Ultramaratonista realiza desafio de corrida para ajudar crianças com câncer
Carlos Dias, ultramaratonista de São Bernardo do Campo (SP), que já correu em todos os continentes e se tornou o primeiro sul-americano a percorrer os quatro desertos mais extremos do planeta, está no Espírito Santo para realizar um desafio solidário e arrecadar doações para ajudar crianças com câncer. A iniciativa acontece no sábado (16), na orla de Camburi, em Vitória.
Há alguns anos ele idealizou o Desafio 12 Horas das Capitais, cujo objetivo é convidar as pessoas, corredoras ou não, a se inscreverem para percorrer alguns quilômetros ao seu lado e exercerem a solidariedade.
Parte da renda obtida com as inscrições do Desafio vão para o Hospital GRAACC, e para a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (ACACCI), instituições que são referências no tratamento do câncer infanto-juvenil.
Carlos Dias ficará na orla de Camburi das 7h da manhã às 19h, correndo e contando histórias ao lado de quem quiser contribuir com a causa.