizar um desafio solidário e arrecadar doações para ajudar crianças com câncer. A iniciativa acontece no sábado (16), na orla de Camburi, em Vitória.

Há alguns anos ele idealizou o Desafio 12 Horas das Capitais, cujo objetivo é convidar as pessoas, corredoras ou não, a se inscreverem para percorrer alguns quilômetros ao seu lado e exercerem a solidariedade.

Parte da renda obtida com as inscrições do Desafio vão para o Hospital GRAACC, e para a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (ACACCI), instituições que são referências no tratamento do câncer infanto-juvenil.